Москва - день за днем
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
Прибытие в гостиницу самостоятельно. Размещение после 14:00.
12:20 Отъезд на экскурсии от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.
Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи. Экскурсия во дворец Царя Алексея Михайловича с осмотром мужской половины.
Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар. На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и археологических памятников. В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны удивительной формы и многое другое.
Экскурсия включает в себя прогулку по этому удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца царя Алексея Михайловича.
Окончание программы у метро «Каширская» не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Пешеходная экскурсия по Арбату
Пешеходный день.
10:00 Встреча с экскурсоводом в Центре Зала ст. м. ВДНХ.
Пешеходная экскурсия по Арбату. Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.
Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.
После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.
Окончание программы в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея Космонавтики
Пешеходный день.
10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.
Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.
Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».
Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и современных ракетах-носителей!
Окончание программы не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
11:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
Посещение Третьяковской галереи.
Третьяковская художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX веков в сопровождении лучших гидов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля
10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва – Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы – реки.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»
Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.
Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.
Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Холидей Инн Сущевский 4* в стандартном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|33 450
|Одноместное
|45 500
|Доп. место (взрослый)
|29 100
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|31 650
|Доп. место (ребенок до 14 лет)
|27 400
Варианты проживания
Холидей Инн Москва Сущевский 4
Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.
Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.
В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.
Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.
Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице: 6 ночей
- Питание: 6 завтраков со второго дня тура
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа
- Транспорт (автобусы туристического класса)
- Что не входит
- Авиа- ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча в аэропорту или на вокзале и трансфер
- Доплата за иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Обеды и ужины
- Место начала и завершения?
- Москва
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой минимальный возраст ребёнка может быть?
Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.
- Какой автобус предусмотрен для экскурсий?
Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.