1 день

Понедельник. Зарядье

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

Сущевский Сафмар 12:00;

Лесная Сафмар 12:45.

На автобусно-пешеходную экскурсию поЗарядье с посещением аттракциона «Полёты над Москвой/Россией».

Вы начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной.

Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшем важную роль в развитии города.

Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где Вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полёты над Москвой/Россией».

Окончание программы не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.