Москва люкс на Рождество

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Рождество в Москве ― это красиво и незабываемо.

В этот период Москва преображается: улицы и витрины магазинов сверкают новогодними и рождественскими огнями, на площадях манят к себе красавицы-елки, украшенные в особой московской стилистике.

В этой экскурсионной программе мы посетим: Московский Кремль, Оружейную палату, парк Зарядье, поучаствуем в экскурсии по городу и прогуляемся по Москве-реке на теплоходе.
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Москва люкс на Рождество
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Новогодняя Москва
Новогодняя Москва
Поучаствуем в экскурсии «Москва праздничная» и проедем по знаменитым набережным и улицам исторического города
Прогулка по Москве-реке
Прогулка по Москве-реке
На теплоходе «Рэдиссон Роял» с большими панорамными окнами мы увидим город с нового ракурса
Посещение Панорамы 360
Посещение Панорамы 360
Увидим Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище

Программа тура по дням

1 день

Посещение Оружейной палаты

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

В 11:00посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Посещение Оружейной палаты.

Оружейная палата ― удивительный музей-сокровищница, основу собрания которого составили веками хранившиеся в царской казне драгоценный предметы, древние регалии, царскую одежду и коронационное платье.

Крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, конское убранство и многие другие памятники декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока 5‑го ― начала 20-го века.

У вас будет удивительная возможность проникнуться эпохой, узнать много удивительных фактов и почерпнуть для себя много новой информации.

Окончание программы в центре города.

Питание: завтрак.

Посещение Оружейной палатыПосещение Оружейной палатыПосещение Оружейной палатыПосещение Оружейной палаты
2 день

Прогулка по Москве-реке

Завтрак.

В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Окончание программы в центре города.

Питание: завтрак.

Прогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-реке
3 день

Посещение Панорамы 360

Завтрак.

Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Посещение Панорамы 360.

Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.

PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России, как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

Возвращение в гостиницу не позднее 15:00.

Питание: завтрак.

Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенокОдноместный номер
Хилтон Москва Ленинградская 5*2245019750195001680029200
Шератон Палас 5*2180019100170001440027800
Марриотт Гранд 5*2515022450171001440034600
Radisson Blu Belorusskaya 4*2205019350198001710028600

Варианты проживания

Отель «Хилтон Москва Ленинградская»

2 ночи

Отель «Хилтон Москва Ленинградская» расположен в одной из знаменитых сталинских высоток в центральной части столицы.

Все номера оформлены в современном стиле. В каждом номере установлен телевизор, рабочая зона с письменным столом, набор для приготовления чая и кофе, а также гигиенические принадлежности.

Для удобства гостей имеется ресторан, в котором Вам предложат традиционные блюда русской кухни и богатый выбор вин, кроме того есть лобби-бар. В шаговой доступности есть ряд кафе.

Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»

Шератон Палас Отель

2 ночи

«Шератон Палас Отель» ― пятизвездочный представитель известной сети, расположенный в Москве на Тверской улице.

Все номера, от классических до президентского люкса, отличаются современной обстановкой и наличием разнообразной техники.

В отеле можно сытно позавтракать, выбрав понравившийся вид завтрака из континентального, американского или по системе "шведский стол".

В течение дня гостей ждут в шикарном ресторане "Владимир", в меню которого блюда интернациональной кухни и широкий выбор сортов вин.

Шератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас Отель

Марриотт Гранд Отель

2 ночи

«Марриотт Гранд Отель» расположен на центральной улице Москвы - на Тверской.

Большинство номеров укомплектованы современным телевизором с кабельными каналами, мебелью с отделкой из дерева, эргономичные матрасы.

На территории имеется два ресторана: «Гранд Александр» и «Самобранка» готовы предложить блюда русской и европейской кухни. Завтрак «шведский стол» сервируется в ресторане «Самобранка».

Марриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд Отель

Отель «Radisson Blu Belorusskaya»

2 ночи

В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.

Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.

Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура ― шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт ― автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.
С
11 сен 2023
Хорошая организация, слаженно, профессионально.

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