Квест 2 часа 23 отзыва Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов Начало: В районе метро Октябрьская «Дополнительно оплачиваются входные билеты и разрешение музея на проведение экскурсии: детский билет — 300 руб» 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы Начало: В центре Москвы от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 551 отзыв Популярное предложение Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов Начало: У метро Деловой центр 660 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 33 отзыва Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий Начало: Недалеко от станции Маяковская «На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 «Если у вас не получается начать квест в выбранное время, вы можете сделать это в любой другой день в часы работы музея» от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей «Я расскажу об истории музея, распадающейся на две части — «русскую» и «французскую», и вы поймете, почему Цветков жил в одиночестве посреди собственной галереи» от 7 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду «Вас ждет классическая групповая экскурсия по двум залам самого труднодоступного музея страны» от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 142 отзыва Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве Начало: у стойки экскурсионного бюро Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной «Поговорим мы и о музее Дома, с основателем которого я хорошо знаком» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Третьяковская галерея: загадки великих шедевров Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум) Начало: В районе метро Третьяковская «В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев» 7 340 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Билеты 1 час 21 отзыв Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская" «Полюбоваться картинами современных художников в мини-галерее» 1 800 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Интерактивная прогулка «Айда в кино!» Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях Начало: В районе СТ.М. «Арбатская» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Все о храме Христа Спасителя Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх Начало: Около Храма Христа Спасителя Расписание: в субботу в 13:00 1 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи Начало: Станция метро «Охотный ряд» 10 400 ₽ за всё до 10 чел.

Квест 1.5 часа 27 отзывов Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы Начало: вестибюль Музея космонавтики «Первая — экскурсия по залам Музея космонавтики, вторая — выполнение творческих заданий и поиск зашифрованного объекта» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 37 отзывов Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва» Недаром помнит вся Россия про день Бородина Начало: У входа в музей «После экскурсии по музею мы погуляем по комплексу монументов, посвященных героям и событиям 1812 года: вы увидите памятник Кутузову, Церковь Михаила Архангела и избу, где приняли историческое решение о сдаче Москвы Наполеону» 5 335 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 20 отзывов Царицыно детям: активная квест-экскурсия Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку Начало: Перед входом в Большой дворец «услышим звуки музея, который находился в одной из построек» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Переделкино и «шестидесятники» Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка Начало: У Дома Творчества «Переделкино» «если вы планируете посетить музеи — я скорректирую время и место начала и окончания программы» 7 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 43 отзыва Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны Начало: В районе м. Парк Победы «Музейный комплекс «Дорога памяти»» 2 740 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Знакомьтесь, Москва Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом Начало: У памятника Жукову «Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Были и легенды Переделкино Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино «Увидите дома-музеи знаменитых писателей, раскроете, что стало с «неясной поляной» Пастернака и где растет знаменитое чудо-дерево Чуковского» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 150 отзывов Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии Начало: в районе метро Выставочная 4 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва В поисках модерна. Остоженка и переулки Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории Начало: Кропоткинская 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра Начало: перед входом в театр им. Моссовета 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов На поле Бородинском Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии Начало: В одной из локаций Бородинского поля «На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство Начало: М. Кропоткинская «Обратите внимание: заказ можно оформить не позднее чем за 14 дней до желаемой вами даты экскурсии (это связано с правилами музея)» 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 2 часа 10 отзывов Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения Начало: В районе метро Кропоткинская «Участникам необходимо заранее приобрести билеты онлайн для себя и для гида на официальном сайте музея в разделе: «Главное здание» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая) 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Один день из жизни Сергея Есенина Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека Начало: У метро Чеховская 7 600 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 30 минут 19 отзывов Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ «Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты» 380 ₽ за билет

Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке) Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи Начало: В районе станции Третьяковская «В кассе музея дополнительно оплачивается экскурсионная путёвка (до 10 человек) с использование радиоаппаратуры 2000-2500 руб» 7 100 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1 «Наша экскурсия закончится недалеко от Третьяковской галереи, которую вы сможете посетить самостоятельно» Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 971 отзыв Булгаковская Москва: мистика и реальность Начало: СТ.М. Маяковская Расписание: Ежедневно от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 85 отзывов Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия) Начало: СТ.М. Площадь революции «" После прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы посетите знаменитую Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)» Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00 от 2 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 912 отзывов Билет на смотровую Останкинской телебашни Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями от 1 500 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы «Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза Начало: В районе м. Театральная 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 934 отзыва Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала «Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей России» Расписание: Ежедневно кроме четверга 1 700 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 28 отзывов Сокровища Московского Кремля Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Дальше вас ждет посещение самого важного из музеев столицы — Оружейной палаты (по входным билетам)» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00 4 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Москва и Чехов Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру Начало: В районе метро Чеховская «Пройдем по нарядным улицам Малая Дмитровка и Петровка, по Успенскому, Столешникову и Камергерскому переулкам, по уютному Страстному бульвару и саду Эрмитаж» 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета Начало: На улице Волхонка «Найдёте знакомые имена героев на мраморных досках в галерее Памяти и Славы» 5800 4 930 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2 часа 94 отзыва Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24 Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами Начало: Возле парка «Зарядье» «Триумфальная арка и музей-панорама «Бородинская битва»» Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00 1330 1 197 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея Погрузиться в многовековую историю обители и прикоснуться к местным реликвиям Начало: У стен монастыря «Далее мы зайдём в подклет храма и посетим монастырский музей» от 7 000 ₽ за всё до 7 чел.