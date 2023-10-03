2 день

Прогулка по Москве-реке

Завтрак.

В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу ― «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Окончание программы в центре города.

Питание: завтрак.