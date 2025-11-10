Арбат. Здесь каждый дом с историей — смешной или грустной, романтической или трагической. Здесь жили люди известные и позабытые, и у каждого была своя судьба.
Во время неспешной прогулки вы услышите
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание аудиогида
Вы пройдёте от «Праги» до дома, куда Пушкин привёз Натали после венчания. Погрузитесь в атмосферу Арбата, в жизнь его знаменитых и незаметных обитателей из далёкого прошлого и наших дней. А удивительные и неожиданные истории вам поведает Ключник — хранитель секретов. От Ключника вы узнаете:
- как Алексей Толстой и Софья Дымшиц приезжали к Ивану Бунину;
- о счастливой и несчастной любви гусара и поэта;
- как можно отправить открытку богу;
- как связан Арбат с «Мастером и Маргаритой» и «Детьми Арбата»;
и ещё десятки больших и маленьких, но бесконечно интересных историй. Аудиоспектакль записан на профессиональной студии. Уникальный звуковой ряд позволит погрузиться в истории Арбата, сопереживать и радоваться героям рассказов. Важная информация:.
- Экскурсия рассчитана на самостоятельное прохождение без сопровождения гида.
- Стоимость указана за прохождение экскурсии на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет).
- После оплаты вы получите ссылку и данные для входа, экскурсия будет доступна в течение месяца (вы можете приехать и пройти по маршруту в любое удобное время).
- У аудиоспектакля нет возрастных ограничений, но, по нашему мнению, детям младше 14 лет информация будет непонятна.
В любое удобное время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиоспектакль-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Арбат, д. 2
Завершение: Москва, ул. Арбат, д. 63
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
