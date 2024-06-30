1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 14:00, 16:30 и 18:30, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
4 июля в 11:00
5 июля в 11:00
850₽ за человека
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 350₽ за человека
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
5 июля в 11:00
6 июля в 11:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 14:00
5 июля в 12:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 6 800₽ за всё до 50 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны шедевров Третьяковской галереи
Бывали ли вы в Третьяковской галерее или только планируете визит - это уникальная возможность узнать больше о великих шедеврах русской живописи
Начало: В районе метро Третьяковская
3 июля в 14:00
5 июля в 12:00
7 340₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
77005 775₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 000₽ за билет
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
3 июля в 14:00
5 июля в 15:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
5 июля в 12:00
7 июля в 16:00
1 100₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
5 июля в 12:00
6 июля в 13:00
670₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 13:30
3 июля в 11:00
850₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
3 июля в 10:00
4 июля в 18:00
240₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
Завтра в 12:15
4 июля в 12:15
950₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
4 июля в 12:00
8 июля в 12:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
3 июля в 20:00
5 июля в 20:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
5 июля в 15:00
6 июля в 17:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Билеты
2 часа
Билеты на экскурсию по древним цивилизациям и искусству Возрождения
Выберите один из двух маршрутов: исследуйте древние цивилизации или погрузитесь в мир Северного Возрождения и голландской живописи
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
7 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
4 июля в 19:00
5 июля в 19:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
7 июля в 10:00
10 июля в 10:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 15:30
4 июля в 15:00
96308 667₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 08:00
4 июля в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
4 июля в 12:30
8 июля в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
«Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы
Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают
Начало: В районе станции метро «Сухаревская»
Расписание: в субботу в 12:30
6 июля в 12:30
13 июля в 12:30
900₽ за человека
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Интерактивный квест для детей и родителей по Китай-городу и парку Зарядье. Узнайте историю Москвы, найдите клад и самоцветы
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая мозаика Бауманской улицы
Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях
Начало: Метро Бауманская
Завтра в 09:00
4 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Москве «Двенадцать стульев» с Остапом Бендером
Пройдите по следам Остапа Бендера и найдите «тот самый стул» в Москве! Увлекательный квест по мотивам романа Ильфа и Петрова ждет вас
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
Завтра в 15:00
3 июля в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье: экскурсия по Москве
Перенеситесь в средневековую Москву и дойдите до наших дней, осматривая Собор Василия Блаженного, Красную площадь и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
5 июля в 08:00
8 июля в 08:00
60004 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
9 июля в 13:00
10 июля в 09:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
Сегодня в 11:00
3 июля в 14:00
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 июня 2024Екатерина очень грамотно составила экскурсию. В ее повествовании были охвачены все временные периоды этого интересного места столицы. И давняя история Патриарших, и
- ААнтон29 июня 2024Сергей Крюков-отличный экскурсовод!
- ААрмине29 июня 2024Удивительная экскурсия, интересные истории, замечательная и спокойная прогулка вместе с Сергеем. С удовольствием слушали и погружались в историю. Спасибо Сергею, очень красиво разложил многовековую историю «по полочкам». Рекомендую!!!
- ИИлья29 июня 2024Отличная экскурсия! Очень интересный и познавательный рассказ об истории Новодевичьего монастыря! Время несмотря на жару пролетело незаметно благодаря гиду Сергею - он очень интересно рассказывал историю в своем стиле) Отдельное ему спасибо! Обязательно порекомендуем!
- ССветлана29 июня 2024Приятная прогулка по прекрасному Царицыно в солнечный день в сопровождении эрудированного гида. Представлена вся основная информация о Царицыно без излишних деталей, чем грешат многие гиды. Рекомендую!
- ЕЕкатерина29 июня 2024Прогулялись с удовольствием! Елена приятный, тактичный человек, старалась подробно рассказывать об истории особняков. Спасибо за экскурсию!
- ММаша29 июня 2024Замечательная экскурсия! Анастасия увлекла нас своим рассказом с первых минут. Сложно поверить, что совсем недавно по улочкам по которым мы шли, кипела совсем другая жизнь. Интересно и познавательно. Рекомендую!
- ААлександр29 июня 2024Экскурсия была великолепная! Мы всем рекомендуем Ирину - очень интеллектуального и крайне образованного рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся к Ирине на другие ее маршруты. Еще раз огромное спасибо!
- ЯЯна29 июня 2024экскурсия понравилась! информация подана легко и интересно, получилась отличная прогулка
- РРушана29 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, Мария! Очень наполненная, интересная, при этом не перегруженная. Постараюсь попасть на другие Ваши маршруты🫶🏻♥️🙏🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От метро»
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