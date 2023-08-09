1 день

Прибытие в Москву. Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»

Встреча с гидом в 10:00 в центре зала ст. м. Парк Победы.

Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ».

В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.

Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.

Прогулка по Парку Победы.

Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.