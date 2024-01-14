7 чудес острова Балчуг
Групповая экскурсия в Москве

Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)

Хотите, гуляя по городу, начать подмечать необычные элементы зданий? Тогда эта экскурсия для вас! Я познакомлю вас с уникальным кварталом в сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных исторических периодов. Открою для вас 7 эпох, 7 стилей и 7 чудес острова, который не найти на картах…
7 чудес острова Балчуг
7 чудес острова Балчуг
7 чудес острова Балчуг
7 чудес острова Балчуг
7 чудес острова Балчуг
7 чудес острова Балчуг
7 чудес острова Балчуг
Ближайшие даты:
14
янв
21
янв
28
янв
10
фев
11
фев
17
фев
18
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет743 ₽
Пенсионеры450 ₽
Школьники450 ₽
Студенты450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия — некий архитектурный ликбез. Она подойдёт и тем, кто давно увлекается историей архитектуры, и тем, кто только начал с ней знакомиться. Помимо истории, мы затронем и современность и оценим, как преобразился этот уникальный квартал в сердце столицы. О сложных вещах я буду рассказывать простым языком — так что скучно не будет! Итак, во время прогулки мы:

  • Проделаем путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека и обсудим, что всё это значит
  • Посмотрим, как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга
  • Исследуем настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест
  • Разберёмся, как различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 века
  • Узнаем, почему центр Москвы — это болото, как оно возникло, и правда ли, что в скором времени хипстеры отнимут заводы у рабочих

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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