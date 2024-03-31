1 день

Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Прибытие в гостиницу самостоятельно. Размещение после 14:00.

12:20 Отъезд на экскурсии от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.