Кто не мечтал хоть на мгновение очутиться в волшебном мире кино, пройтись вдоль декораций любимых фильмов, а может и увидеть актеров, которые долгие годы улыбались с экранов? Эта экскурсия — уникальная возможность осуществить свою давнюю мечту и прикоснуться к кинематографу с другой стороны экраны.

Мы отправимся на «Мосфильм» — старейшую фабрику кинопроизводства России, где ежегодно снимается множество культовых фильмов. «Мосфильм» стал культовым еще во времена Советского Союза — тогда там снимали фильмы, вошедшие в историю мирового кинематографа. Не уронил он это гордое звание и теперь.

В сопровождении гида, знающего всю кинематографическую кухню, вы посмотрите на съемочные павильоны — действующие сейчас и ждущие часа своих съемок. А затем мы отправимся на жемчужину «Мосфильма» — в музей ретро-автомобилей, многие из которых вы видели в самых разнообразных фильмах.

И не забудьте взять с собой фотоаппарат — уверяем, фотографировать вам захочется на каждом шагу!