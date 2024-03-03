Что вас ожидает:
- Студия "Мосфильм"
- Музей ретро-автомобилей
Описание
Кто не мечтал хоть на мгновение очутиться в волшебном мире кино, пройтись вдоль декораций любимых фильмов, а может и увидеть актеров, которые долгие годы улыбались с экранов? Эта экскурсия — уникальная возможность осуществить свою давнюю мечту и прикоснуться к кинематографу с другой стороны экраны.
Мы отправимся на «Мосфильм» — старейшую фабрику кинопроизводства России, где ежегодно снимается множество культовых фильмов. «Мосфильм» стал культовым еще во времена Советского Союза — тогда там снимали фильмы, вошедшие в историю мирового кинематографа. Не уронил он это гордое звание и теперь.
В сопровождении гида, знающего всю кинематографическую кухню, вы посмотрите на съемочные павильоны — действующие сейчас и ждущие часа своих съемок. А затем мы отправимся на жемчужину «Мосфильма» — в музей ретро-автомобилей, многие из которых вы видели в самых разнообразных фильмах.
И не забудьте взять с собой фотоаппарат — уверяем, фотографировать вам захочется на каждом шагу!
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение киностудии "Мосфильм" и музея ретро-автомобилей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.