«Эхо Леса»: иммерсивная экскурсия в Битцевском лесу

Надеть 3D-наушники и отправиться в театрализованное путешествие по страницам истории 12 века
Скучные цифры и сухие факты об истории Москвы? Забудьте! Вас ждёт приключение в Битцевском лесу вместе с его хранительницей — Берегиней. Вы пройдёте по следам первых москвичей и поймёте, какое наследие они нам оставили. Узнаете, как они жили и справлялись с трудностями.

Откроете секреты магической силы воды, деревьев из священной рощи, идолов Лысой горы и таинственных курганов.
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Урочище Сеча. Вы погрузитесь в мир священных и проклятых деревьев, а также раскроете тайны жизни и быта древнерусского народа, которого соседи называли «лесными людьми».

Древний ручей. Для славян вода была не только жизненной необходимостью, но и магической субстанцией. Вы узнаете, в каких таинственных ритуалах она использовалась и какие силы приписывали воде наши предки.

Артефакты и культурные памятники 12 века. Вы подержите в руках подлинные изделия кузнецов (украшения и элементы оружия), а также керамику и другие предметы обихода.

Селище и древний пруд — исторический оазис. Увидите археологически подтверждённое место поселения 12–13 веков. Погрузитесь в быт первых москвичей: поймёте, как они трудились и как обустраивали повседневную жизнь.

Курганы 12–13 веков — объекты культурного наследия Москвы. Курганы служили местами захоронения и почитания предков. Вы узнаете о погребальных ритуалах славян и их представлениях о загробном мире.

Лысая гора. Вы окажетесь на суходольном лугу, спрятанном среди леса, где растут редкие травы и до сих пор можно найти напоминания об идолах, которым здесь поклонялись. Увидите, как арт-объекты и древняя вера переплетаются с современными интерпретациями.

И главное: мы угостим эксклюзивными пряниками, изготовленными по старинному рецепту из муки, перемеленной на жерновах. Без глютена, но с историей!

Организационные детали

  • На время экскурсии вы получите шумоподавляющие беспроводные наушники
  • Встретит вас Берегиня, хранительница леса и ваша спутница. Вместе вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту, уже погружаясь в действие спектакля
  • Экскурсия подходит для детей от 10 лет. Также можете захватить на прогулку своего питомца
  • Мы с большим удовольствием проводим экскурсии в индивидуальном и корпоративном формате — подробности в переписке

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Дети до 16 лет2000 ₽
Студенты2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 47 туристов
Приветствую вас, искатели нового взгляда на обыденное! Я — Екатерина, автор проекта «Эхо леса». Я и моя команда покажем вам московский лес с самой необычной его стороны! Мы предлагаем нестандартный
читать дальше

формат знакомства со вторым по величине лесным массивом в центре Москвы — Битцевским лесом, рядом с которым я выросла и живу. Мне очень хочется познакомить вас с историей леса и первых жителей, которые населяли эти земли. Моя миссия — сохранение и популяризация культурного и природного наследия Битцевского леса. Путешествие по нему изменит ваше сознание и привычное восприятие города. Вы испытаете нечто новое, совместив развлечение, изучение и созерцание, ощутите связь с историей и культурой через глубокое эмоциональное погружение в контекст.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
Елена
2 ноя 2025
Всем доброго дня! Хочу поделиться впечатлениями о прогулке по Битцевскому лесу. В конце октября мы посетили экскурсию" Эхо леса". Я в полном восторге! Это не "сухая" экскурсия с перечислением фактов
читать дальше

и событий. Это настоящее действо! Для меня очень необычный формат: аудиоспектакль,в котором ты сама принимаешь участие, т. к. находишься в настоящем лесу! Слышишь, видишь, чувствуешь (и даже пробуешь на вкус!), то о чём рассказывают герои этого повествования! Голоса актёров погружают в настоящее волшебство леса. Воображение рисует картинки: вот треснул сучок, и к нашей компании присоединился Кукша,житель этого леса. И вот, они уже вместе с Берегиней (Екатерина) рассказывают: как наши предки, Вятичи, жили в этом лесу. Как они берегли лес, заботились о нём, с каким почтением относились к каждой травинке, к каждому кустику! А вот ты видишь, как в деревьях прячутся дозорные, жители деревни, а вот навстречу идёт Любава-красавица, и ты "вживую" видишь, какие украшения носили девушки в 12 веке. Рассказ продолжается… Воображение рисует новые картины: вот деревня вятичей: дома, их повседневные заботы: кто-то ухаживает за животными, кто-то занимается земледелием, а кто-то и печёт пряники (которые можно попробовать). А вот мы пришли…. Но это Вы узнаете сами. Я очень советую посетить это действо! Экскурсия будет интересна в любом возрасте. А мы узнали ещё много интересного о наших предках,и много чего поучительного для себя. Прикоснулись к истории наших корней… Даже ребенку, который постоянно" залипает" в гаджетах, оочень понравилось! Огромнейшее спасибо Екатерине - Берегине за любовь к истории, к нашим корням! И отдельное спасибо, что хотя группа не собралась, Екатерина провела эту замечательную прогулку для нас двоих. Эти два часа пролетели на одном дыхании!!! Екатерина, успехов Вам, и процветания Вашему проекту" Эхо Леса"!!!

