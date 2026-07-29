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Звенигородский заказник и карьер Сима. Однодневный поход по Подмосковью

Прогулка будет интересной: извилистая речка Сетунь, большой песчаный карьер, лес
Звенигородский заказник и карьер Сима. Однодневный поход по ПодмосковьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Звенигородский заказник и карьер Сима. Однодневный поход по ПодмосковьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Звенигородский заказник и карьер Сима. Однодневный поход по ПодмосковьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Подмосковье — это равнинный край, где преобладают лиственные леса, при этом встречаются совсем нетипичные пейзажи, которые характерны в основном для тундры и северных широт, но точно не для Московского региона. В одно из таких мест мы и отправимся. Прогулка будет интересной и разнообразной: подвесной мост, который неоднократно участвовал в киносъемках, извилистая речка Сетунь, большой песчаный карьер, лесные тропы, заросшие кустарниками, пение птиц и необычное озеро-болото, где произрастают редкие растения, которые не встречаются в других местах. Пройдём мимо биостанции, летом студенты-биологи московского университета сюда приезжают на практику, увидим Москва-реку совсем не такую, как в городе.

Будет возможность насладиться тишиной леса, запахом свежего воздуха и красотой окружающей природы. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти красивые моменты!

Этот маршрут красив в любое время года: весной вдоль тропы распускаются первоцветы, лес звучит от птичьего многоголосья, в июне-июле воздух наполнен ароматами цветов и трав, осенью болото окрашивается яркими красками, в ноябре поспевает клюква, а с первыми морозами карьер Сима приобретает особое очарование, водная гладь покрывается тонкой коркой льда, а лес становится белым.

Никакой специальной подготовки для нашего похода не требуется, этот маршрут подойдёт всем — и новичкам, и заядлым путешественникам.

Наш маршрут начинается в селе Каринское Одинцовского района, добраться сюда можно прямым автобусом от метро Тушинская или Звенигорода. Пройдя совсем немного от остановки, увидим красивую панораму главной водной артерии столицы. Здесь Москва-река — обычная лесная река, а через неё проложен пешеходный подвесной мост длиной 94 метра! Обязательно сделаем здесь атмосферные фото.

Дальше наш путь будет проходить по заливным лугам вдоль Москва-реки, а впереди уже виднеются домики биостанции, здесь студенты естественнонаучных факультетов Мгу проходят практику и ведут научную деятельность. К сожалению, внутрь попасть не получится, сможем только краем глаза увидеть быт будущих учёных.

По просеке сквозь хвойный лес выйдем к Волковскому болоту, он же карьер Сима. На болоте вполне себе типичный пейзаж для северных регионов России, но не для Подмосковья. Здесь произрастает редкая белоснежная кувшинка и хищная росянка, а водная поверхность покрыта живым ковром, сотканным из мха и водорослей. По сплавине проложены специальные деревянные настилы, ходить можно только по ним, чтобы не нанести урон растительному миру.

Пейзажи, растения — это всё здорово, но пора бы уже подкрепиться, ещё немного терпения и выйдем к полянке, где приготовим вкуснейший походный обед. Полные сил после подкрепления делаем ещё один рывок. Наш ждёт песчаный карьер близ деревни Шарапово. Обязательно сделаем фото с видом на песчаные горы.

Следующая наша остановка — непростой мостик через быструю речку Сетунь, в летнее время её можно перейти вброд, он здесь по щиколотку, а какой мягкий песочек! Совсем небольшой переходик и вот уже остановка, откуда на автобусе или такси доберемся до Кубинки, Звенигорода или до своих машин. Ещё один живописный маршрут в вашей копилке!

  • Верховое болото. Необычное явление для Подмосковья, редкое и загадочное, как тайга, но так близко к дому
  • Вкусное походное питание. Блюда, приготовленные в походном котелке, имеют неповторимый вкус и аромат
  • Живая природа. Услышим щебетание птиц и кваканье лягушек, возможно встретим быстрых ящериц и других лесных обитателей
  • Подвесной мост-рекордсмен. Мост, не раз попавший в кадры кино, идеально подходит для фотосессий
  • Живописные виды. Эти места с такой природной красотой, что их называют Подмосковной Швейцарией

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка по маршруту в сопровождении инструктора
  • Питание на маршруте
  • Групповое снаряжение (котлы, горелки)
  • Групповая аптечка
  • Консультация и сопровождение по всем вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды)
Что не входит в цену
  • Дорога до точки старта и обратно
  • Бутылка воды 0,7 - 1 л для приготовления обеда
  • Термос с горячим чаем и личный запас питьевой воды
  • Личные вещи (рюкзак, сидушка, тарелка, кружка, ложка)
О чём нужно знать до поездки

Что насчет еды в походе?

