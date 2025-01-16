Путешествие из Петербурга в Москву

В этом туре мы предлагаем вам самим определиться, Петербург или Москва вам нравится больше, какой город ближе по духу и характеру, куда еще раз захочется вернуться.

Окунетесь в богатую историю и
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культуру двух столиц, увидите самые известные достопримечательности и насладитесь неповторимой атмосферой каждой из них.

В Санкт-Петербурге вас ждут Эрмитаж, Исаакиевский собор, Царское Село и нескончаемая красота дворцовых ансамблей. В Москве вы прогуляетесь по Арбату, посетите Московский Кремль и Третьяковскую галерею.

5
3 отзыва
Путешествие из Петербурга в Москву
Путешествие из Петербурга в Москву
Путешествие из Петербурга в Москву
Ближайшие даты:
17
фев24
фев3
мар10
мар17
мар24
мар31
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости

Самостоятельный заезд в отель г. Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости.

Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».

Отправление на экскурсию в 14:00.

Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
2 день

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:20.

Обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
3 день

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:30.

Для заездов в 2025 г. отправление на экскурсию в 12:10.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
4 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в Москву

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы или Московского вокзала.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор.

Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».

Отправление на экскурсию в 11:00.

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой храм города способен вместить около 14000 человек.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Ночной переезд из Санкт-Петербурга в Москву. Размещение в вагоне класса купе(входит в стоимость тура).

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в МосквуПешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в МосквуПешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в МосквуПешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в МосквуПешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор. Переезд в Москву
5 день

Обзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дороге

Самостоятельный заезд в отель г. Москвы.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

До 14:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и катание на канатной дороге.

Обзорная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи» на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен сутки, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

На остановке «Воробьевы горы» мы предлагаем Вам прокатиться на канатной дороге (входит в стоимость тура).

Этот фуникулер обожают не только туристы, но и местные жители.

Из кабинок можно полюбоваться живописной набережной, небоскребами «Москва-Сити», зданием Московского государственного университета имени Ломоносова и другими знаковыми местами.

Часть пути проходит над природным заказником.

Проделав полный круг, запрыгивайте в автобус обратно и снова в путь.

Путешествие по столице продолжается.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дорогеОбзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дорогеОбзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дорогеОбзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дорогеОбзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дороге
6 день

Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов.

Встреча с гидом у ст. метро «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия).

Отправление на экскурсию в 11:00.

Арбат — одна из старейших улиц Москвы, давно ставшая главной туристической артерией Москвы.

Красивый московский променад привлекает своей историей, а также легендами, живописными фасадами доходных домов, оригинальным уличным дизайном, модными кафе, необычными аттракционами и прочими достопримечательностями.

Арбат славится особой атмосферой, поэтому он как магнит притягивает туристов. Здесь играют для публики уличные музыканты.

Художники рисуют шаржи на прохожих, продавцы торгуют традиционными русскими сувенирами, а художественные мастерские – картинами с видами Москвы.

Закончится наша пешеходная прогулка экскурсией по Московскому Кремлю – духовному и политическому центру России, живому воплощению многовековой истории государства.

На территории этого древнего архитектурного комплекса расположены удивительные памятники и артефакты, относящиеся к разным эпохам.

В 1990 году архитектурный ансамбль Красной площади и Кремля признали объектом всемирного наследия Юнеско.

Вы познакомитесь с самой древней площадью Москвы – Соборной площадью, самым крупнокалиберным орудием в мире – Царь-пушкой, самым большим колоколом в России – Царь-колоколом.

Продолжительность экскурсии 3 - 3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборовПешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборовПешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборовПешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборовПешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборовПешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборовПешеходная экскурсия «Ах, Арбат, мой Арбат…» с экскурсией по Кремлю, Соборной площади и посещением одного из соборов
7 день

Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее (аудиогид).

Встреча с гидом у ст. метро «Третьяковская» (Калужско-Рижская или Калининская линия). Отправление на экскурсию в 11:00.

Замоскворечье – совершенно особый мир: место, посреди суетливой столицы, где сохранился свой уклад жизни – деревенский, неспешный, патриархальный.

Именно здесь особо ощущается разница между Санкт-Петербургом и Москвой: в Петербурге – деньги, карьера, страсти, а дореволюционная Москва – город купцов и отставных чиновников.

Купеческие сыновья и дочери учились за границей, изучали иностранные языки, строили больницы для бедных и публичные библиотеки, знали толк в искусстве и собирали обширные коллекции.

Многие собрания впоследствии легли в основу музеев. Именно поэтому мы приглашаем Вас в Третьяковскую галерею.

Здесь хранится одно из крупнейших в мире собраний русского искусства: более 180 тысяч экспонатов начиная с XI века.

Продолжительность экскурсии 3 - 3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тураПешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тураПешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тураПешеходная экскурсия «Москва купеческая» с экскурсией по Третьяковской галерее. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Москве.

Стоимость тура без проживания и питания на заезды с 09.01-25.04.2025: 39 989 руб.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ОтельПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
DOMINA ПУЛКОВО 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол

09.01-31.03

64348

57598

78726

2200

634574259450
Аэростар 4*, Комфорт, завтрак шведский стол 7695891011340
01.04-27.0465838580388163322007290837010395
7695891011340
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
ПериодСтоимость на 1 человекаСкидка на ребенка до 14 лет
09.01-25.04399892200

Варианты проживания

Поезд Санкт-Петербург - Москва

1 ночь

ЖД переезд Санкт-Петербург – Москва (тип вагона – «купе»).

Отель DOMINA Пулково, Санкт-Петербург

3 ночи

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

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Гостиница Аэростар Москва

2 ночи

Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники. Посмотрите описание номеров и актуальные цены на официальном сайте 101Hotels.com.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице г. Санкт-Петербург (3 ночи) и г. Москва (2 ночи)
  • Билеты на ночной поезд СПБ-Москва в вагоне класса купе
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта "Подорожник" в Санкт-Петербурге и транспортная карта "Тройка" в Москве на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно из Москвы
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет. Курортный сбор в Москве в 2024 году не взимается.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на ребенка до 13 лет – 2 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 янв 2025
Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
А
6 янв 2025
Все было просто замечательно, а Светлана, менеджер, и экскурсовод Ольга — просто лучшие. Это было незабываемо. Большое вам человеческое спасибо!
В
4 янв 2025
С особой нежностью хочется выразить слова благодарности сообществу туроператора "Большая Страна". Ребята, вы лучшие! Особая благодарность Михаилу Шульману, Александре Колесовой, Екатерине Галашовой, Александре Цымбалюк, Яне Пестеровой, Веронике Пегливановой. Спасибо вам
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огромное, с вами легко и просто было решить все волнующие вопросы. Это самое лучшее сообщество! Непременно будем и дальше только с вами путешествовать и только вас всем рекомендовать! Путешествие прошло на ура, эмоции зашкаливали, было немыслимо здорово! Спасибо!

С особой нежностью хочется выразить слова благодарности сообществу туроператора &quot;Большая Страна&quot;. Ребята, вы лучшие! Особая благодарностьС особой нежностью хочется выразить слова благодарности сообществу туроператора &quot;Большая Страна&quot;. Ребята, вы лучшие! Особая благодарность

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