1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях
Начало: В районе м. Спортивная
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
от 1 250₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
1100880₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Групповая
2 часа
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сколково - будущее в настоящем: уникальная экскурсия в Москве
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в Сколково. Вас ждут впечатляющие архитектурные проекты и зеленые парки
Начало: На ж/д станции Сколково
10 июня в 18:30
11 июня в 10:00
от 7 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
96328 669₽ за всё до 5 чел.
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Блистательный центр Москвы с Фаролеро: Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Москвы с Фаролеро: Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье и Театральная площадь откроются с новой стороны
Начало: На Большой Дмитровке
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
Начало: В районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- ДДарья6 июня 2024Если вам хочется по -новому прочувствовать город, слиться с его динамикой и скоростью, насладиться прекрасными видами и получить яркие эмоции, то это экскурсия-приключение точно для Вас!
- ЕЕлена6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, прошла неделя, а мы все вспоминаем! Очень познавательно и интересно, хорошо продуман маршрут, задействован каждый дом,
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
- ММаргарита6 июня 2024Максим провел отличную экскурсию, несмотря на грозу и ливень, который нас застал по пути. Выдал дождевик и напоил теплым чаем. Получила море удовольствия от поездки. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена6 июня 2024Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
- ЕЕкатерина6 июня 2024Рекомендую экскурсию, очень интересный формат. Гуляли с двумя маленькими детьми, все легко и непринужденно. Открыли для себя много новых мест для посещения в своём городе! Наталье большое спасибо!
- ЮЮлия6 июня 2024Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!
- ООльга6 июня 2024Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
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