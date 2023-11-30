Из Суздаля в Кидекшу

Индивидуальная экскурсия в Москве
Наше путешествие начнется с небольшой обзорной прогулки по Суздалю, посмотрим его главные достопримечательности.

Затем — отправимся в Кидекшу, где когда-то жил Юрий Долгорукий, а теперь стоит древнейший храм России — храм Бориса и Глеба.

Прогуляемся по местам, где раньше находилось казачье подворье, зайдем в храмы и увидим «падающую» колокольню.
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Суздальский Кремль
  • Действующие монастыри города
  • Старый княжий двор
  • Белокаменный храм Бориса и Глеба в Кидекше
  • Колокольня XVIII века

Описание

Экскурсия по Суздалю и поездка к «Пизанской» башне Приглашаю вас на обзорную прогулку по древнему Суздалю. Вы убедитесь, как прекрасен этот город с его действующими монастырями и белокаменным Кремлем! После мы отправимся в село Кидекша. Когда-то здесь располагался княжий двор самого Юрия Долгорукого. Мы заглянем в древнейший в России храм Бориса и Глеба, возведенный в 1152 году — именно в нем молился сам князь. А рядом расположилась еще одна интересная достопримечательность — шатровая колокольня XVIII века. Интересна она своим наклоном: прямо Пизанская башня! Организационные детали • Кидекша находится в четырех километрах от Суздаля.
Мы можем провести экскурсию на вашем транспорте или на моём автомобиле, по договоренности.

Ежедневно с 10:00 до 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в церковь в с. Кидекша (150 руб. /чел.)
  • Услуги транспорта гида-экскурсовода (700 руб. /час, или может быть использован транспорт туриста)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Завершение: Суздаль, улица Кремлевская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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