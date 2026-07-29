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Описание экскурсии

Подмосковье — это равнинный край, где преобладают лиственные леса, при этом встречаются совсем нетипичные пейзажи, которые характерны в основном для тундры и северных широт, но точно не для Московского региона. В одно из таких мест мы и отправимся. Прогулка будет интересной и разнообразной: подвесной мост, который неоднократно участвовал в киносъемках, извилистая речка Сетунь, большой песчаный карьер, лесные тропы, заросшие кустарниками, пение птиц и необычное озеро-болото, где произрастают редкие растения, которые не встречаются в других местах. Пройдём мимо биостанции, летом студенты-биологи московского университета сюда приезжают на практику, увидим Москва-реку совсем не такую, как в городе.

Будет возможность насладиться тишиной леса, запахом свежего воздуха и красотой окружающей природы. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти красивые моменты!

Этот маршрут красив в любое время года: весной вдоль тропы распускаются первоцветы, лес звучит от птичьего многоголосья, в июне-июле воздух наполнен ароматами цветов и трав, осенью болото окрашивается яркими красками, в ноябре поспевает клюква, а с первыми морозами карьер Сима приобретает особое очарование, водная гладь покрывается тонкой коркой льда, а лес становится белым.

Никакой специальной подготовки для нашего похода не требуется, этот маршрут подойдёт всем — и новичкам, и заядлым путешественникам.

Наш маршрут начинается в селе Каринское Одинцовского района, добраться сюда можно прямым автобусом от метро Тушинская или Звенигорода. Пройдя совсем немного от остановки, увидим красивую панораму главной водной артерии столицы. Здесь Москва-река — обычная лесная река, а через неё проложен пешеходный подвесной мост длиной 94 метра! Обязательно сделаем здесь атмосферные фото.

Дальше наш путь будет проходить по заливным лугам вдоль Москва-реки, а впереди уже виднеются домики биостанции, здесь студенты естественнонаучных факультетов Мгу проходят практику и ведут научную деятельность. К сожалению, внутрь попасть не получится, сможем только краем глаза увидеть быт будущих учёных.

По просеке сквозь хвойный лес выйдем к Волковскому болоту, он же карьер Сима. На болоте вполне себе типичный пейзаж для северных регионов России, но не для Подмосковья. Здесь произрастает редкая белоснежная кувшинка и хищная росянка, а водная поверхность покрыта живым ковром, сотканным из мха и водорослей. По сплавине проложены специальные деревянные настилы, ходить можно только по ним, чтобы не нанести урон растительному миру.

Пейзажи, растения — это всё здорово, но пора бы уже подкрепиться, ещё немного терпения и выйдем к полянке, где приготовим вкуснейший походный обед. Полные сил после подкрепления делаем ещё один рывок. Наш ждёт песчаный карьер близ деревни Шарапово. Обязательно сделаем фото с видом на песчаные горы.

Следующая наша остановка — непростой мостик через быструю речку Сетунь, в летнее время её можно перейти вброд, он здесь по щиколотку, а какой мягкий песочек! Совсем небольшой переходик и вот уже остановка, откуда на автобусе или такси доберемся до Кубинки, Звенигорода или до своих машин. Ещё один живописный маршрут в вашей копилке!