«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием

Мы приглашаем вас на экскурсию в казенный дом «Таганка»

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Мы приглашаем вас на экскурсию в казенный дом «Таганка», в место, которого нет, но память о нем сохранилась в стенах исторического здания тюремной администрации, где с недавнего времени расположена фото экспозиция музея Таганской тюрьмы.
«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием
«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием
«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием
«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием
«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием
«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием
«Москва Криминальная» с посещением музея Таганской тюрьмы и чаепитием

Что вас ожидает 🤩

  • Кремль
  • Москворецкая набережная
  • Котельническая высотка
  • Новоспасский монастырь
  • Музей таганской тюрьмы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы назовем вам 12 имен знаменитых «сидельцев» и интересные факты из их биографии:

  • Каким способом ветеринар по кличке «Грач» переписывался со своими соратниками на воле;
  • Как внебрачный сын по фамилии Чарнолусский впоследствии стал первым министром просвещения с другой фамилией;
  • Чем занимался «человек-ледокол» в тюрьме, что бы сохранить душевное равновесие;
  • Как чудил «голый дедушка» до того как попал в «Таганку»;
  • Почему «таганский старец» стал для арестантов «ангелом-хранителем»;
  • Когда и где впервые прозвучал революционный марш «Смело товарищи в ногу!»;
  • За что попал в тюрьму прототип Остапа Бендера;
  • Кого повесили во дворе «Таганки» по приговору военно-полевого суда.
Суровая история самой знаменитой московской тюрьмы «в лицах» и фотографиях
Уникальная фото книга покажет и здание тюрьмы, и внутренний двор с грядками, и тюремные коридоры, и камеры. В книге собрана история тюрьмы от строительства до разрушения. Мы расскажем вам о тюремном быте, об условиях содержания, о досуге заключенных и походе в Большой театр, о тюремных подвалах и туннелях, о человеческих останках, о попытке побега из «Таганки» и при чем тут Шаляпин.
На экскурсии мы раскроем вам тайну таганского танго, знаменитая песня «Таганка» прозвучит для вас. Почему тюремный суп назвали «баландой» вы узнаете из легенды о «вареном поваре». На чаепитии с тюремным пирожным «УДО» из печенья и сгущенки мы расскажем, чем чай «купец» отличается от «чифира» (входит в стоимость экскурсии).

Важная информация:

  • Экскурсия проходит в группе до 50 человек;
  • Сбор группы у парка Зарядье. От него мы поедем в музей на автобусе. По музею экскурсия пешеходная. Окончание экскурсии в районе м. Таганская (радиальная);
  • Это экскурсия 18+.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Чаепитие включены
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москворецкая улица, парковка тур. транспорта
Завершение: м. Таганская (радиальная) ул. Малые Каменщики д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Сбор группы у парка Зарядье. От него мы поедем в музей на автобусе. По музею экскурсия пешеходная. Окончание экскурсии в районе м. Таганская (радиальная)
  • Это экскурсия 18+

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