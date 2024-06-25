Л Лариса Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство Шикарный экскурсовод - не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась! Очень интересно и продуманно подобран маршрут, легко и быстро пролетели 2 часа. Огромная благодарность Юлии!

И Иванова Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Мы увидели Александровский сад. Побывали на территории Кремля. Посетили Алмазный фонд и Оружейную палату. Впечатлений масса. Все понравилось. Спасибо за экскурсию!

Л Лариса Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство читать дальше Использование радио-гидов очень удобно. Это встретишь не на всех экскурсиях. Группа небольшая. Грамотно распределен материал. По темпу подачи, по виду информации. Увидели все, что заявлено в анонсе экскурсии и даже больше. Юлия помогла сделать отличные фото. До сих пор "перевариваем" впечатления. Всем рекомендую данную экскурсию. Динамично и живо, даёт возможность ощутить атмосферу данного места, узнать много интересных подробностей. Юлия прекрасный рассказчик.

Н Наталья Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство Экскурсия очень понравилась! Москва-Сити открылась для меня с другой стороны.

Е Екатерина Москва, построенная Шехтелем Чудесная экскурсия! Большое спасибо Елене за прогулку

И Инна Подземелья и мистика Кремля Очень классная экскурсия. Время пролетело незаметно. Роман любит и знает свое дело, приятно иметь дело с такими людьми. Узнали много нового и интересного. Обязательно пойдем еще. Спасибо!

С Светлана Москва, построенная Шехтелем Отличный экскурсовод Елена, глубокие знания, прекрасная речь. Все очень понравилось. В качестве небольшого пожелания - во время длительного рассказа, находясь на одном месте, желательно где-нибудь присесть.

А Анна Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе Потрясающее место, для любителей этой темы! Буду всем рекомендовать, особенно экскурсовода! Очень интересная и увлекательная экскурсия 👍👍👍

О Оксана Подземелья и мистика Кремля читать дальше всем последующим экскурсантам: в подземелье НЕ СПУСКАЮТСЯ! Это авторская экскурсия! Вам расскажут и покажут столько всего интересного о тайнах Кремля, площади, чего и в интернете не найти.. Было здорово!! Мы в восторге! Экскурсия состоялась 31 мая и до сих пор сохранились свежие эмоции и впечатления от экскурсии! Спасибо Вам, Роман!!! Отмечу сразу