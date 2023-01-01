Что вас ожидает:

Мы назовем вам 12 имен знаменитых «сидельцев» и интересные факты из их биографии:

Каким способом ветеринар по кличке «Грач» переписывался со своими соратниками на воле;

Как внебрачный сын по фамилии Чарнолусский впоследствии стал первым министром просвещения с другой фамилией;

Чем занимался «человек-ледокол» в тюрьме, что бы сохранить душевное равновесие;

Как чудил «голый дедушка» до того как попал в «Таганку»;

Почему «таганский старец» стал для арестантов «ангелом-хранителем»;

Когда и где впервые прозвучал революционный марш «Смело товарищи в ногу!»;

За что попал в тюрьму прототип Остапа Бендера;

Кого повесили во дворе «Таганки» по приговору военно-полевого суда.

Суровая история самой знаменитой московской тюрьмы «в лицах» и фотографиях

Уникальная фото книга покажет и здание тюрьмы, и внутренний двор с грядками, и тюремные коридоры, и камеры. В книге собрана история тюрьмы от строительства до разрушения. Мы расскажем вам о тюремном быте, об условиях содержания, о досуге заключенных и походе в Большой театр, о тюремных подвалах и туннелях, о человеческих останках, о попытке побега из «Таганки» и при чем тут Шаляпин.

На экскурсии мы раскроем вам тайну таганского танго, знаменитая песня «Таганка» прозвучит для вас. Почему тюремный суп назвали «баландой» вы узнаете из легенды о «вареном поваре». На чаепитии с тюремным пирожным «УДО» из печенья и сгущенки мы расскажем, чем чай «купец» отличается от «чифира» (входит в стоимость экскурсии).

Важная информация: