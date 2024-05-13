Экскурсии на Крутицкое подворье Москвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Крутицкое подворье» в Москве, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800 за всё до 10 чел.
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве
Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени
Начало: Возле станции метро «Пролетарская»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
5 600 за всё до 6 чел.
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
Начало: рядом со станцией метро Крестьянская застава
24 июля в 11:00
25 июля в 11:00
5 921 за всё до 4 чел.
Крутицкое подворье в веках и лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Крутицкое подворье в веках и лицах
Посетить старинное патриаршее подворье и раскрыть его богатую историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Пролетарская
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
    Были на экскурсии "Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье" с Ариадной. Ходили большой семьей. Очень понравилась организация, Ариадна была
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    пунктуальна, в отличном настроении. Сразу расположила к себе всех. Сумела удержать внимание как взрослых, так и детей на протяжении всей экскурсии. Большое спасибо, обязательно рекомендую и Ариадну, и экскурсию.

  • Н
    Николай
    4 мая 2024
    Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
    Просто отлично! Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации, которая логично дается в непринужденной форме. Очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
    Очень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживали. Экскурсия понравилась. Игорь
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    познакомил с большим количеством храмов, которые "спрятались" в глубине московских кварталов. В некоторые храмв удалось зайти, остальные посетим самостоятельно. Хочется увидеть внутреннее убранство и реликвии, о которых рассказывал гид. Думаю, такая экскурсия будет интересна не только москвичам, но и гостям столицы.

    Очень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживали
  • В
    Валерия
    20 апреля 2024
    Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Насыщенная яркими, неформальными фактами подача информации. Увидели Москву с другого ракурса. Гид Игорь - выше всех похвал, очень понравилось и содержание экскурсии, и стиль изложения. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
    19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя новые уютные уголки Москвы.
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    Посетили церкви о которых и не догадывались. Это был сюрприз для наших друзей. Все остались очень довольны. Спасибо Игорю, как экскурсоводу. Очень интелегентный, знающий человек и хороший рассказчик. Спасибо за прекрасно проведенное время вместе с Вами.

    19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя
  • В
    Варвара
    15 марта 2024
    Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
    Были на экскурсии с детьми 13 лет, все понравилось. Ариадна отлично держала внимание подростков, задавала вопросы, шутила. Рекомендую!
  • Е
    Евгений
    26 сентября 2023
    Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
    Всё замечательно, очень понравилось!
  • М
    Мальханова
    25 сентября 2023
    Изразцовые чудеса столицы, Замоскворечье
    Очень понравилась экскурсия,но было очень плохо слышно. Много людей,микрофон практически не работал
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
    Очень понравилась экскурсия с Андреем, были вчетвером и все остались очень довольны. Все четко, пунктуально, грамотно, а самое главное - душевно и очень интересно! Рекомендую всем экскурсию, и уверена, что мы еще обязательно встретимся с Андреем на других экскурсиях!!!
  • В
    Вероника
    31 июля 2023
    Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Андрею!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Крутицкое подворье»

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  3. Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
  4. Крутицкое подворье в веках и лицах
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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