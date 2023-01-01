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Описание
Что вас ожидает:
Мы назовем вам 12 имен знаменитых «сидельцев» и интересные факты из их биографии:
Каким способом ветеринар по кличке «Грач» переписывался со своими соратниками на воле;
Как внебрачный сын по фамилии Чарнолусский впоследствии стал первым министром просвещения с другой фамилией;
Чем занимался «человек-ледокол» в тюрьме, что бы сохранить душевное равновесие;
Как чудил «голый дедушка» до того как попал в «Таганку»;
Почему «таганский старец» стал для арестантов «ангелом-хранителем»;
Когда и где впервые прозвучал революционный марш «Смело товарищи в ногу!»;
За что попал в тюрьму прототип Остапа Бендера;
Кого повесили во дворе «Таганки» по приговору военно-полевого суда.
Суровая история самой знаменитой московской тюрьмы «в лицах» и фотографиях
Уникальная фото книга покажет и здание тюрьмы, и внутренний двор с грядками, и тюремные коридоры, и камеры. В книге собрана история тюрьмы от строительства до разрушения. Мы расскажем вам о тюремном быте, об условиях содержания, о досуге заключенных и походе в Большой театр, о тюремных подвалах и туннелях, о человеческих останках, о попытке побега из «Таганки» и при чем тут Шаляпин.
На экскурсии мы раскроем вам тайну таганского танго, знаменитая песня «Таганка» прозвучит для вас. Почему тюремный суп назвали «баландой» вы узнаете из легенды о «вареном поваре». На чаепитии с тюремным пирожным «УДО» из печенья и сгущенки мы расскажем, чем чай «купец» отличается от «чифира» (входит в стоимость экскурсии).
Важная информация:
Экскурсия проходит в группе до 50 человек;
Сбор группы у парка Зарядье. От него мы поедем в музей на автобусе. По музею экскурсия пешеходная. Окончание экскурсии в районе м. Таганская (радиальная);
Это экскурсия 18+.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Входные билеты
Чаепитие включены
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москворецкая улица, парковка тур. транспорта
Завершение: м. Таганская (радиальная) ул. Малые Каменщики д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Сбор группы у парка Зарядье. От него мы поедем в музей на автобусе. По музею экскурсия пешеходная. Окончание экскурсии в районе м. Таганская (радиальная)
Это экскурсия 18+
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