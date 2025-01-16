5 день

Обзорная экскурсия по Москве на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и катание на канатной дороге

Самостоятельный заезд в отель г. Москвы.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

До 14:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и катание на канатной дороге.

Обзорная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи» на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен сутки, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

На остановке «Воробьевы горы» мы предлагаем Вам прокатиться на канатной дороге (входит в стоимость тура).

Этот фуникулер обожают не только туристы, но и местные жители.

Из кабинок можно полюбоваться живописной набережной, небоскребами «Москва-Сити», зданием Московского государственного университета имени Ломоносова и другими знаковыми местами.

Часть пути проходит над природным заказником.

Проделав полный круг, запрыгивайте в автобус обратно и снова в путь.

Путешествие по столице продолжается.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.