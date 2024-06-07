1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
Завтра в 12:00
16 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850₽ за человека
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве
Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени
Начало: Возле станции метро «Пролетарская»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье - другая Москва
История района в его архитектуре и жителях
Начало: В районе метро Полянка
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
14 июня в 19:00
444400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600₽ за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом
Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т...
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Погрузиться в мир русского купечества и увидеть связанные с ним места
Начало: У м. Новокузнецкая
9 июня в 14:30
11 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Замоскворечья
Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох
Начало: У метро Полянка
Завтра в 12:00
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов
Начало: На станции метро «Новокузнецкая»
Завтра в 10:00
29 июня в 11:00
500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Начало: М. Третьяковская
9 июня в 10:30
11 июня в 14:00
5 999₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Узнать историю Замоскворечья и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли
Начало: В Климентовском переулке
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Красочная история Замоскворечья
Знакомство с историческим районом Москвы, где каждый уголок хранит вековые тайны и рассказы о быте купцов
13 июня в 16:30
14 июня в 20:00
62005 890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Модный» остров рядом с Кремлем
Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району
Начало: в районе метро Кропоткинская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества
Начало: У метро Полянка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье
Погулять по эпохам района и проникнуться его спокойной непарадной жизнью
Начало: в районе метро Новокузнецкая
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты дальнего Замоскворечья
История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя
Начало: У метро «Серпуховская»
9 июня в 15:00
10 июня в 19:30
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 11:30
14 июня в 11:30
21 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Самобытное Замоскворечье
Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой
Начало: В районе метро Третьяковская
Завтра в 12:30
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов
Начало: у одной из станций метро
9 июня в 15:30
10 июня в 19:30
29702 673₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Неспешная прогулка по Москве за разговорами об архитектуре, московском климате и чистом спирте
Начало: у метро Новокузнецкая
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе)
Увидеть дворянские гнёзда, испить чаю и погрузиться в игру - о жизни и отношении к себе
Начало: У станции метро «Новокузнецкая»
Расписание: в воскресенье в 12:00
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы
Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков...
9 июня в 14:00
12 июня в 09:00
1 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Цари и княжны: 4 века Замоскворечья
По горкам, закоулкам и древностям с историком-генеалогом
Начало: у метро «Октябрьская»
Завтра в 14:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Экскурсия позновательная, гид Мария Полева вела ее очень профессионально и грамотно. Узнала много нового о купцах и меценатах Москвы.
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
- ННаталья3 июня 2024Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
- ЕЕлена3 июня 2024Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
- ННаталья3 июня 2024Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.
- ННикита2 июня 2024Интересная экскурсия, информативна. Татьяна приятный, интересный гид, который рассказывает об исторических событиях легко с глубоким погружением в материал.
- ООльга1 июня 2024Отличная познавательная экскурсия по архитектуре Москворечья
- ННаталья29 мая 2024Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
- ООксана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо, понятно, доходчиво, а главное
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