Вы посетите мультимедийный комплекс, рассказывающий о строительстве башни, и увидите фрагмент стального троса — такого же, что натянут внутри. Потрогаете материалы, из которых построено сооружение, и узнаете, как работает метеостанция. Разберётесь, что такое фидер и метеорея.
Смотровая площадка
На скоростном лифте менее чем за минуту вы взлетите на 337 м и окажетесь на смотровой площадке. Походите по прозрачному полу, который способен выдержать 3 т, и насладитесь видами города — радиус обзора составляет около 65 км. В хорошую погоду в телескопы внимательно рассмотрите Кремль, Храм Христа Спасителя, ВДНХ, Москва-Сити и другие достопримечательности. А в вечернее время полюбуетесь огнями мегаполиса.
Кафе (по желанию)
После экскурсии можно спуститься в кафетерий или кафе и за чашечкой кофе ещё раз посмотреть на город. В ресторанном комплексе пол крутится — и это очень необычно.
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты: взрослый — 1200 ₽ в будний день, 1400 ₽ в выходной; детский — 800 ₽ в будний день, 900 ₽ в выходной. Мы пришлём вам ссылку для покупки билетов
Подъём на башню разрешён взрослым и детям от 6 лет. Беременные и маломобильные граждане не допускаются на башню
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7340 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я представитель команды гидов. Вся наша команда очень любит Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о читать дальше
нашем городе взрослым и детям. Все представители нашей команды постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки.
Мы считаем, что современные дети предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют.
У нас не бывает монолога — всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны экскурсовода и версии, предположения, находки со стороны детей.