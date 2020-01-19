4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Музыкальные страницы Москвы

Ключевым «героем» музыкального путешествия по Москве станет, конечно, знаменитая Консерватория. Я расскажу историю бывшего Синодального училища церковного пения, где Сергей Рахманинов впервые исполнил Божественную Литургию Иоанна Златоуста, впоследствии ставшую «озвученным образом России». Вы также услышите о знаковых выступлениях артистов в Романовском зале (Романовке). Узнаете, какие мелодии написаны на чугунной ограде, окружающей постамент памятника Петру Чайковскому. А возле памятников в Брюсовом переулке поговорим о судьбах прославленных музыкантов и композиторов. Кроме того, вы осмотрите палаты Арасланова 17 века и храм Малого Вознесенья, где собираются московские ценители церковного пения в исполнении студентов и выпускников консерватории.

«Застывшая музыка» в архитектуре столицы: барокко и Ренессанс

На прогулке я познакомлю вас с архитектурой англиканской церкви, а на примере прекрасно отреставрированного «кружевного» храма Знамения в Романовом переулке расскажу, как зародился в храмовой архитектуре стиль «московского барокко». Возле эклектичных особняков рубежа 19 и 20 вв. поговорим о стилистике французского барокко и Возрождения. Вы узнаете, как на месте, где стоял Никитский монастырь, давший название двум московским улицам, появилось интересное здание электроподстанции.

Музей-квартира Святослава Рихтера

При желании, мы включим в программу посещение мемориальной квартиры выдающегося пианиста. Здесь вы осмотрите подлинную обстановку — фотографии на стенах, мебель, рояли, — узнаете о творчестве Рихтера и сможете представить, как музыкант принимал гостей, устраивал концерты, жил и работал. Кроме того, отсюда, с 16 этажа, вам откроется прекрасный вид на Тверской бульвар.

В результате вы немного больше будете знать о музыкальной культуре Москвы, и, смею надеяться, вдохновитесь на восприятие серьезной и прекрасной музыки, питающей душу, разум и сердце.