Алла А. – Гид из Москвы

Арбат – одно из самых колоритных мест столицы ⭐️. Здесь купеческие дома и исторические рестораны XIX века соседствуют с современными бутиками и сетевыми кафе, играет живая музыка и многочисленные художники продают свои лучшие картины. В рамках индивидуальной экскурсии 🧭 вы увидите главные памятники Арбата и узнаете историю 📖 каждого из них. Вас ждет Дом с рыцарями, дом-музей Пушкина, театр им. Вахтангова и ресторан «Прага», где был придуман десерт 🍪 «Птичье молоко».