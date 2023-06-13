Я родился и вырос недалеко от Арбата. Несмотря на глянец, здесь сохранилась атмосфера московской старины и уюта — надо только подобрать правильный ключик. Мы поговорим о Тургеневе и Окуджаве, посмотрим, куда отправилась нехорошая компания из романа «Мастер и Маргарита», увидим, где изобрели тот самый торт «Прага», отыщем дом с рыцарями. И представим, как выглядел Арбат больше 100 лет назад.

Описание экскурсии

Променад по Арбату

Арбат — одна из интереснейших улиц в центре столицы. Его история не менее многообразна, чем история самой Москвы. На прогулке мы поговорим о тех, кто неразрывно связан с этим местом: литераторах, актерах, музыкантах. Например, о барде Булате Окуджаве, который воспел Арбат в своих песнях. Или Николае Гоголе, который был прихожанином утраченного храма Николы Явленного. Иване Тургеневе, чья усадьба располагалась здесь. Вы увидите, как многогранен Арбат и сколько прекрасных историй он бережно хранит по сей день.

Особняки и рестораны

Мы отправимся в путешествие во времени и представим, как выглядел Арбат в 19-20 веках. Встретим красочный деревянный особняк в русском стиле со множеством фольклорных элементов, принадлежавший предпринимателю А. Пороховщикову. Увидим бывший доходный дом Филатовой с настоящими рыцарями, построенный в стиле модерн. Посмотрим на Смоленский гастроном, в котором решила пообедать нехорошая компания из романа «Мастер и Маргарита». А еще я покажу, где располагался ныне не существующий ресторан, в котором были созданы знаменитые торты «Прага» и «Птичье молоко».

Организационные детали