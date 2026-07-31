Александр проводит ещё 2 экскурсии

Классическую обзорную экскурсию мы проведём для вас увлекательно — и индивидуально: понятным языком расскажем о долгой истории Кремля, откроем его легенды, поможем прочитать фрески и иконы. Это будет прогулка, где вы посетите три златоглавых собора, узнаете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, услышите об архитектуре музея-крепости — и прочувствуете старину и значимость Московского Кремля.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

Кремль от башен до фресок — сердце России

Мы изучим самые важные места внутри кремлёвских стен, подробно поговорим об истории Кремля и города Москвы. Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к оружейному Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу. Погуляем по территории внутри Кремля, живописному Тайницкому саду, изучим археологические раскопки внутри Кремля, увидим дуб, посаженный Юрием Гагариным, Успенский собор, музеи и древние палаты. Гид расскажет о Царь-пушке и Царь-колоколе, истории Соборной площади и всех строений внутри Кремля. Вы совершите путешествие по Боровицкому холму, месту основания города, поговорим об истории строительства московских кремлей.

Самостоятельно вы можете осмотреть соборы и музейные экспозиции Московского Кремля с богатым историческим наследием.

Что помнят эти мощные стены

Достопримечательности Кремля помогут нам оживить перед вами историю самого старинного места Москвы, которое хорошо помнит царей. Вы рассмотрите архитектуру столицы. Услышите о возникновении города. Представите, как строился первый Кремль. Разберётесь, как и почему он менялся на протяжении веков. Поговорим о легендах башен и французских пушках, вспомним поговорку «кричать во всю Ивановскую», помашем президенту у окон Сената.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Возможна организация экскурсии практически на любом иностранном языке с аккредитованным гидом (за дополнительную плату)

Для большего количества посетителей возможна организация экскурсии со штатным гидом Кремля при предварительной 100%-й оплате (о возможности проведения и цене в желаемую дату уточняйте в сообщениях)

Дополнительно можно посетить Оружейную палату или Алмазный фонд (о возможности уточняйте в сообщениях)

Дополнительные расходы — билеты в Кремль:

— Территория Кремля с соборами — 1100 руб. (вам также нужно купить этот билет для гида)

— Оружейная палата — 1400 руб. (вам также нужно купить этот билет для гида)

— Алмазный фонд — 800 руб.