В Вера Экскурсия на киностудию «Мосфильм» Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!

М Марина Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.

Е Екатерина Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа) Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.

О Оксана Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа) Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер

М Марина Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!

Ю Юлия Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе Супер!!!!!

Е Екатерина «Свидание с Москвой» на автобусе - обзорная экскурсия Организация Экскурсии и экскурсовод! Спасибо!