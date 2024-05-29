читать дальше

получила большое удовольствие и узнала много нового. Таня явно любящий свой город, русское искусство, историю человек, который с энтузиазмом делится своими знаниями. Экскурсия насыщенная, проходит не только в Измайловском кремле, но и на Измайловском острове, где можно увидеть прекрасный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Очень рекомендую всем эту экскурсию, которая возможно позволит вам взглянуть на Измайловский кремль другими глазами и понять в чем его ценность и достоинства.