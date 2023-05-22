Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня

Москва - день за днем

Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Цикличный тур в Москву, в котором вы можете выбрать 2 дня программы и отправиться наслаждаться городом.

В программе тура: парк Зарядье, экскурсия «Царская резиденция – Коломенское», прогулка по Арбату, ВДНХ, Замоскворечье и посещение Третьяковской галереи, обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» и поездка в усадьбу Архангельское. Тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели. Подробности уточняйте при бронировании.
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Ближайшие даты:
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
3
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Символ старой Москвы
Символ старой Москвы
Пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади и окунетесь в атмосферу прошлого
Полёты над Москвой
Полёты над Москвой
Совершите уникальное путешествие в пространстве и времени во время прогулки по Зарядью
Пешеходная экскурсия на ВДНХ
Пешеходная экскурсия на ВДНХ
Насладитесь красотой этого места и зайдете в интересные павильоны за сувенирами

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Зарядье

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

  • 12:00 Космос;
  • 12:20 ХИ Сущевский.

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. ЗарядьеПонедельник. ЗарядьеПонедельник. Зарядье
2 день

Вторник. Коломенское

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 Космос;
  • 10:20 ХИ Сущевский.

Экскурсия «Царская резиденция Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи.

Экскурсия во дворец Царя Алексея Михайловича с осмотром мужской половины.

Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар.

На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и археологических памятников.

В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны удивительной формы и многое другое.

Экскурсия включает в себя прогулку по этому удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца царя Алексея Михайловича.

Окончание программы у метро «Каширская» не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. КоломенскоеВторник. Коломенское
3 день

Среда. Арбат

Пешеходный день.

10:00 Встреча с экскурсоводом в центре зала ст. м. ВДНХ с табличкой.

Пешеходная экскурсия по Арбату.

Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади.

Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Среда. АрбатСреда. АрбатСреда. АрбатСреда. Арбат
4 день

Четверг. ВДНХ

Пешеходный день.

10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ, с табличкой.

Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира.

Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и современных ракетах-носителей!

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. ВДНХЧетверг. ВДНХ
5 день

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

  • 11:00 Космос;
  • 11:20 ХИ Сущевский.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы.

Настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно–прикладного искусства XI – начала XX веков в сопровождении лучших гидов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Отправление на экскурсию от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 Космос;
  • 10:20 ХИ Сущевский.

Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая».

Уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва – Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы – реки.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь – пушку и Царь – колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
7 день

Воскресенье. Усадьба Архангельское

Освобождение номеров до 12:00, вещи можно сдать в камеру хранения в гостинице. .

Отправление на экскурсию от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 Космос;
  • 10:20 ХИ Сущевский.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля.

Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

Взрослый
½ DBL

Ребенок до
14 лет

Взрослый на доп. месте

Ребенок до
14 лет на доп. месте

Одноместный номер

Космос 3*
стандартный

7 800

7 200

8 300

7 700

9 600

ХИ Сущевский 4* стандартный

8 550

7 950

7 600

7 000

10 500

Варианты проживания

Отель «Космос»

1 ночь

Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.

Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Отель «Холидей Инн Сущевский»

1 ночь

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура – шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт – автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Обязательно ли тур начинается с понедельника?

К туру Вы можете присоединиться в любой удобный для Вас день и выбрать продолжительность тура от двух до семи дней (далее экскурсионная программа повторяется). Тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели.

Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение после 14:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры из Москвы

Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
Авторский тур
4 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
Москва
Завтра
29 мая
5 июня
12 июня
от 17 250 за человека
Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин»
В зависимости от типа выбранного билета
Сегодня
Завтра
23 мая
24 мая
от 4 570 за человека
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 12 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