Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка

Древняя дорога на Смоленск, первая пешеходная улица, самая творческая улица столицы - так обычно...

Древняя дорога на Смоленск, первая пешеходная улица, самая творческая улица столицы — так обычно описывают Арбат.

Но Арбат — это прежде всего люди и их истории.

Кто построил себе здесь уникальный дом? Где проходил бал Воланда? Кого на Арбате навещали Чайковский и Толстой? Приглашаем окунуться в историю знаменитой московской улицы.
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Здание бывшего ресторана «Прага»
  • Доходный дом Орловых
  • Театр Е. Б. Вахтангова
  • Центральный дом актера
  • Дом архитектора К. С. Мельникова
  • Церковь Спаса на Песках
Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Арбат самостоятельно.
Важные детали
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
  • Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
  • Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест «Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя» в приложении «Questeri». Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • скачивайте приложение
  • загружайте квест и отправляйтесь навстречу приключениям!
Где начинаем и завершаем
Начало: Арбатская площадь, Москва
Завершение: ул. Арбат, д. 54/2с4, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Любое удобное время

Questeri
Questeri
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