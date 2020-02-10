33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция времен Данте и Афинский акрополь, готические витражи и скульптуры Микеланджело. Чего только не встретишь в московском метро. Вглядываясь в детали, мы совершим путешествие во времени и пространстве:
изучим не только советскую эпоху, но и всю мировую историю искусства
проведем параллели между подземными и наземными постройками
научимся видеть, как эпоха и изменения в мировоззрении людей отражаются в оформлении станций
Программа
Я познакомлю вас с историей проектирования и открытия метро и расскажу, что это значило для советского человека;
Мы посетим 7 центральных станций московского метрополитена и будем рассматривать их сюжеты и художественное наполнение. Прогулку по станциям совершим в хронологическом порядке из 30-х в 50-ее — с момента открытия метро до послевоенного времени, чтобы вы заметили, как история и изменения в стране отражаются во внешнем облике станций;
Я научу вас находить связи метро с наземными постройкам и шедеврами мировой культуры, покажу, как и на какие детали нужно обращать внимание.
В результате вы научитесь делать собственные открытия, «читать» другие станции, удивлять и радовать друзей, обращая их внимание на то, что легко не заметить в повседневной суете.
Экскурсию проводит команда гидов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Станция метро "Охотный ряд".
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Искусствовед, автор экскурсий и детских мастер -классов по истории и искусства и архитектуры. Замечаю интересные детали и спешу ими поделиться! Люблю Москву и показывать ее москвичам, люблю путешествовать и показывать Москву путешественникам
Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать))) Экскурсия потрясающая, Мария великолепный гид и знаток истории метро и культуры эпохи ХХ века. Отличная организация мероприятия, без заминок, станции показываются в хронологическом порядке, что даёт возможность проследить ход истории. Много подмечено деталей, на которые сама бы не обратила внимания. Рекомендую всем гостям города!
Ксения
9 декабря 2019
Ещё раз спасибо Марии за экскурсию по метро.
Вызывают огромное уважение такие заинтересованные и увлеченные своим делом люди.
Удачи в Ваших исследованиях!
Елена
27 августа 2019
Мария замечательный рассказчик с нетривиальной подачей материала и прекрасными коммуникативными навыками. Спасибо большое за познавательно проведенное время. Желаем всяческих успехов! :)
Татьяна
12 июля 2019
Большое спасибо Марии! Экскурсия была очень содержательной и познавательной. Подробный рассказ и повествование истории создания московского метро, окунули нас в прошлое, настоящее и будущее.
Michael
7 июля 2019
Maria was just great. She came to our hotel and take us from there . She is very sweat and Knowledgeable with a good English. I highly recommend her.
Татьяна
15 марта 2019
Единственные недостаток - мало))
Мария "в теме", очень четкая организация передвижений. Были опасения, что группа будет мешаться или нам будут мешать, но опасения не оправдались. Очень понравилось, что Мария выстраивает экскурсию не как монолог. Прекрасное общение, прекрасно проведенное время. Рекомендую
Игорь
18 февраля 2019
Содержательно и увлекательно - очень понравилось.
Larissa
3 января 2019
хочу ещё! хочу посетить другие станции!
Мария
3 января 2019
Ездили вчетвером (взрослые, 16,8). Подросток, вечно недовольный к концу экскурсии все же подключился к процессу. Нам и 8летке понравилось.
Наталья
3 декабря 2018
Экскурсия понравилась. Жаль, что мало времени. На экскурсию приехали 6 детей (10-12 лет) и четверо взрослых. Хотелось бы узнать больше, но время бежит очень быстро. После экскурсии замечали много из того, что не видели раньше. Большое спасибо нашему гиду за любовь к своему городу) Отдельное спасибо за то, что экскурсовод внимательно следила за тем, как воспринимается информация и оперативно реагировала когда нужно переключить внимание на что-то другое. И лично от наших взрослых пожелание - может стоит добавить для детей каких-либо легенд, связанных с метро? (потому, что нам все понравилось, но хотелось детям и чего-то сказочного. хотя, мы понимаем, что всё упирается во время...))
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Даже если вы спускаетесь в метро каждый день, вас ждет много открытий. В деталях вы изучите семь станций в стиле ар-деко от Площади Революции до Комсомольской. Смотря на метрополитен как на музей и на масштабный советский проект, вы услышите о его прошлом и настоящем, осознаете идеи архитекторов — и уже не сможете не замечать красоты метро.
История строительства окружной железной дороги и масштабное представление о Москве
Вы проедете по окружной железной дороге и узнаете об истории ее строительства, оригинальных инженерных решениях и досадных просчетах. Даже если вы каждый день проезжаете пару станций МЦК — вам стоит прокатиться по всему большому кругу, чтобы познакомиться с историей и предзназначением дороги, которая была задумана еще Николаем II. Вы увидите современную, порой неприглядную, но живую и вечно спешащую меняться Москву.
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Вы наверняка слышали утверждение, что московское метро самое красивое в мире. Но в будничной спешке мало кто замечает мозаику, красочные витражи и потрясающие светильники. Путешествуя по старинным станциям с гидом, вы узнаете историю метрополитена и его тайны, заметите секретные детали и взглянете на метро другими глазами.
Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки
Арбатско-Покровская остается самой таинственной линией московского метрополитена с множеством станций-призраков! О местах, связанных этим радиусом, сложено немало городских легенд. Я расскажу, что скрывалось за возведением Стадиона имени вождя народов, какой секретный бункер находится в районе Измайлово и покажу необычную станцию, на которой поезда движутся по трем путям.
Новый взгляд на красивейшие станции подземки и секреты её внутреннего устройства
«У них дворцы для фараонов, а у нас дворцы для обычных людей» — крылатая фраза великого архитектора Алексея Душкина определила эстетический облик Московского метро на долгие годы. Однако «обычные люди» часто спешат по своим делам и не видят всей красоты московской подземки. Мы же попробуем исследовать метрополитен как настоящий музей советского искусства. Вы посетите 9 станций столичного метро, знакомясь с их эстетическими особенностями, легендами и любопытными фактами. А после попробуете найти для себя ответ на вопрос: что же такое метро — транспорт, дворец, музей или храм?
Узнать довоенную историю «подземки», рассмотреть её архитектуру и поразиться масштабу замысла
Метро Москвы — таинственное и привлекательное пространство, продуманное архитекторами до мельчайших деталей. Вам откроются все секреты подземного мира столицы: как вышло, что колонны похожи на цветы, кто стоял за грандиозной идеей строительства и почему в метро нет ощущения, что ты находишься глубоко под землей. Я помогу детально изучить уникальную архитектуру подземки и научу вас наслаждаться ею даже во время самых обычных поездок!