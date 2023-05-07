Невозможно представить многовековую историю московского зодчества без изразцов, украшавших многие столетия древние храмы столицы.
Отличная возможность насладится яркими и самобытными деталями в Гончарной слободе, рассмотреть теремок в Крутицах, увидеть работы знаменитого Степана Полубеса на Полянке и в Андреевском монастыре, а также рассмотреть все изразцы старинного села Измайлово.
Отличная возможность насладится яркими и самобытными деталями в Гончарной слободе, рассмотреть теремок в Крутицах, увидеть работы знаменитого Степана Полубеса на Полянке и в Андреевском монастыре, а также рассмотреть все изразцы старинного села Измайлово.
Ближайшие даты:
7
мая
мая
4
июн
июн
30
июл
июл
20
авг
авг
24
сен
сен
Что вас ожидает:
- Измайлово
- Гончарная слобода
- Крутицкое подворье
- Храм святителя Григория
- Неокесарийского на Большой Полянке
- Андреевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
МаршрутИзмайлово – Гончарная слобода – Крутицкое подворье – Храм святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке – Андреевский монастырь
На экскурсии вы узнаете:
- кому обязано московское зодчество своим уникальным изразцовым нарядом.
- как появились белорусские мастера ценинных дел в первопрестольной.
- «Павлинье око» – как и почему оно было заимствовано мастерами у гордой птицы.
- узнаете о главных замечательных качествах изразцов, способствующих их долголетию.
- получите ответ от потомственных московских каменщиков на вопрос: «почему в кирпичной кладке такие ровные швы и безупречные углы»?
- узнаете, чем отличаются друг от друга керамика, поливы, глазурь, майолика и терракота.
- научитесь разбираться в оттенках и цветовой гамме изразцов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидом
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Партизанская (последний вагон из центра)Завершение: 15:30 - Окончание экскурсии у Андреевского монастыря (м. Ленинский проспект и м. Воробьёвы горы)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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