Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Тайны Красной площади

Тайны Красной площади
Тайны Красной площади
Тайны Красной площади
Тайны Красной площади
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Описание

Казалось бы, ну чем можно удивить искушенных путешественников на экскурсии по Красной Площади? Самая известная площадь страны, изученная вдоль и поперек. Уверены?

Архитектурный облик нашей главной красавицы формировался на протяжении пяти веков и каждое столетие оставило свой след. Что-то мы видим и сегодня, а что-то осталось только на старых картинах, да фотографиях. Об утраченном, но памятном, забытом, но узнаваемом – мы и поговорим на нашей экскурсии. А еще, поговорим о том, что планировалось, но не случилось, ведь в начале ХХ века предлагался грандиозный план по переустройству главной площади страны.

Программа

На экскурсии вы узнаете:
  • Как пожать руку Москве.
  • Зачем царь «над воротами оконца» пробил.
  • Как Святой Николай «вечную невесту» защитил.
  • Есть ли у мавзолея «энергетическая воронка» и как усыпальница стала символом новой «религии» СССР.
  • У какой Кремлевской башни белокаменный зверинец возвели.
  • От наркомата до музея - как могла бы выглядеть Красная площадь, если бы масштабный план реконструкции был осуществлен.
  • Кто и как охраняет главную площадь страны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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