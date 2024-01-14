Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Хотите, гуляя по городу, начать подмечать необычные элементы зданий? Тогда эта экскурсия для вас! Я познакомлю вас с уникальным кварталом в сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных исторических периодов. Открою для вас 7 эпох, 7 стилей и 7 чудес острова, который не найти на картах…
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|743 ₽
|Пенсионеры
|450 ₽
|Школьники
|450 ₽
|Студенты
|450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия — некий архитектурный ликбез. Она подойдёт и тем, кто давно увлекается историей архитектуры, и тем, кто только начал с ней знакомиться. Помимо истории, мы затронем и современность и оценим, как преобразился этот уникальный квартал в сердце столицы. О сложных вещах я буду рассказывать простым языком — так что скучно не будет! Итак, во время прогулки мы:
- Проделаем путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека и обсудим, что всё это значит
- Посмотрим, как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга
- Исследуем настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест
- Разберёмся, как различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 века
- Узнаем, почему центр Москвы — это болото, как оно возникло, и правда ли, что в скором времени хипстеры отнимут заводы у рабочих
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Москве
Приветствую! Меня зовут Максим, я архитектор, фотограф и дипломированный московский экскурсовод. Я хочу показать свой любимый город с необычного ракурса. Буду рад видеть вас на своих экскурсиях!
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