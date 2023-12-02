Нестандартный маршрут по Суздалю
Вас ждет неординарная прогулка по Суздалю! Я расскажу вам о прославленных горожанах, об истории, традициях и легендах этого удивительного тысячелетнего города.
Мы посетим главные достопримечательности — Торговую площадь, Торговые ряды, оборонительные земляные валы, Суздальский Кремль, Ризоположенский женский и Александровский мужской монастыри, а также увидим город с необычного ракурса.
При желании вы сможете подняться на самое высокое строение в городе и полюбоваться Суздалем с обзорной площадки.
Мы посетим главные достопримечательности — Торговую площадь, Торговые ряды, оборонительные земляные валы, Суздальский Кремль, Ризоположенский женский и Александровский мужской монастыри, а также увидим город с необычного ракурса.
При желании вы сможете подняться на самое высокое строение в городе и полюбоваться Суздалем с обзорной площадки.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
30
дек
дек
31
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янв
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет
|600 ₽
|Взрослый билет (16+)
|900 ₽
Что вас ожидает:
- Торговая площадь
- Торговые ряды
- Оборонительные земляные валы
- Суздальский Кремль
- Ризоположенский женский монастырь
- Александровский мужской монастырь
Описание
Торговая площадь Центр городской жизни, центр сувенирной торговли, центр множества праздничных мероприятий и одно из самых посещаемых туристических мест. Здесь снято множество фильмов. Торговые ряды Здание Торговых рядов также имеет богатую историю. В рядах располагалось более ста купеческих магазинов и лавочек. Постройка рядов датируется началом 19 века. Оборонительные земляные валы С оборонительных валов и других высоких берегов реки Каменки открываются исключительной красоты виды на архитектурные памятники Суздаля: Ильинская церковь, Торговые ряды, Входоиерусалимская и Пятницкая церкви, ансамбль Суздальского Кремля и другие. Суздальский Кремль Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями. Ризоположенский женский монастырь Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы 1812 года. Она является самой высокой постройкой города — 72 метра. Кстати, все желающие смогут подняться на нее и посмотреть на Суздаль с самой высокой смотровой точки. Александровский мужской монастырь Расположен недалеко от Ризоположенского монастыря на высоком берегу реки Каменка. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским. Организационные детали - Экскурсия проводится пешком. - Маршрут экскурсии составлен таким образом, чтобы посетить все достопримечательности центра Суздаля, и при этом не утомиться пешеходными передвижениями. - Все объекты расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга и логично вписываются в план экскурсии. - Экскурсия проводится для групп небольшой численности: от 4 до 25 человек.
По субботам и праздничным дням в 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Кремлевская, 23, СуздальЗавершение: У Покровского монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам и праздничным дням в 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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