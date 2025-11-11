От метро «Арбатская» до Торгсина — отправляемся в интеллектуальное путешествие по самой известной улице Москвы! Нас ждут не просто истории, а настоящая викторина: угадать песню Сюткина, вставить слово в цитату Морозовой и Булгакова, разгадать загадку Турандот и вспомнить советское кино. В конце всех ждет небольшой, но приятный приз за смекалку. Готовы проверить себя и увидеть Арбат с новой стороны?
Описание экскурсииВы узнаете:• В каких фильмах «играл» Арбат. Мы вспомним, как он превращался в романтическую декорацию, становился местом действия для мистических событий, и как его образ в кинематографе менялся от эпохи к эпохе.
- Какую роль здесь играл театр. От последнего триумфа умирающего Вахтангова в «Принцессе Турандот» до легендарного «Современника», что вырос из студии при Доме Актера. Я покажу, что Арбат — это не просто улица с театрами, а настоящая «театральная линия» Москвы, где за кулисами кипели не менее страстные драмы, чем на сцене.
- Как он «прописался» в великой литературе. Мы поговорим о том, почему Булгаков выбрал именно арбатские переулки для самых мистических сцен «Мастера и Маргариты», как по Арбату бродили герои Ильфа и Петрова и почему для Булата Окуджавы эта улица стала «своей религией».
- Какие имена навсегда с ним связаны. Мы встретим тени гениев, которые гуляли здесь: от Пушкина и Гоголя до Шаляпина и Цветаевой, от режиссера Эйзенштейна до архитектора-авангардиста Мельникова. Вы увидите, что история Арбата — это сплетение сотен ярчайших судеб.
- В итоге вы поймете, почему, гуляя по Арбату, мы чувствуем не просто камни, а живой пульс русской культуры. Это и есть главный приз моей экскурсии — понять код самой известной улицы страны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вестибюль станции «Арбатская» Филевской линии - один из немногих, сохранивших оригинальную вывеску 1935 года
- Легендарный кинотеатр, который Шехтель украсил богами Селеной и Гелиосом
- Самый невероятный особняк Москвы в стиле португальского дворца, украшенный ракушками и «пупырышками»
- Роскошное здание американского посольства, которое когда-то поразило Булгакова своим размахом
- Футуристическую «вставную челюсть» Москвы 1960-х и уютную, богемную пешеходную зону
- Шедевр авангарда - круглый дом-мастерскую Константина Мельникова
- Трогательный памятник Булату Окуджаве
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Воздвиженка, 9, стр. 2
Завершение: Ул. Арбат, д. 54/2, стр. 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
11 ноя 2025
Была на экскурсии у Елены Фроловой. Если коротко- лучший гид. Я впечатлена. Очень советую погулять с ней по Москве.
Мария
9 ноя 2025
Во время экскурсии мы с Еленой осмотрели и услышали множество исторических объектов, среди них усадьба Морозова, ресторан Прага, Дом Актера, художественный кинотеатр, Храм Симеона Столпняка, памятники Окуджаве, Вахтангову, принцессе Турандот. Заглянули в тихий московский дворик. Я погрузилась в историю Москвы, литературы. Очень благодарна за это удовольствие.
Денис
6 ноя 2025
Экскурсовод Елена подарила нам 2 часа увлекательной истории про Арбат, в течении которых нас познакомили со множеством знаковых мест, историческими личностями и даже был квиз с призами! Очень профессиональный подход к делу. Не смотрите на количество отзывов - не объективно. Просто поверьте на слово)))
Olga
5 ноя 2025
Приятная экскурсия, познавательная, хорошо вписалась викторина Гида. И взрослому и подростку было интересно.
Ольга
5 ноя 2025
Елена, прекрасный интересный экскурсовод. 👍 экскурсия увлекательная, запоминающаяся, рекомендую!!! Думаю обязательно приду к Елене на другие экскурсии 👍
Наталья
30 окт 2025
Наталья
20 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Позновательно и вдохновляюще. Захотелось перечитать книги и пересмотреть фильмы, упоминавшиеся в экскурсии. Экскурсовод Елена максимально интересно и непринуждённо преподносит информацию. Много узнали и об истории Москвы и ее улиц, и о биографии знаменитых личностей. Спасибо!!!
