Юлия У. проводит ещё 6 экскурсий

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Москва бандитская: бесплатная экскурсия по криминальной Хитровке

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Отправляйтесь на экскурсию ⛳ по одному из самых криминальных мест Москвы, Хитровке.

Сюда стягивались криминальные элементы со всего города.

Здесь в разное время бывали Гиляровский, Савва Морозов, Сонька Золотая ручка, Левитан и Саврасов, Дарья Салтыкова и Августа Тараканова.

Как их судьбы связаны с этим жутковатым местом?
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Москва бандитская: бесплатная экскурсия по криминальной Хитровке
Москва бандитская: бесплатная экскурсия по криминальной Хитровке
Хитровка — тихий уголок в самом центре Москвы. Сйчас сложно поверить, что именно здесь когда-то собирались криминальные элементы со всей Москвы, а простые горожане обходили эти места стороной, потому что гулять 👣 здесь было опасно.
Мы прогуляемся по переулкам и площадям, узнаем историю 📖 этих мест, и выясним, что здесь делали Гиляровский и Савва Морозов, Сонька Золотая ручка и Дарья Салтыкова, Левитан и Саврасов.
Важно знать
Экскурсия пешеходная, надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь, чтобы она прошла с максимальным комфортом для вас.
Эта экскурсия ⛳ проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Москвой. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. В среднем, посетители оставляют 200-300 рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.
У экскурсии 🧭 есть ограничения по возрасту (18+)
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Москва бандитская: бесплатная экскурсия по криминальной Хитровке
Москва бандитская: бесплатная экскурсия по криминальной Хитровке
Москва бандитская: бесплатная экскурсия по криминальной Хитровке
Москва бандитская: бесплатная экскурсия по криминальной Хитровке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия У.
Юлия У.
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