Древняя дорога на Смоленск, первая пешеходная улица, самая творческая улица столицы — так обычно описывают Арбат.



Но Арбат — это прежде всего люди и их истории.



Кто построил себе здесь уникальный дом? Где проходил бал Воланда? Кого на Арбате навещали Чайковский и Толстой? Приглашаем окунуться в историю знаменитой московской улицы.