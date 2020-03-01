Исторические экскурсии по Москве

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Увидеть главные символы столицы и узнать о них увлекательные факты

Любовь
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Любовь – ваш гид
Думаете, Красная площадь уже ничем не сможет вас удивить? Спорим, вы заблуждаетесь? Я расскажу, какие тайны хранит Никольская башня, сколько звезд в Кремле, как Наполеон хотел увезти храм Василия Блаженного во Францию и другие небанальные и очень интересные истории!
500 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на Манежной площади
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Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь для взрослых и детей

Что вас ожидает

6 веков за 90 минут
Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота. А также узнаете, на какой высоте проверял прочность своего творения архитектор Матвей Казаков, отыщете Лобное место и Нулевой километр и раскроете, где живут павлины и что охраняли английские львы.

История на каждом шагу
Красная площадь — кладезь удивительных фактов и событий. Вы услышите, откуда царь Алексей Михайлович подглядывал за иностранными гостями, на какой башне можно было увидеть ночное небо даже днем, где находилась трамвайная остановка и почему ГУМ хотели снести целых три раза. А еще: где прогуливался персидский слон, как перейти речку без моста не замочив ноги, где можно было провалиться «сквозь» пол не от стыда и где съесть самое вкусное черничное мороженое.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь для взрослых и детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Манежной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!
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