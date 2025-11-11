О Оксана Была на экскурсии у Елены Фроловой. Если коротко- лучший гид. Я впечатлена. Очень советую погулять с ней по Москве.

М Мария Во время экскурсии мы с Еленой осмотрели и услышали множество исторических объектов, среди них усадьба Морозова, ресторан Прага, Дом Актера, художественный кинотеатр, Храм Симеона Столпняка, памятники Окуджаве, Вахтангову, принцессе Турандот. Заглянули в тихий московский дворик. Я погрузилась в историю Москвы, литературы. Очень благодарна за это удовольствие.

Д Денис Экскурсовод Елена подарила нам 2 часа увлекательной истории про Арбат, в течении которых нас познакомили со множеством знаковых мест, историческими личностями и даже был квиз с призами! Очень профессиональный подход к делу. Не смотрите на количество отзывов - не объективно. Просто поверьте на слово)))

O Olga Приятная экскурсия, познавательная, хорошо вписалась викторина Гида. И взрослому и подростку было интересно.

О Ольга Елена, прекрасный интересный экскурсовод. 👍 экскурсия увлекательная, запоминающаяся, рекомендую!!! Думаю обязательно приду к Елене на другие экскурсии 👍

