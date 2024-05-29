Кремль в Измайлово – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль в Измайлово» в Москве, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Измайловский кремль - сказка и быль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
5 500 за всё до 6 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Отличная экскурсия! Благодарю, рекомендую.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень интересная экскурсия, экскурсовод интересно рассказывает, много знает, всё понравилось
  • А
    Алла
    13 мая 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и благодаря такому грамотному экскурсоводу
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    получила большое удовольствие и узнала много нового. Таня явно любящий свой город, русское искусство, историю человек, который с энтузиазмом делится своими знаниями. Экскурсия насыщенная, проходит не только в Измайловском кремле, но и на Измайловском острове, где можно увидеть прекрасный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Очень рекомендую всем эту экскурсию, которая возможно позволит вам взглянуть на Измайловский кремль другими глазами и понять в чем его ценность и достоинства.

    Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и
  • А
    Алиса
    11 марта 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных знаний и по теме
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    и около и вне темы) Плюс к знаниям, конечно, обаяние и дружелюбие. Надеемся присоеденится к другим экскурсиям, которые она будет проводить.

    Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных
  • Е
    Екатерина
    4 января 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Прекрасная экскурсия. В усадьбе Измайлово впервые. Все очень ухожено. Интересная экспозиция изразцов. Красивейший храм. Юлия - профессионал своего дела. Прекрасный рассказчик. Правда был мороз 25 градусов, но нам не помешало познакомится с усадьбой.
    Прекрасная экскурсия. В усадьбе Измайлово впервые. Все очень ухожено. Интересная экспозиция изразцов. Красивейший храм. Юлия -
  • М
    Мальханова
    25 сентября 2023
    Изразцовые чудеса столицы, Замоскворечье
    Очень понравилась экскурсия,но было очень плохо слышно. Много людей,микрофон практически не работал
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2023
    Измайлово - родина русского флота
    Спасибо Анастасии за интересную экскурсию. Было здорово побывать в таком красивом и уютном месте.
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2023
    Измайлово - родина русского флота
    Анастасия профессионал своего дела, очень интересно рассказывала
  • E
    Ekaterina
    5 июня 2023
    Изразцовые чудеса столицы, Замоскворечье
    Все понравилось, очень грамотный экскурсовод
  • В
    Виктория
    10 апреля 2023
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Достаточно интересная экскурсия. Но требует подготовленного слушателя. Сама усадьба не сильно насыщена объектами, поэтому экскурсия требует воображения

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль в Измайлово»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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Сейчас в Москве в категории "Кремль в Измайлово" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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