1 день

Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.