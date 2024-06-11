Мещерский парк идеален для фотосессий! Я живу рядом и отлично знаю его лучшие места: пляж, пруды и лесные тропинки, а также домик, где наливают чай из самовара.
Проведу вас по живописным малолюдным уголкам и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото. Вы отдохнёте от городской суеты, а я запечатлею ваши живые эмоции и счастливые моменты.
Проведу вас по живописным малолюдным уголкам и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото. Вы отдохнёте от городской суеты, а я запечатлею ваши живые эмоции и счастливые моменты.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Фотопрогулка по Мещерскому парку — это удивительная возможность соприкоснуться с уникальным сочетанием первозданных природных ландшафтов, архитектурной эстетики и современной инфраструктуры. Декорациями для ваших фотовоспоминаний о нём станет каскад прудов в окружении смешанного леса, широкие просеки и неприметные тропки.
Мы заранее обсудим ваши образы для съёмки. А на месте я поделюсь советами, как выглядеть в кадре максимально естественно. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Снимки получатся профессиональными и вместе с тем живыми!
Организационные детали
В течение недели после нашей фотопрогулки я отправлю вам 24 кадра в авторской обработке ссылкой на Яндекс. Диск.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Говорово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 415 туристов
Меня зовут Ирина, я аттестованный экскурсовод города Москвы и профессиональный фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свойЗадать вопрос
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