26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ключевые объекты Красной площади в деталях

На прогулке вы увидите самые знаменитые памятники Москвы от 15 до 20 века, загадаете желание на Нулевом километре и пройдете через Воскресенские ворота. Узнаете, что раньше находилось на месте Государственного Исторического Музея, и «прочитаете» архитектуру Казанского собора. Осмотрите башни Московского Кремля, найдете его самую маленькую башенку, послушаете куранты и посчитаете знаменитые «зубцы» Кремлевской стены. Я расскажу вам, какая трагическая участь могла постичь красивейшее здание ГУМа и какие секреты хранит памятник Минину и Пожарскому. И конечно, обсудим Мавзолей — самое спорное сооружение Красной площади.

Легенды и байки старой Москвы

Во время прогулки мы постараемся разобрать главные мифы, которыми окружена Красная площадь, а ведь их огромное количество! «Казнить нельзя помиловать» — вы поймете, где ставить запятую, если речь идет о старинном Лобном месте. Узнаете, откуда пошла примета бросать монетки на Нулевой километр и откуда на самом деле ведется отсчет до других городов. Ну и конечно, самые главные байки касаются Покровского собора — того самого, что по народной привычке зовут Храмом Василия Блаженного.

А после экскурсии я обязательно подскажу, куда еще сходить в Москве, дам надежные рекомендации для посещения музеев, театров и прогулочных мест.