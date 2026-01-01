Мои заказы

Экскурсионный тур в Москву на 9 мая

В майском семейном туре вас ждет крупнейший экспозиционный и музейный комплекс в мире, открытый в далеком 1939 году — нарядный ВДНХ.

Вы прогуляетесь по Арбату – одному из символов Москвы и,
пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы.

В ходе экскурсии по музею-заповеднику «Кусково» вы пройдете по увитым молодой весенней зеленью аллеям, полюбуетесь скульптурами и регулярными цветниками, услышите прекрасную историю любви графа Петра Шереметева и его крепостной актрисы Параши Жемчуговой.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия-прогулка по ВДНХ

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после14:00.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсионную программу на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Вы пройдете по центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.

Посещение павильона «Макет Москвы», где на площади 368 кв. метров с абсолютной точностью и потрясающей реалистичностью воссозданы более 20 тысяч зданий города в пределах Садового кольца.

Интерактивная управляемая система макета позволяет увидеть разные уголки Москвы при дневном и ночном освещении, с учетом движения солнца, облаков и иных природных явлений, а также подсвечивать отдельные здания и сооружения изнутри.

Окончание программы на ВДНХ.

Свободное время или за доп. плату:

  • посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 600 руб. /взр., 1 000 руб. /школьники до 12 лет.
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Самостоятельное участие в праздничных гуляниях.

Дополнительно:

  • подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-сити – самую высокую смотровую площадку Европы, расположенную на 89 этаже небоскреба — 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет;
  • речная прогулка на яхте RadissonRoyal – во время круиза вы не только насладитесь прекрасным видом столицы, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату) — стоимость уточняется.
3 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве.

Вы проедете по Садовому и Бульварному кольцу столицы; увидите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой, Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте и Домом Правительства России, осмотрите небоскребы «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и другие достопримечательности столицы.

Посещение Храма Христа Спасителя – кафедрального собора Русской Православной Церкви, главного храма России и крупнейшего собора в Русской Церкви, разрушенного в 1931 году и заново отстроенного на том же месте.

Экскурсия-прогулка по Патриаршему мосту, соединяющему два берега Москвы-реки у Пречистенской и Берсеневской набережной.

Благодаря красивым видам на близлежащие окрестности мост стал одной из популярнейших достопримечательностей Москвы.

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культового места, обязательного к посещению всеми гостями города.

Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-сити» – делового квартала российской столицы, где Вы увидите Краснопресненскую набережную и семиметровый монумент «Древо жизни» работы Эрнста Неизвестного, прогуляетесь по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание экскурсионной программы в самом центре города – Манежная площадь.

Свободное время или за доп. плату:

  • посещение Оружейной палаты – всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия — 1 800 руб. /чел.
4 день

Экскурсия в музей-заповедник «Кусково». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров (вещи можно оставить в камере хранения отеля).

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Экскурсия в музей-заповедник «Кусково» — бывшую летнюю увеселительную усадьбу графа Шереметева, полностью сохранившуюся до наших дней, включая подлинные элементы интерьеров, произведения керамики, фарфора и стекла многих стран Европы и Востока.

В ходе экскурсии мы пройдем по увитым молодой весенней зеленью аллеям, полюбуемся скульптурами и регулярными цветниками, услышим прекрасную историю любви графа Петра Шереметева и его крепостной актрисы Параши Жемчуговой.

Пешеходная экскурсия по Арбату —одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.

Мы познакомимся с историей Арбата, начитывающей более пятисот лет, узнаем, как связаны с данной улицей имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы, увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.

Окончание программы на Арбате.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Окончание около 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

«Сафмар Сущевский» 4* (ст. метро Рижская)СтоимостьДоп. ночь
2-местное20 0003 500
1-местное30 3007 000
Доп. место20 0003 500

Варианты проживания

Сафмар Сущевский

3 ночи

Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.

Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».

На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».

Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице: 3 ночи
  • Питание: 3 завтрака в гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии и входные билеты по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии: экскурсия в Оружейную палату - 1 800 руб. /чел. речная прогулка на яхте RadissonRoyal - стоимость уточняетсяподъем на смотровую площадку башни "Федерация" в Москва-Сити - 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 летпосещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 600 руб. /взр., 1 000 руб. /школьники до 12 лет
  • Экскурсия в Оружейную палату - 1 800 руб. /чел
  • Речная прогулка на яхте RadissonRoyal - стоимость уточняется
  • Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-Сити - 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет
  • Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 600 руб. /взр., 1 000 руб. /школьники до 12 лет
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

