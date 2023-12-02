Вас ждет неординарная прогулка по Суздалю! Я расскажу вам о прославленных горожанах, об истории, традициях и легендах этого удивительного тысячелетнего города. Мы посетим главные достопримечательности — Торговую площадь, Торговые ряды, оборонительные земляные валы, Суздальский Кремль, Ризоположенский женский и Александровский мужской монастыри, а также увидим город с необычного ракурса. При желании вы сможете подняться на самое высокое строение в городе и полюбоваться Суздалем с обзорной площадки.

Описание

Торговая площадь Центр городской жизни, центр сувенирной торговли, центр множества праздничных мероприятий и одно из самых посещаемых туристических мест. Здесь снято множество фильмов. Торговые ряды Здание Торговых рядов также имеет богатую историю. В рядах располагалось более ста купеческих магазинов и лавочек. Постройка рядов датируется началом 19 века. Оборонительные земляные валы С оборонительных валов и других высоких берегов реки Каменки открываются исключительной красоты виды на архитектурные памятники Суздаля: Ильинская церковь, Торговые ряды, Входоиерусалимская и Пятницкая церкви, ансамбль Суздальского Кремля и другие. Суздальский Кремль Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями. Ризоположенский женский монастырь Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы 1812 года. Она является самой высокой постройкой города — 72 метра. Кстати, все желающие смогут подняться на нее и посмотреть на Суздаль с самой высокой смотровой точки. Александровский мужской монастырь Расположен недалеко от Ризоположенского монастыря на высоком берегу реки Каменка. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским. Организационные детали - Экскурсия проводится пешком. - Маршрут экскурсии составлен таким образом, чтобы посетить все достопримечательности центра Суздаля, и при этом не утомиться пешеходными передвижениями. - Все объекты расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга и логично вписываются в план экскурсии. - Экскурсия проводится для групп небольшой численности: от 4 до 25 человек.