Терема, замки и рыцари на Арбате
Индивидуальная экскурсия в Москве

Удивиться архитектурным решениям и таинственным загадкам Приарбатья

Едва ли найдётся на Арбате дом, который не хранил бы особенную историю из прошлого — пришло время узнать самые интересные! Гуляя по улицам и переулкам, вы почувствуете себя путешественником во времени.

А за интересными рассказами не заметите, как туристическая обёртка уступит место послевкусию аристократизма — не зря Арбат называют «вишнёвым садом» столицы.
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
Терема, замки и рыцари на Арбате
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Описание

Что вас ожидает

Окунёмся в улицу, что, по словам поэта, «течет, как река», и впадающие в нее ручейки-переулки. Вы ощутите благодатную силу этого места, ведь в былые времена Арбат «опекали» сразу три Чудотворца! — по числу местных храмов во имя Святого Николая. Мы «вкусим» от архитектурных изысков: застывшая музыка модерна, причудливый авангард, гармоничный классицизм… есть даже рыцарский замок и деревянный терем. Дома эти хранят множество тайн и мистических преданий. Мы погрузимся в захватывающие истории любви и коварства, взлетов и крушений, творческого гения и страсти…

И много, много ещё сказок у старого Арбата:

  • Какой подарок сделал Москве удачливый в игре купец
  • Что такое «круглое, дырявое и голое»
  • Что означает загадочная шутка «Коль Яша с Лейбой бедокурят — Джеймс Бонд в сторонке нервно курит!»
  • Кем был человек, который «снял всех»
  • Где Ипполит Матвеевич Воробьянинов «разбрасывал баранки, как сеятель семена»
  • Как «русский Роден» баррикадами командовал

Обязательно навестим того самого таинственного Рыцаря, а ещё познакомимся с другими — зримыми и незримыми хранителями магии Арбата.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Бонус к программе: по договоренности экскурсию может сопровождать профессиональный фотограф, который сделает превосходные снимки.
  • На маршруте возможна короткая остановка на горячий чай-кофе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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