Вы можете отправиться в парк Зарядье, на экскурсию «Царская резиденция — Коломенское» или прогулку по Арбату, ВДНХ, Замоскворечью.
Есть возможность посетить Третьяковскую галерею, отправиться на обзорную
Программа тура по дням
Понедельник. Зарядье
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущевский Сафмар 12:00;
- Лесная Сафмар 12:45.
На автобусно-пешеходную экскурсию поЗарядье с посещением аттракциона «Полёты над Москвой/Россией».
Вы начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной.
Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшем важную роль в развитии города.
Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где Вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полёты над Москвой/Россией».
Окончание программы не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Коломенское
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущевский Сафмар 10:00;
- Лесная Сафмар 10:45.
Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).
Усадьба в Коломенском — одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.
Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.
Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы.
Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера.
Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.
Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.
Среда. Арбат
Пешеходный день.
Пешеходная экскурсия.
10:00Встреча с гидом у кинотеатра «Художественный» на станции метро Арбатская (синяя ветка, выход №8).
Пешеходная экскурсия по Арбату.
Начнем нашу экскурсию со старейшей улицы Москвы — Воздвиженки.
Первые дома на ней были построены в XV веке.
В XVII веке в этих местах стали появляться усадьбы таких титулованных особ, как Голицыны, Нарышкины, Шереметьевы, Волконские, Разумовские, и многих других персон, приближенных к царскому двору.
В XVIII–XIX веках Воздвиженку облюбовали богатые купцы, художники и музыканты.
Далее вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади.
Арбат — это символ старой Москвы.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.
Окончание программы в центре города не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Четверг. ВДНХ
Пешеходный день.
10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.
Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.
Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых — федерального значения.
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ, а также Зеленый театр.
Экскурсия в музей космонавтики.
Музей космонавтики — один из крупнейших научно-технических музеев мира.
Здесь вы сможете увидеть свидетельства первых успехов отечественной космонавтики: скафандры и искусственные спутники Земли, а также космические аппараты по изучению спутников и планет Солнечной системы.
Музей также полон интерактивных экспонатов, которые включают в себя тренажеры, идентичные тренажерам в центре подготовки космонавтов.
Окончание программы не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущевский Сафмар 11:00;
- Лесная Сафмар 11:45.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье — исторический район старой Москвы — настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.
Посещение Третьяковской галереи (самостоятельный осмотр).
Третьяковская галерея — художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI-начала XX века в сопровождении лучших гидов.
Окончание программы в гостинице не позднее 17:00.
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущевский Сафмар 10:00;
- Лесная Сафмар 10:45.
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Усадьба Царицыно
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущевский Сафмар 10:00;
- Лесная Сафмар 10:20.
Экскурсия «Усадьба Царицыно» — один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.
Окончание экскурсии в гостинице не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
Взрослый ½ DBL
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
Одноместный номер
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
|10 950
|9 950
|9 500
|8 600
|13 800
Лесная Сафмар 4*, стандарт
|11 650
|10 650
|9 500
|8 600
|15 200
Варианты проживания
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.
Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.
Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».
На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».
В номере
Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание: обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Обязательно ли тур начинается с понедельника?
К туру Вы можете присоединиться в любой удобный для Вас день и выбрать продолжительность тура от двух до семи дней (далее экскурсионная программа повторяется). Тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели.
Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение после 14:00.
Освобождение номеров до 12:00.