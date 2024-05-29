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10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Киностудия «Мосфильм» — повод вспомнить известных актёров и режиссёров»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
«На экскурсии по «Мосфильму» вы сможете во всех деталях и подробностях разглядеть реквизит, декорации и костюмы, ставшие уже классикой российского кинематографа»
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Московский Голливуд. Экскурсия по киностудии «Мосфильм»
«Мы отправимся на «Мосфильм» — старейшую фабрику кинопроизводства России, где ежегодно снимается множество культовых фильмов»
Расписание: Суббота в 10:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера29 мая 2024Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
- ММарина6 мая 2024Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
- ЕЕкатерина4 мая 2024Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.
- ООксана4 мая 2024Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер
- ММарина2 мая 2024Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер!!!!!
- ЕЕкатерина19 июня 2023«Свидание с Москвой» на автобусе - обзорная экскурсияОрганизация Экскурсии и экскурсовод! Спасибо!
- ИИрина22 апреля 2023Обзорная автобусная трёхчасовая экскурсия по МосквеГид Галина Бочарова. Прекрасно проведена обзорная экскурсия по Москве. Будем рады воспользоваться вашей компанией.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мосфильм»
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