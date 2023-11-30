Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках

Индивидуальная экскурсия в Москве
Совершите индивидуальную прогулку по старинным улочкам Суздаля, во время которой я познакомлю вас с тысячелетней историей одного из самых древних городов Руси.

Небольшой исторический центр сохранил самобытную атмосферу и красивые памятники архитектуры, в частности Суздальский кремль, Покровский монастырь, купеческий дом и другие.

Вы сможете полюбоваться ими, а также узнать увлекательные факты из истории города, о его князьях и известных жителях.
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Берег реки Каменки
  • Дегустационный зал медовухи
  • Входоиерусалимская и Пятницкая церкви
  • Улица Кремлевская
  • Памятник Алексею Лебедеву
  • Дом купца Калашникова
  • Суздальский Кремль
  • Никольская церковь
  • Ризоположенский монастырь
  • Покровский монастырь

Описание

Суздаль — это ожившая старина Старинные улочки, соборы и монастыри создают фантастический эффект «потери во времени». Гулять по этому русскому городку можно бесконечно, он дарит неподдельное восхищение, душевное равновесие, удивительные эмоции! Интересный отдых в Суздале — это то, чего нам недостает в стремительном темпе современной жизни. Маршрут: - Торговая площадь - Торговые ряды - Берег реки Каменки - Дегустационный зал медовухи - Входоиерусалимская и Пятницкая церковь - Улица Кремлевская - Памятник Алексею Лебедеву - Дом купца Калашникова - Суздальский Кремль - Никольская церковь - Ризоположенский монастырь - Покровский монастырь Что касается ребятишек, то для них предлагаются мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу.

Ежедневно, по договоренности с гидом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустация медовухи
  • Билеты в музеи и вход на колокольню
  • Мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Завершение: Ризоположенский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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