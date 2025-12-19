На ферме пятнистые олени живут в естественной среде, без решёток и крошечных загонов. Здесь можно понаблюдать за ними вблизи, покормить и сделать редкие фотографии. А заодно подружиться с другими обитателями — козами, кроликами и курами. Вы узнаете, как ухаживают за животными и какую пользу они приносят человеку.

Описание экскурсии

Вы увидите пятнистого оленя в естественной среде обитания и загадаете желание под особым деревом. А в фермерском контактном зоопарке пообщаетесь с коровами, козами, кроликами, хаски, индюками, утками и курицами. Сможете погладить и покормить всех обитателей.

По желанию можно погулять с хаски по экотропе, порыбачить в Каменском пруду, устроить пикник и попробовать фермерские продукты.

Вы узнаете:

как устроено хозяйство по разведению пятнистых оленей

как ухаживают за животными и получают продукцию из оленьих рогов

какие виды живут в контактном зоопарке и чем они интересны

Организационные детали