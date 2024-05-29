1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Отличная экскурсия! Благодарю, рекомендую.
- ЕЕлена26 мая 2024Очень интересная экскурсия, экскурсовод интересно рассказывает, много знает, всё понравилось
- ААлла13 мая 2024Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и благодаря такому грамотному экскурсоводу
- ААлиса11 марта 2024Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных знаний и по теме
- ЕЕкатерина4 января 2024Прекрасная экскурсия. В усадьбе Измайлово впервые. Все очень ухожено. Интересная экспозиция изразцов. Красивейший храм. Юлия - профессионал своего дела. Прекрасный рассказчик. Правда был мороз 25 градусов, но нам не помешало познакомится с усадьбой.
- ММальханова25 сентября 2023Изразцовые чудеса столицы, ЗамоскворечьеОчень понравилась экскурсия,но было очень плохо слышно. Много людей,микрофон практически не работал
- ЕЕкатерина17 сентября 2023Измайлово - родина русского флотаСпасибо Анастасии за интересную экскурсию. Было здорово побывать в таком красивом и уютном месте.
- ЕЕкатерина16 июня 2023Измайлово - родина русского флотаАнастасия профессионал своего дела, очень интересно рассказывала
- EEkaterina5 июня 2023Изразцовые чудеса столицы, ЗамоскворечьеВсе понравилось, очень грамотный экскурсовод
- ВВиктория10 апреля 2023Достаточно интересная экскурсия. Но требует подготовленного слушателя. Сама усадьба не сильно насыщена объектами, поэтому экскурсия требует воображения
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль в Измайлово»
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