Однодневный поход - это мероприятие на целый день, поэтому еда - важная часть. Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, все продукты натуральные, высшего качества. В походе предусмотрен легкий перекус и полноценный обед. Еда готовится силами участников на костре или на газовой горелке. Мы не забываем про веганов и вегетарианцев: мы позовем вас к столу и раздадим еду до того, как добавим мясные продукты в общий котел.

Для приготовления обеда нужна бутылка питьевой воды 1 л, а также личный запас питьевой воды! Можно купить на старте маршрута в Пятёрочке. Родников на маршруте нет.

Можно с собакой?

В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и неагрессивна. Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду и питье. Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой. Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Поход состоится, если будет плохая погода, дождь?

Да, поход состоится, дождь - авантюристам не помеха! От неблагоприятной погоды защитит грамотно подобранная одежда в соответствии с рекомендациями. Просмотрите памятку к походу или задайте все интересующие вопросы нашему консультанту или инструктору в походном чате. Попавшие под дождь туристы потом говорят, что такие походы запоминается даже еще ярче и веселее, чем обычный солнечный день!

Пожелания к путешественнику

Чтобы прогулка принесла только положительные эмоции, выбирайте одежду и обувь в соответствии с погодными условиями, помните - вы проведете на улице целый день. Возьмите побольше теплых вещей, несколько пар носков и термос с чаем, если на улице холодно, и побольше питьевой воды, головной убор с козырьком и купальник в жаркую погоду. Рекомендуем даже в жаркий день надевать штаны, а не шорты. В лесу ветки, насекомые, крапива. При любом прогнозе берите дождевик и запасные носки. Обувь должна быть не новой, без каблуков и не на плоской подошве. Трекинговые палки по желанию, если есть - берите, специально покупать не нужно. Помимо личных вещей вам нужно нести часть общественного снаряжения и еды. Примерный вес общественных модулей 1-2 кг, нужно оставить место в рюкзаке объёмом примерно с батон. На маршруте запланирован обед и чай, мы заботимся об окружающей среде и не используем одноразовое, поэтому просим вас взять свою посуду и приборы. Обязательно возьмите с собой 1 л чистой воды для приготовления обеда.

Необходимо взять с собой

Снаряжение

  • Накидка на рюкзак

  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)

  • Вода 0,7-1 л для приготовления обеда

  • Рюкзак 40-60 л

Одежда

  • Перчатки

  • Удобные штаны

  • Запасные носки

  • Дождевик

  • Одежда по погоде

  • Дополнительная кофта/куртка

  • Удобная обувь

  • Шапка

Личные вещи

  • Набор посуды (Клмн)

  • Туалетная бумага

  • Индивидуальная аптечка

Рекомендуем добавить

  • Фонарики (гамаши, бахилы)

  • Треккинговые палки

  • Термос

Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валентин
Валентин — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Всё началось в 2008 году, когда группа друзей-студентов отправилась в поход по Кавказу. Тогда мы даже не думали, что это перерастет во что-то
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большее. Но людей, жаждущих приключений с нами, становилось только больше, и со временем студенческие походы превратились в масштабные экспедиции по всему миру, которые собирают тысячи участников каждый год. ✨Нам точно известно, что самое ценное в путешествиях — это эмоции. Именно поэтому мы тщательно продумываем маршруты, работаем только с опытными гидами и создаем атмосферу в которую хочется возвращаться. ✨Наша компания официально зарегистрирована в реестре туроператоров, а все наши гиды состоят в федеральном реестре инструкторов-проводников — с нами твоё путешествие будет не только ярким, но и безопасным. ✨Присоединяйся! Читай отзывы, выбирай маршрут, собирай рюкзак — и вперёд за впечатлениями!

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