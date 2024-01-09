Удивиться архитектурным решениям и таинственным загадкам Приарбатья
Едва ли найдётся на Арбате дом, который не хранил бы особенную историю из прошлого — пришло время узнать самые интересные! Гуляя по улицам и переулкам, вы почувствуете себя путешественником во времени.
А за интересными рассказами не заметите, как туристическая обёртка уступит место послевкусию аристократизма — не зря Арбат называют «вишнёвым садом» столицы.
А за интересными рассказами не заметите, как туристическая обёртка уступит место послевкусию аристократизма — не зря Арбат называют «вишнёвым садом» столицы.
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Описание
Что вас ожидает
Окунёмся в улицу, что, по словам поэта, «течет, как река», и впадающие в нее ручейки-переулки. Вы ощутите благодатную силу этого места, ведь в былые времена Арбат «опекали» сразу три Чудотворца! — по числу местных храмов во имя Святого Николая. Мы «вкусим» от архитектурных изысков: застывшая музыка модерна, причудливый авангард, гармоничный классицизм… есть даже рыцарский замок и деревянный терем. Дома эти хранят множество тайн и мистических преданий. Мы погрузимся в захватывающие истории любви и коварства, взлетов и крушений, творческого гения и страсти…
И много, много ещё сказок у старого Арбата:
- Какой подарок сделал Москве удачливый в игре купец
- Что такое «круглое, дырявое и голое»
- Что означает загадочная шутка «Коль Яша с Лейбой бедокурят — Джеймс Бонд в сторонке нервно курит!»
- Кем был человек, который «снял всех»
- Где Ипполит Матвеевич Воробьянинов «разбрасывал баранки, как сеятель семена»
- Как «русский Роден» баррикадами командовал
Обязательно навестим того самого таинственного Рыцаря, а ещё познакомимся с другими — зримыми и незримыми хранителями магии Арбата.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Бонус к программе: по договоренности экскурсию может сопровождать профессиональный фотограф, который сделает превосходные снимки.
- На маршруте возможна короткая остановка на горячий чай-кофе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро «Арбатская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2777 туристов
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. Вместе с командой коллег приглашаем вас на волнующее свидание с Москвой и обещаем яркие эмоции и гостям столицы, и землякам! Малоизвестные исторические факты и городские легенды, стихи и песни, редкие фото и репродукции, шутки и загадки…
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