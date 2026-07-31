Александр проводит ещё 2 экскурсии

Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости, посетить храмы, услышать о пушках и палатах
Классическую обзорную экскурсию мы проведём для вас увлекательно — и индивидуально: понятным языком расскажем о долгой истории Кремля, откроем его легенды, поможем прочитать фрески и иконы.
Это будет прогулка, где вы посетите три златоглавых собора, узнаете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, услышите об архитектуре музея-крепости — и прочувствуете старину и значимость Московского Кремля.
Мы изучим самые важные места внутри кремлёвских стен, подробно поговорим об истории Кремля и города Москвы. Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к оружейному Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу. Погуляем по территории внутри Кремля, живописному Тайницкому саду, изучим археологические раскопки внутри Кремля, увидим дуб, посаженный Юрием Гагариным, Успенский собор, музеи и древние палаты. Гид расскажет о Царь-пушке и Царь-колоколе, истории Соборной площади и всех строений внутри Кремля. Вы совершите путешествие по Боровицкому холму, месту основания города, поговорим об истории строительства московских кремлей.
Самостоятельно вы можете осмотреть соборы и музейные экспозиции Московского Кремля с богатым историческим наследием.
Что помнят эти мощные стены
Достопримечательности Кремля помогут нам оживить перед вами историю самого старинного места Москвы, которое хорошо помнит царей. Вы рассмотрите архитектуру столицы. Услышите о возникновении города. Представите, как строился первый Кремль. Разберётесь, как и почему он менялся на протяжении веков. Поговорим о легендах башен и французских пушках, вспомним поговорку «кричать во всю Ивановскую», помашем президенту у окон Сената.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Возможна организация экскурсии практически на любом иностранном языке с аккредитованным гидом (за дополнительную плату)
Для большего количества посетителей возможна организация экскурсии со штатным гидом Кремля при предварительной 100%-й оплате (о возможности проведения и цене в желаемую дату уточняйте в сообщениях)
Дополнительно можно посетить Оружейную палату или Алмазный фонд (о возможности уточняйте в сообщениях)
Дополнительные расходы — билеты в Кремль:
— Территория Кремля с соборами — 1100 руб. (вам также нужно купить этот билет для гида) — Оружейная палата — 1400 руб. (вам также нужно купить этот билет для гида) — Алмазный фонд — 800 руб.
Цены на экскурсионные билеты для иностранных групп (до 10 человек): — Территория Кремля с соборами — 1400 руб. (билет на гида 1700 руб.) — Оружейная палата — 1700 руб. (билет на гида 2200 руб.) — Алмазный фонд — 2000 руб.
Детям, инвалидам, участникам СВО, студентам и пенсионерам есть скидки на билеты
Билеты (не экскурсионные) можно приобрести на месте в кассе или автоматах, очередей чаще всего нет. Также можно купить ваучер на сайте Кремля и затем обменять его на билет в кассе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9380 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами читать дальшеуменьшить
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях.
Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке.
Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Спасибо огромное Александру за великолепную организацию и прекрасную экскурсию!!!
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Л
Людмила
Прекрасный экскурсовод! Приятно провели время, узнали много интересных вещей. Всем рекомендуем за
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А
Анна
заказали экскурсию в Кремль. Александр заранее забронировал нам билеты в оружейную палату и алмазный фонд. проконтролировал, чтобы мы об этом не забыли 😊рекомендую, отличный сервис!
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Алексей
Мы отлично провели время! За что огромное персональное спасибо гиду Павлу! Отличный рассказчик, внимательный гид, настоящий профессионал своего дела, умеющий искренне заинтересовать и смотивировать к познанию 16-летнего подростка. Мы всем довольны! Еще раз большое спасибо! Всем рекомендуем!
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Андрей
все на ОТЛИЧНО. что касается маршрута и оценки 4, это время такое и меры безопасности, ничего не поделаешь. Спасибо Александру за профессионализм - историка и педагога.
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А
Анна
Заказывали экскурсию для гостей разного возраста, всё понравилось всем, остались довольны. Большое спасибо Александру!
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