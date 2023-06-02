1 день

Пятница. Вечерняя экскурсия «Огни Москвы». Речная прогулка

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

Максима Заря 17:30;

Ye’s апарт-отель 17:45;

Космос 18:00;

ХИ Сущевский 18:20;

ХИ Лесная 18:40.

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы».

Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит».

Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней! По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город!

Вас ждут мириады огней во время прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице до Кремля, в Александровском саду и на Красной площади!

Вы увидите ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.

Далее экскурсия продолжится на теплоходе.

Центральная прогулочная линия Москвы – маршрут по всему центру столицы от Новоспасского моста до Воробьевых гор и обратно.

Отправившись от причала теплоход пройдет водным путем по центру столицы, с борта теплохода откроются виды с необычного ракурса на достопримечательности Москвы – Кремль, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, памятник Петру на стрелке Москвы-реки и многие другие.

Совершив короткие остановки на причалах, через два часа теплоход вернется обратно на причал. Во время прогулки для гостей на борту работает кафе с широким ассортиментом закусок, горячих и холодных блюд, безалкогольных и алкогольных напитков.

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 23:00