Анастасия
Анастасия
15 сен 2025
Классная необычная прогулка для тех, кому уже приелись стандартные экскурсии. Запись, которую вы будете слушать в наушниках, сделана с душой, похоже на аудиоспектакль.
А
Арсений
7 авг 2025
Занимательно и необычно, узнал много нового и получили удовольствие с сыном
Татьяна
Татьяна
30 июл 2025
Замечательная экскурсия-прогулка!
Мы очень любим с детьми именно иммерсивный формат, где погружаешься в действие с головой.
А прогулка по лесу в таком формате - просто подарок)
Так здорово отключиться от городской суеты, вернуться
читать дальше

к корням, узнать о том, как жили наши предки и как зарождалась любимая Москва.
Мы выполняли несложные задания, пробовали угощения, рассматривали артефакты, где-то даже пели.
Очень красивый наряд у нашей Берегини, мы тоже немного преобразились)
Мальчишкам и мне очень понравилось: и рассказ, и Берегиня, и главное лес!
Много узнали и запомнили.
Хотите перезагрузку - ищите Эхо леса) смело рекомендуем!

Е
Евгения
30 июл 2025
Очень полезная и душевная экскурсия. Была одна, поэтому всё внимание экскурсовода досталось мне ☺️
Екатерина оказалась очень приятным человеком, заинтересованным в теме и желающим поддерживать атмосферу до самого конца. Она охотно отвечала на вопросы и вела дискуссии.
Большое спасибо!
И
Ирина
15 июл 2025
Екатерина, автор проекта и гид, подошла к созданию экскурсии с фантазией. Маршрут продуман до мелочей. Погружаешься в историю наших предков, благодаря воздействию на пять органов чувств: мы вдыхали ароматы краснокнижных
читать дальше

растений, любовались умиротворяющими пейзажами, трогали мшистые стволы деревьев-современников вятичей и обнимали дубы-исполины, примеряли украшения вятичанок, пробовали обрядовую пищу восточнославянских племен, слушали пение птиц. Эта экскурсия войдет в копилочку наших лучших воспоминаний. Екатерина, спасибо вам за вашу любовь к делу, за горящие глаза!

М
Марина
26 мая 2025
Вчера мы побывали на иммерсивной прогулке "Эхо леса". Для меня это был первый опыт такого рода экскурсий. И, честно сказать, такой формат и такая подача превзошла все мои ожидания. Это
читать дальше

была «магическая» прогулку в Xll век. В выходной день оставив позади суету города и очутившись в лесу, ты как бы шаг за шагом совершаешь путешествие к истокам. Ты узнаешь, как почитали природу наши предки, как гармонично жили с природой. Лес во время этой прогулки становится частью спектакля: каждый звук в наушниках оживает, каждое дерево рассказывает о себе. Сказка наяву. Но в каждой сказке есть доля правды. Во время прогулки вы узнаете и много исторических данных, откуда и какие слова появились, увидите настоящие артефакты. Искренне советую совершить такое лесное путешествие во времени, такую перезагрузку. Уверена, что каждый в этой прогулке откроет для себя свое: кто- то новые знания, кто-то просто приятный отдых на свежем воздухе, но, мне кажется, равнодушных не будет.

А
Александра
5 янв 2025
Замечательный проект, замечательная «Берегиня» Екатерина. На этой прогулке можно побыть в уединении, погрузившись в продуманный сюжет, при помощи наушников, фантазии и органов чувств. При этом, следовать за Екатериной по самым
читать дальше

разным тропам леса. Екатерина, как проводник, показывает разные «наследия» леса, а также «наследия» наших предков. По пути можно встретить интегрированные в лесную среду объекты, специально для проекта. Прогулка подойдет людям всех возрастов, кто любит природу, приятную компанию и узнавать что-то новое))

