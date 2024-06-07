🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 115 отзывов Кругосветка по Москве Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней Начало: метро Таганская 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 23 отзыва Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников» Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города Начало: У ст. метро «Третьяковская» 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Приятно познакомиться, Москва Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1 Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 85 отзывов Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия) Начало: СТ.М. Площадь революции Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00 от 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Обзорная экскурсия Москвы: культура и история Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии Начало: СТ.М. Парк Победы Расписание: В 10:00 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени Начало: Возле станции метро «Пролетарская» 5 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 72 отзыва Москва купеческая: Замоскворечье Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Замоскворечье - другая Москва История района в его архитектуре и жителях Начало: В районе метро Полянка 5 980 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа) Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным Начало: У метро «Третьяковская» Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00 444 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Замоскворечье: заповедник старой Москвы Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов Начало: У выхода из метро Новокузнецкая 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 7 отзывов Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены) Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею Начало: На станции метро «Площадь революции» Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т... 3 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы Погрузиться в мир русского купечества и увидеть связанные с ним места Начало: У м. Новокузнецкая 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Старинные храмы Замоскворечья Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох Начало: У метро Полянка 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 10 отзывов «О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов Начало: На станции метро «Новокузнецкая» 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2 Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века Начало: У выхода из метро Новокузнецкая 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 6 отзывов Групповая велопрогулка по киноместам Москвы Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы Начало: В районе метро «Ленинский проспект» 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Храмы Замоскворечья: архитектура и история Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами Начало: М. Третьяковская 5 999 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Автопутешествие по киноместам Москвы Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате Начало: В районе метро Октябрьская 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам» Узнать историю Замоскворечья и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли Начало: В Климентовском переулке 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Романтические страницы Москвы Самые красивые объекты Москвы и истории о любви 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Красочная история Замоскворечья Знакомство с историческим районом Москвы, где каждый уголок хранит вековые тайны и рассказы о быте купцов 6200 5 890 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв «Модный» остров рядом с Кремлем Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району Начало: в районе метро Кропоткинская 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества Начало: У метро Полянка 10 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье Погулять по эпохам района и проникнуться его спокойной непарадной жизнью Начало: в районе метро Новокузнецкая 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Секреты дальнего Замоскворечья История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя Начало: У метро «Серпуховская» от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 2 отзыва Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены) Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства Начало: В гостинице «Лесная Сафмар» Расписание: в пятницу в 11:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 60 отзывов Самобытное Замоскворечье Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой Начало: В районе метро Третьяковская 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Москва: ориентируемся в центре без навигатора Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов Начало: у одной из станций метро 2970 2 673 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью Неспешная прогулка по Москве за разговорами об архитектуре, московском климате и чистом спирте Начало: у метро Новокузнецкая 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе) Увидеть дворянские гнёзда, испить чаю и погрузиться в игру - о жизни и отношении к себе Начало: У станции метро «Новокузнецкая» Расписание: в воскресенье в 12:00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Замоскворечье: новый взгляд со стороны По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков... 1 900 ₽ за всё до 10 чел.