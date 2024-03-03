Московский Голливуд. Экскурсия по киностудии «Мосфильм»

Групповая экскурсия в Москве
Пешеходная экскурсия по студии "Мосфильм". От места встречи до киностудии группа добирается на метро в сопровождении гида.
Московский Голливуд. Экскурсия по киностудии «Мосфильм»
Московский Голливуд. Экскурсия по киностудии «Мосфильм»
Московский Голливуд. Экскурсия по киностудии «Мосфильм»

Что вас ожидает:

  • Студия "Мосфильм"
  • Музей ретро-автомобилей

Описание

Кто не мечтал хоть на мгновение очутиться в волшебном мире кино, пройтись вдоль декораций любимых фильмов, а может и увидеть актеров, которые долгие годы улыбались с экранов? Эта экскурсия — уникальная возможность осуществить свою давнюю мечту и прикоснуться к кинематографу с другой стороны экраны.

Мы отправимся на «Мосфильм» — старейшую фабрику кинопроизводства России, где ежегодно снимается множество культовых фильмов. «Мосфильм» стал культовым еще во времена Советского Союза — тогда там снимали фильмы, вошедшие в историю мирового кинематографа. Не уронил он это гордое звание и теперь.

В сопровождении гида, знающего всю кинематографическую кухню, вы посмотрите на съемочные павильоны — действующие сейчас и ждущие часа своих съемок. А затем мы отправимся на жемчужину «Мосфильма» — в музей ретро-автомобилей, многие из которых вы видели в самых разнообразных фильмах.

И не забудьте взять с собой фотоаппарат — уверяем, фотографировать вам захочется на каждом шагу!

Программа

Студия "Мосфильм", музей ретро-автомобилей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение киностудии "Мосфильм" и музея ретро-автомобилей
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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