Флорида проводит ещё 1 экскурсию

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Московские адреса любви

Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города

Флорида
Флорида – Гид из Москвы
От франта Пушкина до хулигана Маяковского, от мецената Морозова до бунтаря Есенина — мы вспомним выдающихся людей и их биографии.

На фоне романтичных уголков Москвы вас ждут исторические катаклизмы, любовные треугольники, бурные романы, утонченный декаданс 19-20 вв и нежное чувство со спокойным семейным счастьем.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Московские адреса любви
Московские адреса любви

Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! (М. А. Булгаков)

Что вас ожидает

Как жили и любили звезды прошлых веков
Гуляя по уютным улицам и переулкам в районе Патриарших прудов, мы вместе погрузимся в тему любви русских писателей, поэтов, меценатов. Я поделюсь с вами и романтическими, и драматическими, и забавными сюжетами. Например, вы узнаете:

  • Кто был ангелом-хранителем Булгакова, а кто стал прообразом главной героини Маргариты в легендарном романе.
  • Как хулиганил Маяковский и какими были его отношения с супружеской парой Бриков, а также как Лиличка участвовала в творчестве поэта.
  • Почему Александр Блок избегал интимных отношений со своей женой.
  • Как полюбили друг друга, несмотря на языковой барьер, безудержный гуляка Есенин и американская босоножка Дункан.
  • Вы услышите еще множество малоизвестных фактов!

По пути посмотрим на дом, где находится та самая нехорошая квартира, и полюбуемся особняками Рябушинского и Морозова, где ярко кипела жизнь и бурлила любовь.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Маяковская
Московские адреса любви
Московские адреса любви
Московские адреса любви
Московские адреса любви
Московские адреса любви
Московские адреса любви
Московские адреса любви
Московские адреса любви
Московские адреса любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Флорида
Флорида
Приветствую вас друзья! Меня зовут Флора и я нежно люблю Москву, особенно ее старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаю вам вместе со мной послушать глас древних улочек и погрузится в прошлое. Я на своих экскурсиях делюсь не только фактами об истории, но и интересными сведениями о жизни, быте и нравах жителей прошлой Московии. Мои экскурсии – живые и эмоциональные, после которых вы будете в прекрасном настроении. До встречи!
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