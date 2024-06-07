Н Надежда Спуск в бункер времён Холодной войны Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.

Н Наталья Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов» читать дальше чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным. Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были

Д Дарья Ночная байкерская мотоэкскурсия Если вам хочется по -новому прочувствовать город, слиться с его динамикой и скоростью, насладиться прекрасными видами и получить яркие эмоции, то это экскурсия-приключение точно для Вас!

Е Елена Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой читать дальше двор, поворот и даже люк)))) на одном дыхании!!! Поситили 4 экскурсии (от трипсрера только эта), и понравилась она больше всего, экскурсовод Елена - очень приятная, душу вкладывает, рассказывает интересно, захватывающи. Вернувшись домой, всем советую. Спасибо! Нам очень понравилась экскурсия, прошла неделя, а мы все вспоминаем! Очень познавательно и интересно, хорошо продуман маршрут, задействован каждый дом,

А Анастасия Шехтель - Моцарт русского модерна Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.

М Маргарита Ночная байкерская мотоэкскурсия Максим провел отличную экскурсию, несмотря на грозу и ливень, который нас застал по пути. Выдал дождевик и напоил теплым чаем. Получила море удовольствия от поездки. Однозначно рекомендую!

Е Елена Остоженка и Пречистенка: терапия красотой Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано

Е Екатерина Москва для кофеманов Рекомендую экскурсию, очень интересный формат. Гуляли с двумя маленькими детьми, все легко и непринужденно. Открыли для себя много новых мест для посещения в своём городе! Наталье большое спасибо!

Ю Юлия Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!