Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены

Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы

Александр
Александр – представитель из Москвы
Классическую московскую экскурсию ⛳ я проведу для вас увлекательно: понятным языком расскажу о долгой истории 📖 Кремля, открою его легенды, помогу прочитать фрески и иконы.

Вы посетите три златоглавых собора, узнаете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, услышите об архитектуре крепости — и прочувствуете старину и значимость Московского Кремля.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены

Что вас ожидает

Кремль от башен до фресок
За 2 часа мы изучим самые важные места внутри кремлевских стен. Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу. Погуляем по живописному Тайницкому саду, найдем Царь-пушку и Царь-колокол, а затем остановимся на величественной Соборной площади. В программе посещение всех трех соборов Кремля:

  • В Успенском полюбуемся великолепным иконостасом и фресками, рассмотрим иконы 13 века;
  • В Архангельском увидим могилы великих князей и царей — от Ивана Грозного до внука Петра I-го;
  • В Благовещенском я раскрою, почему Иван Грозный поклялся сделать пол из яшмы и какие еще тайны хранит святыня.

Заканчивается экскурсия ⛳ у Боровицких ворот на одноименном холме — месте основания Москвы.

Что помнят эти мощные стены
Достопримечательности 🏛️ Кремля помогут мне оживить перед вами историю 📖 самого старинного места Москвы. Вы услышите о возникновении города; представите, как строился первый Кремль; разберетесь, как и почему он менялся на протяжении веков. Мы поговорим о легендах башен и французских пушках, вспомним поговорку «кричать во всю Ивановскую» и помашем президенту у окон Сената.

Организационные детали

  • Билеты в Кремль включены в стоимость
  • На третьего и каждого следующего участника скидка 30%
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительно возможно посетить Оружейную палату. Это + 2 часа к экскурсии; стоимость в этом случае — 8000 руб. с человека (все билеты 🎫 включены).
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Александровский сад
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены
Московский Кремль с гидом-историком. Билеты включены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Александр — историк, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), старший преподаватель истории Московского Международного Университета, гид-переводчик по Москве. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!
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