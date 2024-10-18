Рождественский тур в Москву на 5 дней

Праздничный тур на Рождество по нарядной Москве.

Вы пройдёте по страницам истории России и восхититесь масштабом знаний в павильонах ВДНХ, окунетесь в мир искусства, услышите больше о творчестве русских художников в
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Третьяковской галерее.

Также вы узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве на экскурсии по Москва-сити. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период со 2 января по 8 января 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
3 отзыва
Рождественский тур в Москву на 5 дней
Рождественский тур в Москву на 5 дней
Рождественский тур в Москву на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы

12:00 Экскурсия по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье».

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка.

Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций, а его высота — 15 метров!

02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы
2 день

03 января (пятница). Свободный день или экскурсия за доп. плату

Свободный день.

За доп. плату предлагается:

  • 12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Стоимость 2 900 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины.

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой.

Посещение Третьяковской галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.

03 января (пятница). Свободный день или экскурсия за доп. плату03 января (пятница). Свободный день или экскурсия за доп. плату03 января (пятница). Свободный день или экскурсия за доп. плату03 января (пятница). Свободный день или экскурсия за доп. плату
3 день

04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити

12:00 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.

Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Вы узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

Подъем на смотровую площадку с новогодней дегустацией мороженого и шоколада (за доп. плату).

04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити
4 день

05 января (воскресенье). Свободный день или экскурсия за доп. плату

Свободный день.

За доп. плату предлагается:

  • 10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.

Стоимость 4 100 руб. /взрослый, 3 700 руб. /ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.

Вас ждут исторические и архитектурные памятники в праздничном убранстве: красота и величие архитектурно-художественного ансамбля столицы никого не оставит равнодушным.

Мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе порадует ледяными фигурами и станет одной из основных площадок праздника.

От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями, на улицах — народные гуляния, музыка и веселье…

Территория Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Здесь неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вас ожидают: колокольня «Иван Великий», царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

05 января (воскресенье). Свободный день или экскурсия за доп. плату05 января (воскресенье). Свободный день или экскурсия за доп. плату05 января (воскресенье). Свободный день или экскурсия за доп. плату05 января (воскресенье). Свободный день или экскурсия за доп. плату
5 день

06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

11:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.

Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны Армения, Азербайджан, Белоруссия.

В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию, можно посетить интересные объекты ВДНХ: Москвариум, Союзмультпарк, Робостанцию, павильоны Атом, Космос и многие другие.

06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
6 день

07 января (вторник). Свободный день или экскурсия за доп. плату

Свободный день.

За доп. плату предлагается:

  • 11:30 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.

Стоимость 2 500 руб. /взрослый, ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.

Продолжительность: 2,5 часа.

Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!

Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.

Крытая палуба теплохода обогревается.

Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.

07 января (вторник). Свободный день или экскурсия за доп. плату07 января (вторник). Свободный день или экскурсия за доп. плату07 января (вторник). Свободный день или экскурсия за доп. плату07 января (вторник). Свободный день или экскурсия за доп. плату
7 день

08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату

Свободный день.

За доп. плату предлагается:

  • 09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».

Стоимость 2 800 руб. /взрослый, ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.

Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.

Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация.

Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную атмосферу.

Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля — красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.

От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.

08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеАэростар 4*
2-местный номер категории комфорт23400
2-местный номер категории комфорт (дети до 16 лет)22500
2-местный номер категории комфорт (доп. место взрослый)23400
2 местный номер категории комфорт (доп. место дети до 16 лет)22500
1-местный номер категории комфорт36300

Стоимость дополнительных суток в гостиницах за номер за сутки, включая завтраки, руб:

РазмещениеАэростар 4*
2-местный номер категории комфорт6400
2-местный номер категории комфорт с доп. местом9600
1-местный номер категории комфорт6200

Варианты проживания

Аэростар

4 ночи

Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.

Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.

Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с днями недели (указано в программе)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, кроме завтраков
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом - 1 700 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 600 руб. за машину
  • Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 600 руб. за машину
  • Трансфер аэропорт - гостиница - 4 800 руб. за машину
  • Трансфер гостиница - аэропорт - 4 800 руб. за машину
  • Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
  • Подъем на смотровую площадку с новогодней дегустацией мороженого и шоколада
  • Встреча Нового Года в ресторане отеля - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Какие есть дополнительные экскурсии?
03 января11:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи2900 руб. взрослый, 2600 руб. /ребенок до 16 лет
04 январяНовогодняя дегустация мороженого и шоколада на смотровой площадке в Москва-сити2900 руб. взрослый, 2600 руб. /ребенок до 16 лет
05 января11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением Кремля4100 руб. /взрослый, 3700 руб. /ребенок до 16 лет
07 января12:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон2500 руб. взрослый, 2500 руб. /ребенок до 16 лет
08 января09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы»2800 руб. взрослый, 2800 руб. /ребенок до 16 лет
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в программе, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какой минимальный возраст участия в туре?

У нас нет ограничений по возрасту. Отели принимают и грудных детей. Другое дело, что вы должны понимать: маленьким детям экскурсионные туры - в тягость, они устают, капризничают, плачут и т. д.

Лучший возраст детей: от 9 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
18 окт 2024
Все было организовано отлично! Гостиница хорошая, чистая, расположение удобное. Наши гиды Вероника и Евгений были отзывчивы и коммуникабельны, на все вопросы отвечали, информацией владели прекрасно. Советуем!
Все было организовано отлично! Гостиница хорошая, чистая, расположение удобное. Наши гиды Вероника и Евгений были отзывчивыВсе было организовано отлично! Гостиница хорошая, чистая, расположение удобное. Наши гиды Вероника и Евгений были отзывчивы
Е
1 окт 2024
Алла, большое спасибо за хорошо организованный отдых! 🤗 Отлично провели время, вместе с тем посетили достопримечательности Москвы и получили массу позитивных эмоций! Спасибо за вашу организацию поездки на высшем уровне!!! Все очень понравилось! 😊 Успехов и процветания вам и вашей компании!
Е
28 сен 2024
Замечательный тур👍Все очень понравилось😁

Тур входит в следующие категории Москвы

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