1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
«Дополнительно оплачиваются входные билеты и разрешение музея на проведение экскурсии: детский билет — 300 руб»
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«Если у вас не получается начать квест в выбранное время, вы можете сделать это в любой другой день в часы работы музея»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
«Я расскажу об истории музея, распадающейся на две части — «русскую» и «французскую», и вы поймете, почему Цветков жил в одиночестве посреди собственной галереи»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
«Вас ждет классическая групповая экскурсия по двум залам самого труднодоступного музея страны»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
10 июня в 10:10
350₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
«Поговорим мы и о музее Дома, с основателем которого я хорошо знаком»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
«В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев»
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340₽ за всё до 2 чел.
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
«Полюбоваться картинами современных художников в мини-галерее»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Сегодня в 22:00
10 июня в 08:00
10 400₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
«Первая — экскурсия по залам Музея космонавтики, вторая — выполнение творческих заданий и поиск зашифрованного объекта»
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
1.5 часа
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
«После экскурсии по музею мы погуляем по комплексу монументов, посвященных героям и событиям 1812 года: вы увидите памятник Кутузову, Церковь Михаила Архангела и избу, где приняли историческое решение о сдаче Москвы Наполеону»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
«услышим звуки музея, который находился в одной из построек»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
«если вы планируете посетить музеи — я скорректирую время и место начала и окончания программы»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Музейный комплекс «Дорога памяти»»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
«Увидите дома-музеи знаменитых писателей, раскроете, что стало с «неясной поляной» Пастернака и где растет знаменитое чудо-дерево Чуковского»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В поисках модерна. Остоженка и переулки
Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории
Начало: Кропоткинская
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
«На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
«Обратите внимание: заказ можно оформить не позднее чем за 14 дней до желаемой вами даты экскурсии (это связано с правилами музея)»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Участникам необходимо заранее приобрести билеты онлайн для себя и для гида на официальном сайте музея в разделе: «Главное здание»
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600₽ за всё до 5 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
«Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
«В кассе музея дополнительно оплачивается экскурсионная путёвка (до 10 человек) с использование радиоаппаратуры 2000-2500 руб»
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
«Наша экскурсия закончится недалеко от Третьяковской галереи, которую вы сможете посетить самостоятельно»
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850₽ за человека
Групповая
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
«" После прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы посетите знаменитую Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)»
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Билеты
1 час
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 2 чел.
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
«Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей России»
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Дальше вас ждет посещение самого важного из музеев столицы — Оружейной палаты (по входным билетам)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
«Пройдем по нарядным улицам Малая Дмитровка и Петровка, по Успенскому, Столешникову и Камергерскому переулкам, по уютному Страстному бульвару и саду Эрмитаж»
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
«Найдёте знакомые имена героев на мраморных досках в галерее Памяти и Славы»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Триумфальная арка и музей-панорама «Бородинская битва»»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Погрузиться в многовековую историю обители и прикоснуться к местным реликвиям
Начало: У стен монастыря
«Далее мы зайдём в подклет храма и посетим монастырский музей»
9 июня в 10:00
10 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
«Я аккредитованный экскурсовод музея-усадьбы Измайлово, с удовольствием покажу Вам это чудесное место, которое уже с четырнадцатого века, упоминалось в летописях, как царская вотчина»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ИИрина6 июня 2024Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
- ООльга6 июня 2024Мы были на французской прогулке. Хороший маршрут и экскурсия. Открыла для себя кое-что новое
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музеи»
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