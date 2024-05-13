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Посетили церкви о которых и не догадывались. Это был сюрприз для наших друзей. Все остались очень довольны. Спасибо Игорю, как экскурсоводу. Очень интелегентный, знающий человек и хороший рассказчик. Спасибо за прекрасно проведенное время вместе с Вами.