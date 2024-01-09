Едва ли найдётся на Арбате дом, который не хранил бы особенную историю из прошлого — пришло время узнать самые интересные! Гуляя по улицам и переулкам, вы почувствуете себя путешественником во времени. А за интересными рассказами не заметите, как туристическая обёртка уступит место послевкусию аристократизма — не зря Арбат называют «вишнёвым садом» столицы.

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Описание

Что вас ожидает

Окунёмся в улицу, что, по словам поэта, «течет, как река», и впадающие в нее ручейки-переулки. Вы ощутите благодатную силу этого места, ведь в былые времена Арбат «опекали» сразу три Чудотворца! — по числу местных храмов во имя Святого Николая. Мы «вкусим» от архитектурных изысков: застывшая музыка модерна, причудливый авангард, гармоничный классицизм… есть даже рыцарский замок и деревянный терем. Дома эти хранят множество тайн и мистических преданий. Мы погрузимся в захватывающие истории любви и коварства, взлетов и крушений, творческого гения и страсти…

И много, много ещё сказок у старого Арбата:

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Обязательно навестим того самого таинственного Рыцаря, а ещё познакомимся с другими — зримыми и незримыми хранителями магии Арбата.

Организационные детали