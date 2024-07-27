История Останкинской башни

Узнать, как создали телебашню, и походить по стеклянному полу смотровой площадки
Вы полюбуетесь красавицей Москвой с высоты — ВДНХ, Ботанический сад и Кремль окажутся словно на ладони. Походите по прочному стеклянному полу и, если захотите, побываете в крутящемся кафе.

Мы расскажем о достопримечательностях, которые видны с башни, и о том, как реализовали этот уникальный проект. А ещё слова фидер и метеорея больше не будут для вас пустым звуком.
История Останкинской башни
История Останкинской башни
История Останкинской башни
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Интерактивный музей

Вы посетите мультимедийный комплекс, рассказывающий о строительстве башни, и увидите фрагмент стального троса — такого же, что натянут внутри. Потрогаете материалы, из которых построено сооружение, и узнаете, как работает метеостанция. Разберётесь, что такое фидер и метеорея.

Смотровая площадка

На скоростном лифте менее чем за минуту вы взлетите на 337 м и окажетесь на смотровой площадке. Походите по прозрачному полу, который способен выдержать 3 т, и насладитесь видами города — радиус обзора составляет около 65 км. В хорошую погоду в телескопы внимательно рассмотрите Кремль, Храм Христа Спасителя, ВДНХ, Москва-Сити и другие достопримечательности. А в вечернее время полюбуетесь огнями мегаполиса.

Кафе (по желанию)

После экскурсии можно спуститься в кафетерий или кафе и за чашечкой кофе ещё раз посмотреть на город. В ресторанном комплексе пол крутится — и это очень необычно.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — входные билеты: взрослый — 1200 ₽ в будний день, 1400 ₽ в выходной; детский — 800 ₽ в будний день, 900 ₽ в выходной. Мы пришлём вам ссылку для покупки билетов
  • Подъём на башню разрешён взрослым и детям от 6 лет. Беременные и маломобильные граждане не допускаются на башню
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Академика Королёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

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