2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кино-предприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве.

Вы проедете по Садовому и Бульварному кольцу столицы, увидите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой, Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте и Домом Правительства России, осмотрите небоскребы «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и другие достопримечательности столицы.

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культового места, обязательного к посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-сити» — делового квартала российской столицы, где Вы увидите Краснопресненскую набережную и семиметровый монумент «Древо жизни» работы Эрнста Неизвестного, прогуляетесь по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание экскурсионной программы в «Москва-сити».

Свободное время или за доп. плату:

подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-сити – самую высокую смотровую площадку Европы, расположенную на 89 этаже небоскреба — 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет.

