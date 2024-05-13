1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве
Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени
Начало: Возле станции метро «Пролетарская»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
Начало: рядом со станцией метро Крестьянская застава
24 июля в 11:00
25 июля в 11:00
5 921₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Крутицкое подворье в веках и лицах
Посетить старинное патриаршее подворье и раскрыть его богатую историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Пролетарская
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 мая 2024Были на экскурсии "Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье" с Ариадной. Ходили большой семьей. Очень понравилась организация, Ариадна была
- ННиколай4 мая 2024Просто отлично! Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации, которая логично дается в непринужденной форме. Очень рекомендую!
- ССветлана21 апреля 2024Очень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживали. Экскурсия понравилась. Игорь
- ВВалерия20 апреля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Насыщенная яркими, неформальными фактами подача информации. Увидели Москву с другого ракурса. Гид Игорь - выше всех похвал, очень понравилось и содержание экскурсии, и стиль изложения. Рекомендую.
- ЕЕлена19 апреля 202419.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя новые уютные уголки Москвы.
- ВВарвара15 марта 2024Были на экскурсии с детьми 13 лет, все понравилось. Ариадна отлично держала внимание подростков, задавала вопросы, шутила. Рекомендую!
- ЕЕвгений26 сентября 2023Всё замечательно, очень понравилось!
- ММальханова25 сентября 2023Изразцовые чудеса столицы, ЗамоскворечьеОчень понравилась экскурсия,но было очень плохо слышно. Много людей,микрофон практически не работал
- ЕЕкатерина2 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Андреем, были вчетвером и все остались очень довольны. Все четко, пунктуально, грамотно, а самое главное - душевно и очень интересно! Рекомендую всем экскурсию, и уверена, что мы еще обязательно встретимся с Андреем на других экскурсиях!!!
- ВВероника31 июля 2023Очень понравилась экскурсия, спасибо Андрею!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Крутицкое подворье»
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