Окунетесь в богатую историю и
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
Самостоятельный заезд в отель г. Санкт-Петербурга.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости.
Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».
Отправление на экскурсию в 14:00.
Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 12:20.
Обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:30.
Для заездов в 2025 г. отправление на экскурсию в 12:10.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в Москву
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы или Московского вокзала.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор.
Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».
Отправление на экскурсию в 11:00.
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой храм города способен вместить около 14000 человек.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Ночной переезд из Санкт-Петербурга в Москву. Размещение в вагоне класса купе(входит в стоимость тура).
Обзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дороге
Самостоятельный заезд в отель г. Москвы.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
До 14:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и катание на канатной дороге.
Обзорная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи» на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен сутки, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
На остановке «Воробьевы горы» мы предлагаем Вам прокатиться на канатной дороге (входит в стоимость тура).
Этот фуникулер обожают не только туристы, но и местные жители.
Из кабинок можно полюбоваться живописной набережной, небоскребами «Москва-Сити», зданием Московского государственного университета имени Ломоносова и другими знаковыми местами.
Часть пути проходит над природным заказником.
Проделав полный круг, запрыгивайте в автобус обратно и снова в путь.
Путешествие по столице продолжается.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов.
Встреча с гидом у ст. метро «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия).
Отправление на экскурсию в 11:00.
Арбат — одна из старейших улиц Москвы, давно ставшая главной туристической артерией Москвы.
Красивый московский променад привлекает своей историей, а также легендами, живописными фасадами доходных домов, оригинальным уличным дизайном, модными кафе, необычными аттракционами и прочими достопримечательностями.
Арбат славится особой атмосферой, поэтому он как магнит притягивает туристов. Здесь играют для публики уличные музыканты.
Художники рисуют шаржи на прохожих, продавцы торгуют традиционными русскими сувенирами, а художественные мастерские – картинами с видами Москвы.
Закончится наша пешеходная прогулка экскурсией по Московскому Кремлю – духовному и политическому центру России, живому воплощению многовековой истории государства.
На территории этого древнего архитектурного комплекса расположены удивительные памятники и артефакты, относящиеся к разным эпохам.
В 1990 году архитектурный ансамбль Красной площади и Кремля признали объектом всемирного наследия Юнеско.
Вы познакомитесь с самой древней площадью Москвы – Соборной площадью, самым крупнокалиберным орудием в мире – Царь-пушкой, самым большим колоколом в России – Царь-колоколом.
Продолжительность экскурсии 3 - 3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее (аудиогид).
Встреча с гидом у ст. метро «Третьяковская» (Калужско-Рижская или Калининская линия). Отправление на экскурсию в 11:00.
Замоскворечье – совершенно особый мир: место, посреди суетливой столицы, где сохранился свой уклад жизни – деревенский, неспешный, патриархальный.
Именно здесь особо ощущается разница между Санкт-Петербургом и Москвой: в Петербурге – деньги, карьера, страсти, а дореволюционная Москва – город купцов и отставных чиновников.
Купеческие сыновья и дочери учились за границей, изучали иностранные языки, строили больницы для бедных и публичные библиотеки, знали толк в искусстве и собирали обширные коллекции.
Многие собрания впоследствии легли в основу музеев. Именно поэтому мы приглашаем Вас в Третьяковскую галерею.
Здесь хранится одно из крупнейших в мире собраний русского искусства: более 180 тысяч экспонатов начиная с XI века.
Продолжительность экскурсии 3 - 3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Москве.
Стоимость тура без проживания и питания на заезды с 09.01-25.04.2025: 39 989 руб.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Отель
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|DOMINA ПУЛКОВО 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
09.01-31.03
64348
57598
78726
2200
|6345
|7425
|9450
|Аэростар 4*, Комфорт, завтрак шведский стол
|7695
|8910
|11340
|01.04-27.04
|65838
|58038
|81633
|2200
|7290
|8370
|10395
|7695
|8910
|11340
|ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
|Период
|Стоимость на 1 человека
|Скидка на ребенка до 14 лет
|09.01-25.04
|39989
|2200
Варианты проживания
Поезд Санкт-Петербург - Москва
ЖД переезд Санкт-Петербург – Москва (тип вагона – «купе»).
Отель DOMINA Пулково, Санкт-Петербург
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Гостиница Аэростар Москва
Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники. Посмотрите описание номеров и актуальные цены на официальном сайте 101Hotels.com.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице г. Санкт-Петербург (3 ночи) и г. Москва (2 ночи)
- Билеты на ночной поезд СПБ-Москва в вагоне класса купе
- Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта "Подорожник" в Санкт-Петербурге и транспортная карта "Тройка" в Москве на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно из Москвы
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет. Курортный сбор в Москве в 2024 году не взимается.
Есть ли скидки в туре?
Скидка на ребенка до 13 лет – 2 000 руб.