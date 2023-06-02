Вас ждет автобусная обзорная экскурсия по городу, прогулка на теплоходе, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль, вечерняя экскурсия «Огни Москвы».
У вас будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок по городу, поэтому вы точно успеете увидеть все самое интересное.
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Программа тура по дням
Пятница. Вечерняя экскурсия «Огни Москвы». Речная прогулка
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:
- Максима Заря 17:30;
- Ye’s апарт-отель 17:45;
- Космос 18:00;
- ХИ Сущевский 18:20;
- ХИ Лесная 18:40.
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы».
Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит».
Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней! По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город!
Вас ждут мириады огней во время прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице до Кремля, в Александровском саду и на Красной площади!
Вы увидите ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.
Далее экскурсия продолжится на теплоходе.
Центральная прогулочная линия Москвы – маршрут по всему центру столицы от Новоспасского моста до Воробьевых гор и обратно.
Отправившись от причала теплоход пройдет водным путем по центру столицы, с борта теплохода откроются виды с необычного ракурса на достопримечательности Москвы – Кремль, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, памятник Петру на стрелке Москвы-реки и многие другие.
Совершив короткие остановки на причалах, через два часа теплоход вернется обратно на причал. Во время прогулки для гостей на борту работает кафе с широким ассортиментом закусок, горячих и холодных блюд, безалкогольных и алкогольных напитков.
Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 23:00
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Максима Заря 09:30;
- Ye’s апарт-отель 09:45;
- Космос 10:00;
- ХИ Сущевский 10:20;
- ХИ Лесная 10:40.
Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Понедельник. Свободный день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
Основное место взрослый
Основное место ребенок до 14 лет
Доп. место взрослый
Доп. место ребенок до 14 лет
Одноместный номер
Космос***
11300
11 000
12 800
12 600
16 700
Космос****
15 600
15 300
12 800
12 600
25 300
ХИ Сущевский ****
12 800
12 500
10 800
10 500
18 000
Максима Заря***
10 250
9 950
10 000
9 700
15 400
Ye’s апарт-отель****
12 400
12 100
11 500
11 200
19 700
Ye’s апарт-отель****
13 700
13 400
13 600
13 400
21 000
Ye’s апарт-отель****
13 700
13 400
11 500
11 200
22 300
Ye’s апарт-отель****
14 950
14 750
13 700
13 300
23 600
Варианты проживания
Отель «Космос»
Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.
Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.
Отель «Холидей Инн Сущевский»
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Отель «Максима Заря»
Этот отель с недорогими номерами расположен в тихом месте, недалеко от Московского ботанического сада. В стоимость проживания включен WiFi.
Отель «Максима Заря» находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Отсюда легко добраться до всех районов Москвы.
Просторные номера обставлены удобной мебелью и оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами и письменным столом.
В отеле «Максима Заря» работает собственный ресторан и круглосуточный лобби-бар, который идеально подходит для встреч.
Апарт-отель YE’S Mitino
Апарт-отель YE'S Mitino расположен в Москве, в 6,7 км от стадиона «Спартак». К услугам гостей номера с видом на город и бесплатным Wi-Fi. Апарт-отель находится примерно в 7,1 км от спортивного комплекса «Снеж. ком», в 16 км от стадиона «ВТБ Арена» и в 19 км от Государственного исторического музея. В апарт-отеле работает круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа и банкомат.
Номера апарт-отеля оснащены кондиционером, микроволновой печью, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств — письменный стол, чайник и собственная ванная комната с ванной. Гостям апарт-отеля YE'S Mitino предоставляются полотенца и постельное белье.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура – шведский стол (если в выбранное проживание входит завтрак)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт – автобусы туристического класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Завтраки в гостинице (если в выбранное проживание не входит)
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможны ли изменения?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение после 14:00.
Освобождение номеров до 12:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.