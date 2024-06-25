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Мини-группа
2 часа
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
3 июля в 10:00
4 июля в 18:00
240₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
Сегодня в 17:00
3 июля в 14:00
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за билет
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
5 июля в 19:00
6 июля в 17:00
990₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
30 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
Посетить бывшее противоатомное убежище для мирного населения в компании эксперта
Начало: В районе метро Деловой Центр
7 июля в 16:00
14 июля в 16:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса25 июня 2024Шикарный экскурсовод - не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась! Очень интересно и продуманно подобран маршрут, легко и быстро пролетели 2 часа. Огромная благодарность Юлии!
- ИИванова23 июня 2024Мы увидели Александровский сад. Побывали на территории Кремля. Посетили Алмазный фонд и Оружейную палату. Впечатлений масса. Все понравилось. Спасибо за экскурсию!
- ЛЛариса20 июня 2024Всем рекомендую данную экскурсию. Динамично и живо, даёт возможность ощутить атмосферу данного места, узнать много интересных подробностей. Юлия прекрасный рассказчик.
- ННаталья20 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Москва-Сити открылась для меня с другой стороны.
- ЕЕкатерина16 июня 2024Чудесная экскурсия! Большое спасибо Елене за прогулку
- ИИнна16 июня 2024Очень классная экскурсия. Время пролетело незаметно. Роман любит и знает свое дело, приятно иметь дело с такими людьми. Узнали много нового и интересного. Обязательно пойдем еще. Спасибо!
- ССветлана13 июня 2024Отличный экскурсовод Елена, глубокие знания, прекрасная речь. Все очень понравилось. В качестве небольшого пожелания - во время длительного рассказа, находясь на одном месте, желательно где-нибудь присесть.
- ААнна9 июня 2024Потрясающее место, для любителей этой темы! Буду всем рекомендовать, особенно экскурсовода! Очень интересная и увлекательная экскурсия 👍👍👍
- ООксана1 июня 2024Экскурсия состоялась 31 мая и до сих пор сохранились свежие эмоции и впечатления от экскурсии! Спасибо Вам, Роман!!! Отмечу сразу
- ААлена19 мая 2024Благодарю организаторов за чудесную велопрогулку! Очень понравился формат и маршрут экскурсии, повезло с погодой, гид Данила оказался очень интересным собеседником,
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