Исторические экскурсии по Москве

Экскурсия по Красной площади - это уникальная возможность узнать удивительные факты и истории.Тайны Никольской башни, звезды Кремля и план Наполеона по переносу храма Василия Блаженного во Францию - лишь малая

часть того, что ждет посетителей. Прогулка по площади позволит увидеть стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также раскрыть секреты Иверской часовни и Казанского собора. Это путешествие через шесть веков истории, где каждый шаг расскажет о прошлом Москвы

Описание билета

6 веков за 90 минут

Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота. А также узнаете, на какой высоте проверял прочность своего творения архитектор Матвей Казаков, отыщете Лобное место и Нулевой километр и раскроете, где живут павлины и что охраняли английские львы.

История на каждом шагу

Красная площадь — кладезь удивительных фактов и событий. Вы услышите, откуда царь Алексей Михайлович подглядывал за иностранными гостями, на какой башне можно было увидеть ночное небо даже днем, где находилась трамвайная остановка и почему ГУМ хотели снести целых три раза. А еще: где прогуливался персидский слон, как перейти речку без моста не замочив ноги, где можно было провалиться «сквозь» пол не от стыда и где съесть самое вкусное черничное мороженое.

Организационные детали