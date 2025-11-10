Вы пройдёте от «Праги» до дома, куда Пушкин привёз Натали после венчания. Погрузитесь в атмосферу Арбата, в жизнь его знаменитых и незаметных обитателей из далёкого прошлого и наших дней. А удивительные и неожиданные истории вам поведает Ключник — хранитель секретов. От Ключника вы узнаете:

как Алексей Толстой и Софья Дымшиц приезжали к Ивану Бунину;

о счастливой и несчастной любви гусара и поэта;

как можно отправить открытку богу;

как связан Арбат с «Мастером и Маргаритой» и «Детьми Арбата»;

и ещё десятки больших и маленьких, но бесконечно интересных историй. Аудиоспектакль записан на профессиональной студии. Уникальный звуковой ряд позволит погрузиться в истории Арбата, сопереживать и радоваться героям рассказов. Важная информация:.

