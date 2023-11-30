Совершите индивидуальную прогулку по старинным улочкам Суздаля, во время которой я познакомлю вас с тысячелетней историей одного из самых древних городов Руси.
Небольшой исторический центр сохранил самобытную атмосферу и красивые памятники архитектуры, в частности Суздальский кремль, Покровский монастырь, купеческий дом и другие.
Вы сможете полюбоваться ими, а также узнать увлекательные факты из истории города, о его князьях и известных жителях.
Небольшой исторический центр сохранил самобытную атмосферу и красивые памятники архитектуры, в частности Суздальский кремль, Покровский монастырь, купеческий дом и другие.
Вы сможете полюбоваться ими, а также узнать увлекательные факты из истории города, о его князьях и известных жителях.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
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Что вас ожидает:
- Торговая площадь
- Торговые ряды
- Берег реки Каменки
- Дегустационный зал медовухи
- Входоиерусалимская и Пятницкая церкви
- Улица Кремлевская
- Памятник Алексею Лебедеву
- Дом купца Калашникова
- Суздальский Кремль
- Никольская церковь
- Ризоположенский монастырь
- Покровский монастырь
Описание
Суздаль — это ожившая старина Старинные улочки, соборы и монастыри создают фантастический эффект «потери во времени». Гулять по этому русскому городку можно бесконечно, он дарит неподдельное восхищение, душевное равновесие, удивительные эмоции! Интересный отдых в Суздале — это то, чего нам недостает в стремительном темпе современной жизни. Маршрут: - Торговая площадь - Торговые ряды - Берег реки Каменки - Дегустационный зал медовухи - Входоиерусалимская и Пятницкая церковь - Улица Кремлевская - Памятник Алексею Лебедеву - Дом купца Калашникова - Суздальский Кремль - Никольская церковь - Ризоположенский монастырь - Покровский монастырь Что касается ребятишек, то для них предлагаются мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу.
Ежедневно, по договоренности с гидом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дегустация медовухи
- Билеты в музеи и вход на колокольню
- Мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённости, в зависимости от форматаЗавершение: Ризоположенский монастырь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренности с гидомЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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