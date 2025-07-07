Арбат — одно из самых колоритных мест столицы.
Здесь купеческие дома и исторические рестораны XIX века соседствуют с современными бутиками и сетевыми кафе, играет живая музыка и многочисленные художники продают свои
Здесь купеческие дома и исторические рестораны XIX века соседствуют с современными бутиками и сетевыми кафе, играет живая музыка и многочисленные художники продают свои
Описание экскурсии
Индивидуальная пешеходная экскурсия с гидом по Арбату. В качестве бонуса вас ждёт небольшой квест по Булгаковской Москве. Вы узнаете:
- об особняке Морозова и почему Толстой сказал об Арсении, что он «глупый и ненужный человек»;
- о музее–квартире Пушкина;
- кто создал торт «Птичье молоко»;
- где венчались граф Шереметев и крепостная Прасковья Жемчугова;
- о доме-улье Мельникова;
- где хулиганили кот Бегемот и Коровьев. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческое здание ресторана «Прага»
- Спасо-хаус
- Театр имени Е.Б. Вахтангова
- Музей Пушкина
- Дом Мельникова
- Московский дворик со знаменитой картины В. Поленова
- Магазин, в котором безобразничали кот Бегемот и Коровьев, и другие места
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Завершение: СТ.М. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 90 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
7 июл 2025
А
Анастасия
28 июн 2025
Экскурсия была очень интересная, спасибо экскурсоводу, что помог взглянуть на Москву изнутри. Очень живая и захватывающая подача
E
Ekaterina
5 мая 2025
Экскурсия очень интересная, познавательная, спасибо!
А
Анна
31 мар 2025
Е
Екатерина
24 мар 2025
Очень интересная экскурсия! Гид просто на высоте! С потрясающим чувством юмора, очень харизматичный! Рассказал много интересных историй про Москву, как старинную, так и современную. Однозначно 5 звезд!
И
Игорь
27 ноя 2024
Замечательная работа гида! Прекрасная экскурсия, замечательное повествование. Наконец-то побывал в поленовском дворике!
PS я не москвич
PS я не москвич
С
Светлана
3 ноя 2024
Очень интересная экскурсия, как и все экскурсии Станислава Симонова. Была на трёх и планирую посетить все остальные. Прекрасный экскурсовод, знающий специалист, приятный человек.
Н
Наталья
13 окт 2024
Спасибо большое гиду Станиславу за талант,доброжелательность,профессионализм. Много узнали интересных фактов и по истории и по архитектуре. А главное слушать экскурсовода сплошное удовольствие. Удачи и процветания Вам.
L
Lesik200
29 сен 2024
Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельное спасибо Станиславу Симонову за увлекательный рассказ, подачу материала и темп экскурсии!! Все продумано! Узнали много интересного и познавательного! 2 часа пролетели незаметно😊
А
Анастасия
15 сен 2024
Замечательная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно, узнала много нового и интересного о своём родном городе, больше спасибо)))
С
Светлана
2 сен 2024
Экскурсия отличная, очень познавательно и информативно…
В
Виктория
25 авг 2024
Е
Елена
12 авг 2024
Были на экскурсии 10.08. Было познавательно и интересно. Гид, Семенов Станислав, рассказывал интересные факты о зданиях, на которые в обычной жизни не обратил бы внимание. Несмотря на то, что на Арбате бывали и бываем много раз, слушать было интересно. 2 часа достаточно, чтобы провести время с пользой. Не затянуто и при этом, наполнено информацией.
Ю
Юлия
6 авг 2024
Экскурсию заменили на экскурсию по местам романа Мастер и Маргарита.
Экскурсовод Станислав Симонов очень компетентен, приятно было слушать и провести в его компании 2 часа. Спасибо!
Экскурсовод Станислав Симонов очень компетентен, приятно было слушать и провести в его компании 2 часа. Спасибо!
Е
Екатерина
28 июл 2024
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