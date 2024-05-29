Экскурсии на киностудию «Мосфильм»

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосфильм» в Москве, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Киностудия «Мосфильм» — повод вспомнить известных актёров и режиссёров»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
340 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
«На экскурсии по «Мосфильму» вы сможете во всех деталях и подробностях разглядеть реквизит, декорации и костюмы, ставшие уже классикой российского кинематографа»
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900 за человека
Московский Голливуд. Экскурсия по киностудии «Мосфильм»
Групповая
3 часа
Московский Голливуд. Экскурсия по киностудии «Мосфильм»
«Мы отправимся на «Мосфильм» — старейшую фабрику кинопроизводства России, где ежегодно снимается множество культовых фильмов»
Расписание: Суббота в 10:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
    Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)
    Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)
    Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Супер!!!!!
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2023
    «Свидание с Москвой» на автобусе - обзорная экскурсия
    Организация Экскурсии и экскурсовод! Спасибо!
  • И
    Ирина
    22 апреля 2023
    Обзорная автобусная трёхчасовая экскурсия по Москве
    Гид Галина Бочарова. Прекрасно проведена обзорная экскурсия по Москве. Будем рады воспользоваться вашей компанией.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мосфильм»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Мосфильм" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 1 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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