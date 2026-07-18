Исторические экскурсии по Москве

Красная площадь - сердце Москвы. Откройте её тайны: от башен Кремля до истории ГУМа. Узнайте, как Наполеон хотел увезти храм Василия Блаженного
Экскурсия по Красной площади - это уникальная возможность узнать удивительные факты и истории.
Тайны Никольской башни, звезды Кремля и план Наполеона по переносу храма Василия Блаженного во Францию - лишь малая читать дальшеуменьшить
часть того, что ждет посетителей.
Прогулка по площади позволит увидеть стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также раскрыть секреты Иверской часовни и Казанского собора. Это путешествие через шесть веков истории, где каждый шаг расскажет о прошлом Москвы
Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота. А также узнаете, на какой высоте проверял прочность своего творения архитектор Матвей Казаков, отыщете Лобное место и Нулевой километр и раскроете, где живут павлины и что охраняли английские львы.
История на каждом шагу
Красная площадь — кладезь удивительных фактов и событий. Вы услышите, откуда царь Алексей Михайлович подглядывал за иностранными гостями, на какой башне можно было увидеть ночное небо даже днем, где находилась трамвайная остановка и почему ГУМ хотели снести целых три раза. А еще: где прогуливался персидский слон, как перейти речку без моста не замочив ноги, где можно было провалиться «сквозь» пол не от стыда и где съесть самое вкусное черничное мороженое.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1167 туристов
Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
1
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Очень довольны, что экскурсию с Любовью провели за день до посещения территории Кремля. Любовь смогла заинтересовать своим рассказом двух подростков 13-ти лет. История Красной площади, Кремля была рассказана с многими интересными подробностями. Было не скучно, а интересно и весело. Рекомендую этого экскурсовода родителям, которые впервые приведут на Красную площадь подростков
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Благодарим Любовь за интересную и познавательную экскурсию по красной площади! Все было структурировано, интересно, с викториной для закрепления материала)) И взрослым и детям очень понравилась экскурсия с Любовью 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Благодарим Любовь за такую теплое, душевное, познавательное путешествие по сердцу Родины - Красной Площади! Всем рекомендуем - Вы познакомитесь с исключительно насыщенной историей этого Места: Каждый шаг по брусчатке открывает удивительные факты, неизвестные даже тем, кто много раз бывал здесь! Рекомендуем ВСЕМ! И сами планируем посетить другие экскурсии с Любовью!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию. Любовь очень интересно рассказывают, заинтересовала нашу младшую. Проводит во время экскурсии викторины, с маленькими призами. Спасибо большое ей. Экскурсию рекомендую. 👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
очень интересную экскурсию нам провела Любовь,увлекательно и познавательно! 2ч пролетели как 5 минут
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Любовь провела прекрасную экскурсию по Красной площади и по Александровскому саду. Она очень доброжелательный, приятный, обладающий невероятными знаниями человек. Было интересно ее слушать и узнавать много нового и важного из нашей истории. Наша семья осталась очень довольна экскурсией. Спасибо огромное за полезное и приятно проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Красная площадь для взрослых и детей»