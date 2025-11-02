Откроете секреты магической силы воды, деревьев из священной рощи, идолов Лысой горы и таинственных курганов.
Описание экскурсии
Урочище Сеча. Вы погрузитесь в мир священных и проклятых деревьев, а также раскроете тайны жизни и быта древнерусского народа, которого соседи называли «лесными людьми».
Древний ручей. Для славян вода была не только жизненной необходимостью, но и магической субстанцией. Вы узнаете, в каких таинственных ритуалах она использовалась и какие силы приписывали воде наши предки.
Артефакты и культурные памятники 12 века. Вы подержите в руках подлинные изделия кузнецов (украшения и элементы оружия), а также керамику и другие предметы обихода.
Селище и древний пруд — исторический оазис. Увидите археологически подтверждённое место поселения 12–13 веков. Погрузитесь в быт первых москвичей: поймёте, как они трудились и как обустраивали повседневную жизнь.
Курганы 12–13 веков — объекты культурного наследия Москвы. Курганы служили местами захоронения и почитания предков. Вы узнаете о погребальных ритуалах славян и их представлениях о загробном мире.
Лысая гора. Вы окажетесь на суходольном лугу, спрятанном среди леса, где растут редкие травы и до сих пор можно найти напоминания об идолах, которым здесь поклонялись. Увидите, как арт-объекты и древняя вера переплетаются с современными интерпретациями.
И главное: мы угостим эксклюзивными пряниками, изготовленными по старинному рецепту из муки, перемеленной на жерновах. Без глютена, но с историей!
Организационные детали
- На время экскурсии вы получите шумоподавляющие беспроводные наушники
- Встретит вас Берегиня, хранительница леса и ваша спутница. Вместе вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту, уже погружаясь в действие спектакля
- Экскурсия подходит для детей от 10 лет. Также можете захватить на прогулку своего питомца
- Мы с большим удовольствием проводим экскурсии в индивидуальном и корпоративном формате — подробности в переписке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 16 лет
|2000 ₽
|Студенты
|2000 ₽
Отзывы и рейтинг
Мы очень любим с детьми именно иммерсивный формат, где погружаешься в действие с головой.
А прогулка по лесу в таком формате - просто подарок)
Так здорово отключиться от городской суеты, вернуться
Екатерина оказалась очень приятным человеком, заинтересованным в теме и желающим поддерживать атмосферу до самого конца. Она охотно отвечала на вопросы и вела дискуссии.
Большое спасибо!