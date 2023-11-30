Совершите индивидуальную прогулку по старинным улочкам Суздаля, во время которой я познакомлю вас с тысячелетней историей одного из самых древних городов Руси.



Небольшой исторический центр сохранил самобытную атмосферу и красивые памятники архитектуры, в частности Суздальский кремль, Покровский монастырь, купеческий дом и другие.



Вы сможете полюбоваться ими, а также узнать увлекательные факты из истории города, о его князьях и известных жителях.