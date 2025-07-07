Л Людмила

А Анастасия Экскурсия была очень интересная, спасибо экскурсоводу, что помог взглянуть на Москву изнутри. Очень живая и захватывающая подача

E Ekaterina Экскурсия очень интересная, познавательная, спасибо!

А Анна

Е Екатерина Очень интересная экскурсия! Гид просто на высоте! С потрясающим чувством юмора, очень харизматичный! Рассказал много интересных историй про Москву, как старинную, так и современную. Однозначно 5 звезд!

И Игорь Замечательная работа гида! Прекрасная экскурсия, замечательное повествование. Наконец-то побывал в поленовском дворике!

PS я не москвич

С Светлана Очень интересная экскурсия, как и все экскурсии Станислава Симонова. Была на трёх и планирую посетить все остальные. Прекрасный экскурсовод, знающий специалист, приятный человек.

Н Наталья Спасибо большое гиду Станиславу за талант,доброжелательность,профессионализм. Много узнали интересных фактов и по истории и по архитектуре. А главное слушать экскурсовода сплошное удовольствие. Удачи и процветания Вам.

L Lesik200 Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельное спасибо Станиславу Симонову за увлекательный рассказ, подачу материала и темп экскурсии!! Все продумано! Узнали много интересного и познавательного! 2 часа пролетели незаметно😊

А Анастасия Замечательная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно, узнала много нового и интересного о своём родном городе, больше спасибо)))

С Светлана Экскурсия отличная, очень познавательно и информативно…

В Виктория

Е Елена Были на экскурсии 10.08. Было познавательно и интересно. Гид, Семенов Станислав, рассказывал интересные факты о зданиях, на которые в обычной жизни не обратил бы внимание. Несмотря на то, что на Арбате бывали и бываем много раз, слушать было интересно. 2 часа достаточно, чтобы провести время с пользой. Не затянуто и при этом, наполнено информацией.

Ю Юлия Экскурсию заменили на экскурсию по местам романа Мастер и Маргарита.

Экскурсовод Станислав Симонов очень компетентен, приятно было слушать и провести в его компании 2 часа. Спасибо!