Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Казалось бы, ну чем можно удивить искушенных путешественников на экскурсии по Красной Площади? Самая известная площадь страны, изученная вдоль и поперек. Уверены?

Архитектурный облик нашей главной красавицы формировался на протяжении пяти веков и каждое столетие оставило свой след. Что-то мы видим и сегодня, а что-то осталось только на старых картинах, да фотографиях. Об утраченном, но памятном, забытом, но узнаваемом – мы и поговорим на нашей экскурсии. А еще, поговорим о том, что планировалось, но не случилось, ведь в начале ХХ века предлагался грандиозный план по переустройству главной площади страны.