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Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»

4.7
41 отзыв
Алла А.
Алла А. – Гид из Москвы
Арбат – одно из самых колоритных мест столицы ⭐️. Здесь купеческие дома и исторические рестораны XIX века соседствуют с современными бутиками и сетевыми кафе, играет живая музыка и многочисленные художники продают свои лучшие картины. В рамках индивидуальной экскурсии 🧭 вы увидите главные памятники Арбата и узнаете историю 📖 каждого из них. Вас ждет Дом с рыцарями, дом-музей Пушкина, театр им. Вахтангова и ресторан «Прага», где был придуман десерт 🍪 «Птичье молоко».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 915 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»

Что вы увидите

  • Историческое здание ресторана "Прага"
  • Спасо-хаус
  • Театр имени Е. Б. Вахтангова
  • Музей Пушкина
  • Дом Мельникова
  • Московский дворик со знаменитой картины В. Поленова
  • Магазин, в котором безобразничали кот Бегемот и Коровьев.
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Арбату.

Вы узнаете:

  • об особняке Морозова и почему Толстой сказал об Арсении, что он "глупый и ненужный человек";
  • о музее–квартире Пушкина;
  • кто создал торт «Птичье молоко»;
  • где венчались граф Шереметьев и крепостная Прасковья Жемчугова;
  • о доме-улье Мельникова;
  • где худиганили кот Бегемот и Коровьев.
  • В качестве бонуса вас ждет небольшой квест по Булгаковской Москве.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ст. м. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Место завершения
🏁 ст.м. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла А.
Алла А.
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41 отзыв оставили туристы

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