Александр проводит ещё 2 экскурсии

Кремль от башен до фресок За 2 часа мы изучим самые важные места внутри кремлевских стен. Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу. Погуляем по живописному Тайницкому саду, найдем Царь-пушку и Царь-колокол, а затем остановимся на величественной Соборной площади. В программе посещение всех трех соборов Кремля:
В Успенском полюбуемся великолепным иконостасом и фресками, рассмотрим иконы 13 века;
В Архангельском увидим могилы великих князей и царей — от Ивана Грозного до внука Петра I-го;
В Благовещенском я раскрою, почему Иван Грозный поклялся сделать пол из яшмы и какие еще тайны хранит святыня.
Заканчивается экскурсия ⛳ у Боровицких ворот на одноименном холме — месте основания Москвы.
Что помнят эти мощные стены Достопримечательности 🏛️ Кремля помогут мне оживить перед вами историю 📖 самого старинного места Москвы. Вы услышите о возникновении города; представите, как строился первый Кремль; разберетесь, как и почему он менялся на протяжении веков. Мы поговорим о легендах башен и французских пушках, вспомним поговорку «кричать во всю Ивановскую» и помашем президенту у окон Сената.
Организационные детали
Билеты в Кремль включены в стоимость
На третьего и каждого следующего участника скидка 30%
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Дополнительно возможно посетить Оружейную палату. Это + 2 часа к экскурсии; стоимость в этом случае — 8000 руб. с человека (все билеты 🎫 включены).
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Александровский сад
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Александр — историк, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), старший преподаватель истории Московского Международного Университета, гид-переводчик по Москве. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!