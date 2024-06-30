🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 37 отзывов Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1 Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 14:00, 16:30 и 18:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30 850 ₽ за человека

Групповая 1 час 40 отзывов Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 60 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки Начало: У метро Китай-город Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 57 отзывов Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита» Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами Начало: В районе станции метро «Маяковская» Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата Начало: метро Кропоткинская от 6 800 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 141 отзыв Секретная Москва: Китай-город с фотографом Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях Начало: Метро Китай-город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Тайны шедевров Третьяковской галереи Бывали ли вы в Третьяковской галерее или только планируете визит - это уникальная возможность узнать больше о великих шедеврах русской живописи Начало: В районе метро Третьяковская 7 340 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 63 отзыва Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд 7700 5 775 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 53 отзыва Популярное предложение Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы Начало: У метро Маяковская 6800 6 120 ₽ за всё до 4 чел.

Билеты 1 час 43 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 225 отзывов Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки Начало: В районе метро Китай-Город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 286 отзывов Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории Начало: В районе метро Красные ворота Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 69 отзывов История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом Начало: В районе метро Спортивная Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 68 отзывов Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах Начало: В районе метро Кропоткинская 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 136 отзывов «Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы Начало: У станции метро «Арбатская» Расписание: ежедневно в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 35 отзывов Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте Начало: в районе метро «Коломенское» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 257 отзывов Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 39 отзывов Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях Начало: В районе метро Китай-город 7600 6 460 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 28 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро Охотный ряд Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 570 отзывов Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов Начало: У метро Деловой центр 240 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 233 отзыва Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве Начало: ст. метро Спортивная 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 323 отзыва Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 51 отзыв Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности Начало: В районе метро Александровский сад от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 1.5 часа 101 отзыв 7 чудес московского метро «Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная Расписание: в среду и пятницу в 20:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы Начало: В районе метро Театральная 5 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы» 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

Билеты 2 часа 11 отзывов Билеты на экскурсию по древним цивилизациям и искусству Возрождения Выберите один из двух маршрутов: исследуйте древние цивилизации или погрузитесь в мир Северного Возрождения и голландской живописи Начало: В районе метро Кропоткинская 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Один день из жизни Сергея Есенина Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека Начало: У метро Чеховская 7 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 28 отзывов Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом Начало: В районе метро Баррикадная 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 55 отзывов Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры Начало: В районе метро Таганская Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 80 отзывов Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками Начало: В районе метро Китай-город 9630 8 667 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 88 отзывов Женские истории Новодевичьего монастыря Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии Начало: В районе станции метро «Спортивная» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 218 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 97 отзывов «Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают Начало: В районе станции метро «Сухаревская» Расписание: в субботу в 12:30 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Интерактивный квест для детей и родителей по Китай-городу и парку Зарядье. Узнайте историю Москвы, найдите клад и самоцветы Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 84 отзыва Тайны Ваганьковского некрополя Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях Начало: В районе метро Улица 1905 года от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Историческая мозаика Бауманской улицы Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях Начало: Метро Бауманская 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 41 отзыв Индивидуальная квест-экскурсия по Москве «Двенадцать стульев» с Остапом Бендером Пройдите по следам Остапа Бендера и найдите «тот самый стул» в Москве! Увлекательный квест по мотивам романа Ильфа и Петрова ждет вас Начало: В районе станции метро «Маяковская» 18 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит... 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье: экскурсия по Москве Перенеситесь в средневековую Москву и дойдите до наших дней, осматривая Собор Василия Блаженного, Красную площадь и парк Зарядье Начало: В районе метро «Площадь Революции» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами Начало: Возле станции метро «Китай-город» 6000 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 43 отзыва Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью Начало: В районе метро Партизанская 6 500 ₽ за всё до 6 чел.