Флорида проводит ещё 1 экскурсию

От франта Пушкина до хулигана Маяковского, от мецената Морозова до мистика Булгакова — мы вспомним выдающихся людей и их биографии. На фоне романтичных уголков Москвы вас ждут исторические катаклизмы, любовные треугольники, бурные романы, утонченный декаданс 19–20 вв и нежное чувство со спокойным семейным счастьем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! (М. А. Булгаков)

Что вас ожидает

Как жили и любили звезды прошлых веков

Гуляя по уютным улицам и переулкам в районе Патриарших прудов, мы вместе погрузимся в тему любви русских писателей, поэтов, меценатов. Я поделюсь с вами и романтическими, и драматическими, и забавными сюжетами. Например, вы узнаете:

Кто был ангелом-хранителем Булгакова, а кто стал прообразом главной героини Маргариты в легендарном романе.

Как хулиганил Маяковский и какими были его отношения с супружеской парой Бриков, а также как Лиличка участвовала в творчестве поэта.

Почему Александр Блок избегал интимных отношений со своей женой.

Вы услышите еще множество малоизвестных фактов!

По пути посмотрим на дом, где находится та самая нехорошая квартира, и полюбуемся особняками Рябушинского и Морозова, где ярко кипела жизнь и бурлила любовь.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего числа участников, доплата за каждого последующего — 800 ₽.