Изразцовые чудеса столицы, Замоскворечье

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Невозможно представить многовековую историю московского зодчества без изразцов, украшавших многие столетия древние храмы столицы.

Отличная возможность насладится яркими и самобытными деталями в Гончарной слободе, рассмотреть теремок в Крутицах, увидеть работы знаменитого Степана Полубеса на Полянке и в Андреевском монастыре, а также рассмотреть все изразцы старинного села Измайлово.
Изразцовые чудеса столицы, Замоскворечье
Ближайшие даты:
7
мая
4
июн
30
июл
20
авг
24
сен

Что вас ожидает:

  • Измайлово
  • Гончарная слобода
  • Крутицкое подворье
  • Храм святителя Григория
  • Неокесарийского на Большой Полянке
  • Андреевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут

Измайлово – Гончарная слобода – Крутицкое подворье – Храм святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке – Андреевский монастырь

На экскурсии вы узнаете:

  • кому обязано московское зодчество своим уникальным изразцовым нарядом.
  • как появились белорусские мастера ценинных дел в первопрестольной.
  • «Павлинье око» – как и почему оно было заимствовано мастерами у гордой птицы.
  • узнаете о главных замечательных качествах изразцов, способствующих их долголетию.
  • получите ответ от потомственных московских каменщиков на вопрос: «почему в кирпичной кладке такие ровные швы и безупречные углы»?
  • узнаете, чем отличаются друг от друга керамика, поливы, глазурь, майолика и терракота.
  • научитесь разбираться в оттенках и цветовой гамме изразцов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Партизанская (последний вагон из центра)
Завершение: 15:30 - Окончание экскурсии у Андреевского монастыря (м. Ленинский проспект и м. Воробьёвы горы)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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