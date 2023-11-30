Наше путешествие начнется с небольшой обзорной прогулки по Суздалю, посмотрим его главные достопримечательности.
Затем — отправимся в Кидекшу, где когда-то жил Юрий Долгорукий, а теперь стоит древнейший храм России — храм Бориса и Глеба.
Прогуляемся по местам, где раньше находилось казачье подворье, зайдем в храмы и увидим «падающую» колокольню.
Затем — отправимся в Кидекшу, где когда-то жил Юрий Долгорукий, а теперь стоит древнейший храм России — храм Бориса и Глеба.
Прогуляемся по местам, где раньше находилось казачье подворье, зайдем в храмы и увидим «падающую» колокольню.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
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дек
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Что вас ожидает:
- Суздальский Кремль
- Действующие монастыри города
- Старый княжий двор
- Белокаменный храм Бориса и Глеба в Кидекше
- Колокольня XVIII века
Описание
Экскурсия по Суздалю и поездка к «Пизанской» башне Приглашаю вас на обзорную прогулку по древнему Суздалю. Вы убедитесь, как прекрасен этот город с его действующими монастырями и белокаменным Кремлем! После мы отправимся в село Кидекша. Когда-то здесь располагался княжий двор самого Юрия Долгорукого. Мы заглянем в древнейший в России храм Бориса и Глеба, возведенный в 1152 году — именно в нем молился сам князь. А рядом расположилась еще одна интересная достопримечательность — шатровая колокольня XVIII века. Интересна она своим наклоном: прямо Пизанская башня! Организационные детали • Кидекша находится в четырех километрах от Суздаля.
Мы можем провести экскурсию на вашем транспорте или на моём автомобиле, по договоренности.
Ежедневно с 10:00 до 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билет в церковь в с. Кидекша (150 руб. /чел.)
- Услуги транспорта гида-экскурсовода (700 руб. /час, или может быть использован транспорт туриста)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 аЗавершение: Суздаль, улица Кремлевская, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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