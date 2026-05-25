Флорида проводит ещё 1 экскурсию

От франта Пушкина до хулигана Маяковского, от мецената Морозова до мистика Булгакова — мы вспомним выдающихся людей и их биографии.
На фоне романтичных уголков Москвы вас ждут исторические катаклизмы, любовные треугольники, бурные романы, утонченный декаданс 19–20 вв и нежное чувство со спокойным семейным счастьем.
На фоне романтичных уголков Москвы вас ждут исторические катаклизмы, любовные треугольники, бурные романы, утонченный декаданс 19–20 вв и нежное чувство со спокойным семейным счастьем.
Описание экскурсии
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! (М. А. Булгаков)
Что вас ожидает
Как жили и любили звезды прошлых веков
Гуляя по уютным улицам и переулкам в районе Патриарших прудов, мы вместе погрузимся в тему любви русских писателей, поэтов, меценатов. Я поделюсь с вами и романтическими, и драматическими, и забавными сюжетами. Например, вы узнаете:
- Кто был ангелом-хранителем Булгакова, а кто стал прообразом главной героини Маргариты в легендарном романе.
- Как хулиганил Маяковский и какими были его отношения с супружеской парой Бриков, а также как Лиличка участвовала в творчестве поэта.
- Почему Александр Блок избегал интимных отношений со своей женой.
- Вы услышите еще множество малоизвестных фактов!
По пути посмотрим на дом, где находится та самая нехорошая квартира, и полюбуемся особняками Рябушинского и Морозова, где ярко кипела жизнь и бурлила любовь.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего числа участников, доплата за каждого последующего — 800 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3174 туристов
По образованию я преподаватель истории, по профессии — гид-экскурсовод. Думаю, что самое захватывающее путешествие — это путешествие во времени. Вместе мы пройдём по улицам Москвы, заглянем в их историю и постараемся найти в этом огромном шумном городе те черты, которые сделают его близким, понятным и любимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая прогулка с Татьяной! Приятный голос, много информации, которая легко воспринимается, отличный маршрут. Рекомендую.
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Вау-экскурсия!
Легко, интересно, познавательно!
Время пролетело незаметно!
Татьяна увлекательно связывала моменты личной жизни писателей и поэтов с их творчеством и московскими адресами, не опускаясь в интимные подробности.
В конце экскурсии обнаруживаешь параллели связывающие упомянутых творческих людей!
Выбираем следующую тему для нашей экскурсии!
Очень хочется снова окунуться в Московские переулки и увлекательные истории!
Легко, интересно, познавательно!
Время пролетело незаметно!
Татьяна увлекательно связывала моменты личной жизни писателей и поэтов с их творчеством и московскими адресами, не опускаясь в интимные подробности.
В конце экскурсии обнаруживаешь параллели связывающие упомянутых творческих людей!
Выбираем следующую тему для нашей экскурсии!
Очень хочется снова окунуться в Московские переулки и увлекательные истории!
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M
Любителям поэзии серебряного века, архитектуры модерн и московской жизни конца 19- начала 20 века - рекомендую это путешествие во времени, где знающая, ответственная и очень приятная в общении Татьяна проведет
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Ю
Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам жить как Брики" уже и не кажется такой плохой))))
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Прекрасная экскурсия! Заказывали на день рождения для четверых человек. Очень порадовала экскурсовод, интересно и бодро рассказывала материал
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Как здорово, когда гид и гости на одной волне. У нас это сложилось, конечно благодаря профессионализму, фанатизму(в хорошем смысле), интеллигенции Татьяны. Тема кажется женской, но понравилась и мужу. Спасибо и удачи. коллега!
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