Что вы увидите
- Историческое здание ресторана "Прага"
- Спасо-хаус
- Театр имени Е. Б. Вахтангова
- Музей Пушкина
- Дом Мельникова
- Московский дворик со знаменитой картины В. Поленова
- Магазин, в котором безобразничали кот Бегемот и Коровьев.
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Арбату.
Вы узнаете:
- об особняке Морозова и почему Толстой сказал об Арсении, что он "глупый и ненужный человек";
- о музее–квартире Пушкина;
- кто создал торт «Птичье молоко»;
- где венчались граф Шереметьев и крепостная Прасковья Жемчугова;
- о доме-улье Мельникова;
- где худиганили кот Бегемот и Коровьев.
- В качестве бонуса вас ждет небольшой квест по Булгаковской Москве.
Начало
🚩 ст. м. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Место завершения
🏁 ст.м. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла А.
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Алла А. проводит ещё 5 экскурсий
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