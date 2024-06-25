Экскурсии из центра Москвы

Найдено 7 экскурсий в категории «Из центра» в Москве, цены от 240 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
570 отзывов
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
3 июля в 10:00
4 июля в 18:00
240 за человека
Москва, построенная Шехтелем
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
Сегодня в 17:00
3 июля в 14:00
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
872 отзыва
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за билет
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
5 июля в 19:00
6 июля в 17:00
990 за человека
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 800 за человека
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
30 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
Посетить бывшее противоатомное убежище для мирного населения в компании эксперта
Начало: В районе метро Деловой Центр
7 июля в 16:00
14 июля в 16:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    25 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Шикарный экскурсовод - не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась! Очень интересно и продуманно подобран маршрут, легко и быстро пролетели 2 часа. Огромная благодарность Юлии!
  • И
    Иванова
    23 июня 2024
    Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
    Мы увидели Александровский сад. Побывали на территории Кремля. Посетили Алмазный фонд и Оружейную палату. Впечатлений масса. Все понравилось. Спасибо за экскурсию!
  • Л
    Лариса
    20 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Всем рекомендую данную экскурсию. Динамично и живо, даёт возможность ощутить атмосферу данного места, узнать много интересных подробностей. Юлия прекрасный рассказчик.
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    Использование радио-гидов очень удобно. Это встретишь не на всех экскурсиях. Группа небольшая. Грамотно распределен материал. По темпу подачи, по виду информации. Увидели все, что заявлено в анонсе экскурсии и даже больше. Юлия помогла сделать отличные фото. До сих пор "перевариваем" впечатления.

  • Н
    Наталья
    20 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Экскурсия очень понравилась! Москва-Сити открылась для меня с другой стороны.
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    Москва, построенная Шехтелем
    Чудесная экскурсия! Большое спасибо Елене за прогулку
  • И
    Инна
    16 июня 2024
    Подземелья и мистика Кремля
    Очень классная экскурсия. Время пролетело незаметно. Роман любит и знает свое дело, приятно иметь дело с такими людьми. Узнали много нового и интересного. Обязательно пойдем еще. Спасибо!
  • С
    Светлана
    13 июня 2024
    Москва, построенная Шехтелем
    Отличный экскурсовод Елена, глубокие знания, прекрасная речь. Все очень понравилось. В качестве небольшого пожелания - во время длительного рассказа, находясь на одном месте, желательно где-нибудь присесть.
  • А
    Анна
    9 июня 2024
    Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
    Потрясающее место, для любителей этой темы! Буду всем рекомендовать, особенно экскурсовода! Очень интересная и увлекательная экскурсия 👍👍👍
  • О
    Оксана
    1 июня 2024
    Подземелья и мистика Кремля
    Экскурсия состоялась 31 мая и до сих пор сохранились свежие эмоции и впечатления от экскурсии! Спасибо Вам, Роман!!! Отмечу сразу
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    всем последующим экскурсантам: в подземелье НЕ СПУСКАЮТСЯ! Это авторская экскурсия! Вам расскажут и покажут столько всего интересного о тайнах Кремля, площади, чего и в интернете не найти.. Было здорово!! Мы в восторге!

  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
    Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила оказался очень интересным собеседником,
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    разговор с которым вышел далеко за рамки обсуждения мест на маршруте)) отдельно хотелось бы отметить, что Данила провел экскурсию не смотря на то, что записалась на нее я одна, а также скорректировал место финиша по моей просьбе! Большое спасибо! 😍🙏

    Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид ДанилаБлагодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Из центра»

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  1. Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
  2. Москва, построенная Шехтелем
  3. Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
  4. Подземелья и мистика Кремля
  5. Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Из центра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 240 до 30 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1615 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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