26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы

Юлия
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Юлия – ваш гид
Красную площадь можно пробежать за 15 минут, но задержитесь подольше в этом уголке русской старины — и вам откроется вся история Москвы.

Вы успеете детально рассмотреть ключевые архитектурные объекты столицы, развеять мифы и укоренившиеся стереотипы, по-новому взглянуть на легендарные достопримечательности и узнать их нетривиальную историю.
От 1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.69
Красная площадь за час
Красная площадь за час

Что вас ожидает

Ключевые объекты Красной площади в деталях
На прогулке вы увидите самые знаменитые памятники Москвы от 15 до 20 века, загадаете желание на Нулевом километре и пройдете через Воскресенские ворота. Узнаете, что раньше находилось на месте Государственного Исторического Музея, и «прочитаете» архитектуру Казанского собора. Осмотрите башни Московского Кремля, найдете его самую маленькую башенку, послушаете куранты и посчитаете знаменитые «зубцы» Кремлевской стены. Я расскажу вам, какая трагическая участь могла постичь красивейшее здание ГУМа и какие секреты хранит памятник Минину и Пожарскому. И конечно, обсудим Мавзолей — самое спорное сооружение Красной площади.

Легенды и байки старой Москвы
Во время прогулки мы постараемся разобрать главные мифы, которыми окружена Красная площадь, а ведь их огромное количество! «Казнить нельзя помиловать» — вы поймете, где ставить запятую, если речь идет о старинном Лобном месте. Узнаете, откуда пошла примета бросать монетки на Нулевой километр и откуда на самом деле ведется отсчет до других городов. Ну и конечно, самые главные байки касаются Покровского собора — того самого, что по народной привычке зовут Храмом Василия Блаженного.

А после экскурсии я обязательно подскажу, куда еще сходить в Москве, дам надежные рекомендации для посещения музеев, театров и прогулочных мест.

Организационные детали

  • Детей в конце экскурсии ждет веселая викторина с призами
  • При желании можно заказать фотосъемку (обсуждается отдельно с гидом)
  • Красная площадь входит и в другие мои маршруты: Москва: инструкция по применению и Приятно познакомиться, Москва, но только здесь мы так подробно разберем каждый объект и опровергнем знаменитые байки
Красная площадь за час
Красная площадь за час

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Svetlana
14 марта 2020
Большое спасибо,узнали много нового
5 ноября 2019
Юлия молодец. Выбирали непродолжительную экскурсию, чтобы мог выдержать ребенок.
Экскурсия прошла на высоком уровне. Лаконично, но содержательно, интересно, в постоянном диалоге. Ребенку понравилось, взрослым тоже. Знакомым порекомендуем. И в следующей поездке постараемся заказать другую экскурсию Юлии. Спасибо
24 августа 2019
Я в восторге! Спасибо Юлие за великолепную экскурсию. Это именно то что было нужно мне и моим детям.
Светлана
15 августа 2019
Спасибо Юле за приятную встречу, за дружелюбное, внимательное общение, за знания и любовь к своему делу, за интересные факты о местах, где мы проходили. Для меня многие факты стали открытием.Приятно, что экскурсия индивидуальная, нет толпы, ни от кого не зависишь. Чудесно, что молодые люди, как Юля, интересуются историей своей Родины. Большое спасибо!!!
15 июля 2019
Здравствуйте! Я читала отзывы - что дети так увлеченно слушали, что им было так интересно, что они совсем не отвлекались и не уставали. Это меня подкупило, очень хотелось, чтобы моим внукам экскурсия доставила столько радости и знаний.
На деле экскурсия эта не для детей 7 лет. Им не было интересно, они не могли увлечься рассказом экскурсовода. Детям были не нужны многие излишние подробности, касающиеся дат, подсчетов. У меня сложилось впечатление, что мы сами смогли бы рассказать им почти все то же самое и за более короткое время. Все то новое, что мы узнали на экскурсии, было интересно для взрослых.
Экскурсовод была очень эрудированной, но в данном случае экскурсия на детей впечатления не произвела.
22 июня 2019
Экскурсия была очень интересная,познавательная! Спасибо!
18 июня 2019
Отличная экскурсия! Спасибо Юле за рассказ, за дружелюбное, внимательное общение, за знания и любовь к своему делу, за интересные факты о местах, где мы проходили (многое узнали впервые). Час пролетел словно 5 минут. Приятно, что экскурсия индивидуальная, нет толпы в 50 человек. ))
Были вдвоем с ребенком 11 лет.
4 мая 2019
Мы были с ребёнком 8 лет. Экскурсия ему понравилась. Юля рассказывала легко и интересно. Время прошло быстро. Рекомендую экскурсию и гида Юлию.
3 мая 2019
Мне с дочкой очень понравилась экскурсия " красная площадь за час " гид Юля отлично нам все рассказала. В следующий раз буду смотреть другие экскурсии ( внутри кремля.) Обязательно к вам обращусь!!!!
21 апреля 2019
Спасибо Юлии за экскурсию. Всем очень понравилось. Время пролетело не заметно.
Ещё 16 отзывов

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