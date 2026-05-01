День защитника Отечества в Москве

Хорошая возможность отметить праздник в торжественной Москве и наполниться чувством трепета и гордости, смотря красоты столицы и исторический центр.

Познакомимся с шедеврами Третьяковской галереи и съездим на Мосфильм, где снимались знаменитые советские ленты. А Замоскворечье, известное своей атмосферой, станет отличным местом для неспешных прогулок.
Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Красной площади

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала за доп. плату:

  • от ж/д вокзала — от 2800 руб.;
  • из аэропорта — от 3800 руб. /машина.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Театральной, Лубянской и Манежной площадях, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Окончание программы в центре города. Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

2 день

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. Третьяковка

Завтрак в отеле.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.

Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.

Окончание программы в городе. Свободное время.

3 день

Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Трансфер до киностудии Мосфильм.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизит к фильмам.

Окончание программы на Мосфильме в 14:30.

Свободное время. Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле (м. Павелецкая).

Завтрак шведский стол.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номерДоп. место
«Rosso Riva» 3*170002600017000
Доп. ночь в Rosso Riva350070003500

Варианты проживания

Бизнес-отель «Rosso Riva»

2 ночи

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной. Удобство передвижения по городу обеспечивает близость к станции метро «Павелецкая».

Услуги: финская сауна, фитнес-центр, ресторан, прачечная, химчистка и другие удобства.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки — 560 м, музей «МЖД» — 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» — 980 м. Расстояние ж/д вокзала — 710 м, до международного аэропорта «Внуково» — 30 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. ночь в отеле
  • Питание: обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2800 руб. из аэропорта - от 3800 руб. /машина
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Программа может измениться?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
