Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Кремль от башен до фресок

За 2 часа мы изучим самые важные места внутри кремлевских стен. Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу. Погуляем по живописному Тайницкому саду, найдем Царь-пушку и Царь-колокол, а затем остановимся на величественной Соборной площади. В программе посещение всех трех соборов Кремля:

В Успенском полюбуемся великолепным иконостасом и фресками, рассмотрим иконы 13 века;

В Архангельском увидим могилы великих князей и царей — от Ивана Грозного до внука Петра I-го;

В Благовещенском я раскрою, почему Иван Грозный поклялся сделать пол из яшмы и какие еще тайны хранит святыня.

Заканчивается экскурсия ⛳ у Боровицких ворот на одноименном холме — месте основания Москвы.

Что помнят эти мощные стены

Достопримечательности 🏛️ Кремля помогут мне оживить перед вами историю 📖 самого старинного места Москвы. Вы услышите о возникновении города; представите, как строился первый Кремль; разберетесь, как и почему он менялся на протяжении веков. Мы поговорим о легендах башен и французских пушках, вспомним поговорку «кричать во всю Ивановскую» и помашем президенту у окон Сената.

Организационные детали