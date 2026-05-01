Познакомимся с шедеврами Третьяковской галереи и съездим на Мосфильм, где снимались знаменитые советские ленты. А Замоскворечье, известное своей атмосферой, станет отличным местом для неспешных прогулок.
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Красной площади
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала за доп. плату:
- от ж/д вокзала — от 2800 руб.;
- из аэропорта — от 3800 руб. /машина.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Театральной, Лубянской и Манежной площадях, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Окончание программы в центре города. Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. Третьяковка
Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.
Окончание программы в городе. Свободное время.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер до киностудии Мосфильм.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизит к фильмам.
Окончание программы на Мосфильме в 14:30.
Свободное время. Самостоятельный отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле (м. Павелецкая).
Завтрак шведский стол.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|«Rosso Riva» 3*
|17000
|26000
|17000
|Доп. ночь в Rosso Riva
|3500
|7000
|3500
Варианты проживания
Бизнес-отель «Rosso Riva»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной. Удобство передвижения по городу обеспечивает близость к станции метро «Павелецкая».
Услуги: финская сауна, фитнес-центр, ресторан, прачечная, химчистка и другие удобства.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки — 560 м, музей «МЖД» — 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» — 980 м. Расстояние ж/д вокзала — 710 м, до международного аэропорта «Внуково» — 30 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. ночь в отеле
- Питание: обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2800 руб. из аэропорта - от 3800 руб. /машина
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Программа может измениться?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.