Привыкли начинать утро со свежей выпечки? Не можете равнодушно пройти мимо нежнейших ватрушек, воздушных пирожных, трубочек с белковым кремом, пышных булочек, хрустящих круассанов?. . Тогда вам непременно нужно в гости
Описание мастер-классаСекреты хлебопекарного мастерства Здесь, в цехах хлебопекарни, вы станете свидетелями рождения кулинарных чудес, прямо на ваших глазах на свет будут появляться ароматные булочки и сладости по эксклюзивной рецептуре. Вы узнаете, как устроено современное хлебопекарное производство. Перед вами развернется весь технологический процесс изготовления выпечки: гигантские тестомешалки, машины для раскатки теста, фантастические печи с пультами управления… Красивая и ловкая работа столичных хлебопеков не оставит вас равнодушными, а аромат свежеиспеченных булочек заставит забыть обо всем на свете! Вы услышите рассказ о том, какой «фаст-фуд» употребляли наши предки в средневековой Руси, почему хлеб стал царем русского стола, и почему пекарей на Руси называли исключительно по имени и отчеству. Также вы узнаете, кто изобрел самый первый в мире торт, и увидите, из чего наши мастера делают сладкие начинки в любимых десертах. А еще в режиме реального времени сможете полюбоваться завораживающим процессом украшения торта! Мастер-класс по выпечке круассанов с чаепитием Мастера хлебопекарни раскроют вам секреты аппетитной выпечки, что, безусловно, пригодится в жизни любой хозяйке. Вы пополните копилку своих домашних рецептов, но одной теорией дело не ограничится! Будьте готовы под опытным руководством профессионалов самостоятельно испечь круассаны. Ведь рогалик круассан считается звездой кулинарии Франции. Однако сам рецепт «короля» французской кухни появился в… Австрии! Под аккомпанемент популярных парижских песен вам расскажут, как австрийские пекари спасли Вену и почему круассаны пекут исключительно в форме полумесяца. Увлекательный мастер-класс по выпечке круассанов пройдет прямо в цеху пекарни! Это будет необычный мастер-класс во французском стиле. И хотя сейчас все кофейни мира предлагают это лакомство: ароматные, золотистые, с хрустящей корочкой и тягучей начинкой из шоколада, карамели или сливочного крема… однако не будем забывать, что самая вкусная выпечка — та, что сделана своими руками! После ваших кулинарных трудов готовьтесь к веселому застолью с пирожными и булочками, которые только-только появились из печи… А свои испеченные шедевры лучше заберите домой в качестве сладких сувениров, чтобы побаловать своих родных и продлить очарование этого вкусного дня. Bon Appétit! Важная информация:
- Обязательно взять сменную обувь! Вы посетите действующее производство.
- Убедительная просьба — не опаздывать! После начала экскурсии через проходную пройти на производство не получится, деньги за экскурсию не возвращаются.
- Посещение пекарни допускается гостями строго с 6 лет (дети младшего возраста не допускаются даже при сопровождении родителями)!
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание в цехах пекарного производства
- Входные билеты на производство
- Специальная одноразовая одежда для входа в цех (фартук, перчатки, головной убор)
- Мастер-класс по изготовлению круассана
- Чаепитие с пирожными
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Рязанский проспект, выход №1
Завершение: Станция метро Рязанский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
