Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Московский Кремль с гидом-историком

Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости, посетить храмы, услышать о пушках и палатах
Классическую обзорную экскурсию мы проведём для вас увлекательно — и индивидуально: понятным языком расскажем о долгой истории Кремля, откроем его легенды, поможем прочитать фрески и иконы.

Это будет прогулка, где вы посетите три златоглавых собора, узнаете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, услышите об архитектуре музея-крепости — и прочувствуете старину и значимость Московского Кремля.
4.5
78 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком
Московский Кремль с гидом-историком
Московский Кремль с гидом-историком

Описание экскурсии

Кремль от башен до фресок — сердце России

Мы изучим самые важные места внутри кремлёвских стен, подробно поговорим об истории Кремля и города Москвы. Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к оружейному Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу. Погуляем по территории внутри Кремля, живописному Тайницкому саду, изучим археологические раскопки внутри Кремля, увидим дуб, посаженный Юрием Гагариным, Успенский собор, музеи и древние палаты. Гид расскажет о Царь-пушке и Царь-колоколе, истории Соборной площади и всех строений внутри Кремля. Вы совершите путешествие по Боровицкому холму, месту основания города, поговорим об истории строительства московских кремлей.

Самостоятельно вы можете осмотреть соборы и музейные экспозиции Московского Кремля с богатым историческим наследием.

Что помнят эти мощные стены

Достопримечательности Кремля помогут нам оживить перед вами историю самого старинного места Москвы, которое хорошо помнит царей. Вы рассмотрите архитектуру столицы. Услышите о возникновении города. Представите, как строился первый Кремль. Разберётесь, как и почему он менялся на протяжении веков. Поговорим о легендах башен и французских пушках, вспомним поговорку «кричать во всю Ивановскую», помашем президенту у окон Сената.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Возможна организация экскурсии практически на любом иностранном языке с аккредитованным гидом (за дополнительную плату)
  • Для большего количества посетителей возможна организация экскурсии со штатным гидом Кремля при предварительной 100%-й оплате (о возможности проведения и цене в желаемую дату уточняйте в сообщениях)
  • Дополнительно можно посетить Оружейную палату или Алмазный фонд (о возможности уточняйте в сообщениях)

Дополнительные расходы — билеты в Кремль:

— Территория Кремля с соборами — 1100 руб. (вам также нужно купить этот билет для гида)
— Оружейная палата — 1400 руб. (вам также нужно купить этот билет для гида)
— Алмазный фонд — 800 руб.

  • Цены на экскурсионные билеты для иностранных групп (до 10 человек):
    — Территория Кремля с соборами — 1400 руб. (билет на гида 1700 руб.)
    — Оружейная палата — 1700 руб. (билет на гида 2200 руб.)
    — Алмазный фонд — 2000 руб.
  • Детям, инвалидам, участникам СВО, студентам и пенсионерам есть скидки на билеты
  • Билеты (не экскурсионные) можно приобрести на месте в кассе или автоматах, очередей чаще всего нет. Также можно купить ваучер на сайте Кремля и затем обменять его на билет в кассе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9380 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
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или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях. Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке. Ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
7
3
3
2
3
1
3
Вера
Спасибо огромное Александру за великолепную организацию и прекрасную экскурсию!!!
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Л
Прекрасный экскурсовод! Приятно провели время, узнали много интересных вещей. Всем рекомендуем за
Прекрасный экскурсовод! Приятно провели время, узнали много интересных вещей. Всем рекомендуем за
Прекрасный экскурсовод! Приятно провели время, узнали много интересных вещей. Всем рекомендуем за
Прекрасный экскурсовод! Приятно провели время, узнали много интересных вещей. Всем рекомендуем за
Прекрасный экскурсовод! Приятно провели время, узнали много интересных вещей. Всем рекомендуем за
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А
заказали экскурсию в Кремль. Александр заранее забронировал нам билеты в оружейную палату и алмазный фонд. проконтролировал, чтобы мы об этом не забыли 😊рекомендую, отличный сервис!
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Алексей
Мы отлично провели время! За что огромное персональное спасибо гиду Павлу! Отличный рассказчик, внимательный гид, настоящий профессионал своего дела, умеющий искренне заинтересовать и смотивировать к познанию 16-летнего подростка.
Мы всем довольны! Еще раз большое спасибо! Всем рекомендуем!
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Андрей
все на ОТЛИЧНО. что касается маршрута и оценки 4, это время такое и меры безопасности, ничего не поделаешь. Спасибо Александру за профессионализм - историка и педагога.
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А
Заказывали экскурсию для гостей разного возраста, всё понравилось всем, остались довольны. Большое спасибо Александру!
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