Флорида проводит ещё 1 экскурсию

Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! (М. А. Булгаков)

Что вас ожидает

Как жили и любили звезды прошлых веков

Гуляя по уютным улицам и переулкам в районе Патриарших прудов, мы вместе погрузимся в тему любви русских писателей, поэтов, меценатов. Я поделюсь с вами и романтическими, и драматическими, и забавными сюжетами. Например, вы узнаете:

Кто был ангелом-хранителем Булгакова, а кто стал прообразом главной героини Маргариты в легендарном романе.

Как хулиганил Маяковский и какими были его отношения с супружеской парой Бриков, а также как Лиличка участвовала в творчестве поэта.

Почему Александр Блок избегал интимных отношений со своей женой.

Как полюбили друг друга, несмотря на языковой барьер, безудержный гуляка Есенин и американская босоножка Дункан.

Вы услышите еще множество малоизвестных фактов!

По пути посмотрим на дом, где находится та самая нехорошая квартира, и полюбуемся особняками Рябушинского и Морозова, где ярко кипела жизнь и бурлила любовь.