Узнать, где создали знаменитый торт «Прага» и где провел юные годы бард Булат Окуджава
Я родился и вырос недалеко от Арбата.
Несмотря на глянец, здесь сохранилась атмосфера московской старины и уюта — надо только подобрать правильный ключик.
Мы поговорим о Тургеневе и Окуджаве, посмотрим, куда отправилась нехорошая компания из романа «Мастер и Маргарита», увидим, где изобрели тот самый торт «Прага», отыщем дом с рыцарями. И представим, как выглядел Арбат больше 100 лет назад.
Арбат — одна из интереснейших улиц в центре столицы. Его история не менее многообразна, чем история самой Москвы. На прогулке мы поговорим о тех, кто неразрывно связан с этим местом: литераторах, актерах, музыкантах. Например, о барде Булате Окуджаве, который воспел Арбат в своих песнях. Или Николае Гоголе, который был прихожанином утраченного храма Николы Явленного. Иване Тургеневе, чья усадьба располагалась здесь. Вы увидите, как многогранен Арбат и сколько прекрасных историй он бережно хранит по сей день.
Особняки и рестораны
Мы отправимся в путешествие во времени и представим, как выглядел Арбат в 19-20 веках. Встретим красочный деревянный особняк в русском стиле со множеством фольклорных элементов, принадлежавший предпринимателю А. Пороховщикову. Увидим бывший доходный дом Филатовой с настоящими рыцарями, построенный в стиле модерн. Посмотрим на Смоленский гастроном, в котором решила пообедать нехорошая компания из романа «Мастер и Маргарита». А еще я покажу, где располагался ныне не существующий ресторан, в котором были созданы знаменитые торты «Прага» и «Птичье молоко».
Организационные детали
Это пешая прогулка, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительных расходов на маршруте нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Москве, Московской и Владимирской областям, Золотому кольцу. Имею большой профессиональный опыт, автор разноплановых тематических экскурсий. Родился, вырос и живу в Москве, хорошо знаю историю родного города с его старинными храмами и монастырями, архитектуру и достопримечательности. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Отличная экскурсия - неспешная и содержательная. Владислав подробно рассказал про все дома, расставил интересные акценты
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