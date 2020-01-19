4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)

Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
В городе звуки нас окружают повсюду, они хаотичны, разнородны и напоминают настройку симфонического оркестра перед концертом.

Музыканты умеют выстраивать их в чудесные мелодии, и архитекторы в чем-то с ними похожи: ведь их произведения тоже напоминают музыку, только «застывшую».

Мне нравится смотреть на Москву через такую концепцию, и я бы хотела познакомить вас с местами, где музыкальная культура красиво переплелась с историей города и его обликом.

Для этого предлагаю прогуляться по району Большой Никитской и окрестностям.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Библиотека имени Ленина
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)

Что вас ожидает

Музыкальные страницы Москвы
Ключевым «героем» музыкального путешествия по Москве станет, конечно, знаменитая Консерватория. Я расскажу историю бывшего Синодального училища церковного пения, где Сергей Рахманинов впервые исполнил Божественную Литургию Иоанна Златоуста, впоследствии ставшую «озвученным образом России». Вы также услышите о знаковых выступлениях артистов в Романовском зале (Романовке). Узнаете, какие мелодии написаны на чугунной ограде, окружающей постамент памятника Петру Чайковскому. А возле памятников в Брюсовом переулке поговорим о судьбах прославленных музыкантов и композиторов. Кроме того, вы осмотрите палаты Арасланова 17 века и храм Малого Вознесенья, где собираются московские ценители церковного пения в исполнении студентов и выпускников консерватории.

«Застывшая музыка» в архитектуре столицы: барокко и Ренессанс
На прогулке я познакомлю вас с архитектурой англиканской церкви, а на примере прекрасно отреставрированного «кружевного» храма Знамения в Романовом переулке расскажу, как зародился в храмовой архитектуре стиль «московского барокко». Возле эклектичных особняков рубежа 19 и 20 вв. поговорим о стилистике французского барокко и Возрождения. Вы узнаете, как на месте, где стоял Никитский монастырь, давший название двум московским улицам, появилось интересное здание электроподстанции.

Музей-квартира Святослава Рихтера
При желании, мы включим в программу посещение мемориальной квартиры выдающегося пианиста. Здесь вы осмотрите подлинную обстановку — фотографии на стенах, мебель, рояли, — узнаете о творчестве Рихтера и сможете представить, как музыкант принимал гостей, устраивал концерты, жил и работал. Кроме того, отсюда, с 16 этажа, вам откроется прекрасный вид на Тверской бульвар.

В результате вы немного больше будете знать о музыкальной культуре Москвы, и, смею надеяться, вдохновитесь на восприятие серьезной и прекрасной музыки, питающей душу, разум и сердце.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • В стоимость не включены входные билеты в музей Святослава Рихтера (250 рублей/человека, льготный билет — 150 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.
  • График работы музея: среда-суббота — с 14:00 до 20:00, воскресенье — с 12:00 до 18:00, понедельник, вторник — выходные дни.
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Библиотека имени Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Аккредитованный экскурсовод, закончила «Центр подготовки Туристических кадров», разрабатываю маршруты авторских экскурсий по городу. Стремлюсь найти оригинальный подход к проведению экскурсий, отойти от туристических банальностей, показать архитектуру как украшение пространства. Люблю Москву, на экскурсионных прогулках поддерживаю легкую, доброжелательную атмосферу. Отражение музыки в архитектуре Москвы — одна из самых интересных для меня тем, показывающая переплетение разных видов искусства в большом городе. Всегда рада открыть другим красоту и историю Москвы.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Очень очень классно
6 августа 2019
Нам понравилась эта экскурсия и гид Ирина. Материал был очень интересным и познавательным, не смотря на холодную погоду прогулка удалась. Всегда приятно открывать для себя город заново, а так же видеть те мелочи, на которые раньше не обращал внимание. Спасибо Ирине!
18 июня 2019
Экскурсия очень понравилась, не перегруженная и интересная.
9 июня 2019
Гид Ирина. 06.06.2019, 15 ч.
Интересный материал. Дозированный язык профессионала, понятный любителю и музыки, и архитектуры.
Учился в Бауманке и не знал этих московских "двориков". Спасибо Ирина. Обязательно повторю.
Валерий Тюмень.

Необычные маршруты по Москве

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
7 отзывов
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Москва с французским акцентомМосква с французским акцентомМосква с французским акцентом
От 3900 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
ГУМ и советская модаГУМ и советская модаГУМ и советская мода
От 3000 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы
От 4550 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Большая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкам
5200 за экскурсию
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы