Вы полюбуетесь красавицей Москвой с высоты — ВДНХ, Ботанический сад и Кремль окажутся словно на ладони. Походите по прочному стеклянному полу и, если захотите, побываете в крутящемся кафе. Мы расскажем о достопримечательностях, которые видны с башни, и о том, как реализовали этот уникальный проект. А ещё слова фидер и метеорея больше не будут для вас пустым звуком.

Описание экскурсии

Интерактивный музей

Вы посетите мультимедийный комплекс, рассказывающий о строительстве башни, и увидите фрагмент стального троса — такого же, что натянут внутри. Потрогаете материалы, из которых построено сооружение, и узнаете, как работает метеостанция. Разберётесь, что такое фидер и метеорея.

Смотровая площадка

На скоростном лифте менее чем за минуту вы взлетите на 337 м и окажетесь на смотровой площадке. Походите по прозрачному полу, который способен выдержать 3 т, и насладитесь видами города — радиус обзора составляет около 65 км. В хорошую погоду в телескопы внимательно рассмотрите Кремль, Храм Христа Спасителя, ВДНХ, Москва-Сити и другие достопримечательности. А в вечернее время полюбуетесь огнями мегаполиса.

Кафе (по желанию)

После экскурсии можно спуститься в кафетерий или кафе и за чашечкой кофе ещё раз посмотреть на город. В ресторанном комплексе пол крутится — и это очень необычно.

Организационные детали