Флорида проводит ещё 1 экскурсию

Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! (М. А. Булгаков)
Как жили и любили звезды прошлых веков
Гуляя по уютным улицам и переулкам в районе Патриарших прудов, мы вместе погрузимся в тему любви русских писателей, поэтов, меценатов. Я поделюсь с вами и романтическими, и драматическими, и забавными сюжетами. Например, вы узнаете:
По пути посмотрим на дом, где находится та самая нехорошая квартира, и полюбуемся особняками Рябушинского и Морозова, где ярко кипела жизнь и бурлила любовь.