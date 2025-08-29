Одной из главных достопримечательностей тура станет Московский
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер до киностудии Мосфильм.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Окончание программы на Мосфильме.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Вторник. ВДНХ
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства)– крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.
Посещение павильона «Макет Москвы».
Посещение павильона «АТОМ» (входные билеты).
Окончание программы на ВДНХ.
Свободное время или за доп. плату:
- посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 750 руб.;
- посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных — от 2 000 руб. /в зависимости от категории места.
Среда. Станции метро. Посещение музея сословий России
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия по станциям Московского метрополитена – признанным истинными объектами культурного наследия.
Вы увидите величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами.
Посещение Храма Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества.
Прогулка по Патриаршему мосту — заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве;
Посещение музея сословий России (по входным билетам) — один из самых молодых музеев Москвы.
Окончание программы в городе.
Свободное время или за доп. плату:
- посещение Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (входные билеты) – одного из самых крупных музеев России, в котором представлены произведения европейского и мирового искусства с древнейших времен до начала XIX века — 750 руб. /взр., 450 руб. /школьники.
Четверг. Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».
Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков.
Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.
Посещение Большого дворца и Хлебного дома (по входным билетам).
Окончание программы в парке Царицыно.
Свободное время.
Пятиница. Парк Зарядье, Красная площадь
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».
Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.
Окончание программы в центре.
Свободное время или за доп. плату:
- экскурсия по территории Московского Кремля — 1 800 руб. /чел.;
- экскурсия в Оружейную палату — 2 000 руб. /чел.;
Экскурсионная программа заканчивается ориентировочно в 13:30 -14:30.
Суббота. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу —первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Во время путешествия вы проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.
Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-сити» –современного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
Окончание программы в центре «Москва-сити».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время или за доп. плату:
- подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-сити, где можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт — 3 100 руб. /чел.
Воскресенье. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.
Окончание программы в городе.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Ориентировочное время окончания экскурсии в 15:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|«Максима Заря» 3* / «Максима Ирбис» 3*
|19 000
|26 500
|19 000
|«Максима Панорама» 4* / «Академическая» 3*
|22 600
|33 700
|22 600
|«Бородино» 4*
|23 000
|34 200
|23 000
Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.
Варианты проживания
Максима Панорама
Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
Максима Заря
Отель «Максима Заря» расположился в тихом районе Москвы рядом с Ботаническим садом, на который открывается живописный вид. Отель предлагает широкий спектр услуг, благодаря которым, ваш отдых пройдет максимально комфортно. К таким услугам относятся: охраняемая автостоянка, интернет-Wi-Fi, прачечная и гладильная, сейфовые ячейки, банкомат, а также визовая поддержка и круглосуточный room service. Также, в гостинице можно посетить оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, начиная от «стандарта» и заканчивая «люксом». Каждый из них оснащен удобной кроватью, телефоном, телевизором со спутниковым вещанием, шкафом, а также ванной комнатой, в которой есть душ, туалетные принадлежности, набор полотенец и фен.
В ресторане «Европа», выполненном в классическом стиле с элементами модерна, подают блюда европейской и русской кухонь. Здесь Вы можете провести деловую встречу со своими Партнерами, романтический ужин, семейный праздник или просто посидеть с друзьями.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, семинаров и тренингов в отеле есть современные и многофункциональные конференц-залы, а также переговорные комнаты. Они оснащены необходимым оборудованием и интернетом, которым можно пользоваться бесплатно. Для Вашего удобства отель может предложить организацию кофе-брейков, ланчей, напитков и закусок для всех участников, что поможет провести Ваше мероприятие на высоте.
Из достопримечательностей менее, чем в 1 км от «Максима Заря» находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. Мечеть «Ярдэм», Шереметьевский дворец и знаменитая башня Останкино, расположились в 1,6 - 5 км от отеля. Доехать до аэропорта или вокзала не составит труда, даже в час-пик благодаря удачному месторасположению.
Максима Ирбис
3-звездочный отель категории бизнес-класса «Максима Ирбис» располагается в тихом и экологически чистом районе города Москва. В нем сочетается европейское качество обслуживания и гостеприимство русского народа. Широкий спектр услуг создаст максимально комфортную обстановку.
Интерьер каждого из комфортабельных номеров уникален и неповторим, он выполнен по дизайнерским задумкам и прекрасно подойдет для отдыха молодоженов, семейных пар или бизнесменов. В каждом из них установлена удобная и современная мебель, телевизор со спутниковым вещанием, мини-холодильник, телефон и ванная комната.
Попробовать блюда русской и европейской кухонь можно в ресторане «Венеция», выполненном в классическом стиле. Каждое утро в нем накрывается завтрак по формату «шведский стол», с 12:00 до 16:00 дня ресторан предлагает отведать бизнес-ланч, вечером в нем также можно приятно провести время. Вместимость его банкетного зала составляет до 60 человек.
В отеле есть конференц-зал с общей вместимостью до 150 человек. Он оснащен самым современным оборудованием, эргономичной мебелью и системой кондиционирования. Также для проведения любого мероприятия Вам помогут организовать кофе-брейк.
Рядом с отелем находится живописный Ботанический сад, в 800 метрах расположился храм Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1,6 км можно найти мечеть «Ярдем». В 2 — 5 км, находятся такие достопримечательности, как Шереметьевский дворец и башня Останкино. Аэропорт «Шереметьево» находится в 30 минутах езды.
Бородино
Гостям нравится бизнес-отель «Бородино» в Москве за дизайн номеров и высокий уровень обслуживания.
Бизнес-отель современного класса «Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Для проведения деловых встреч, семинаров и конференций различного уровня подготовлен конференц-зал, включающий в себя специальную оргтехнику.
Рядом с гостиницей культурные и деловые центры столицы, исторически значимые достояния архитектуры, развлекательные комплексы и многое другое, что позволит сделать отдых запоминающимся.
Академическая
Здание отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей. На сегодня, это один из отелей, который предлагает оптимальное сочетание качественного сервиса и удобного местоположения на карте города по адресу ул. Донская, д. 1 (станция метро «Октябрьская»). Убедиться в достойном уровне обслуживания и комфортабельности номеров можно в отзывах ранее отдыхавших гостей.
Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии: посещение государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (входные билеты) - 750 руб. /чел., 450 руб. /шк. посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 750 руб. посещение водного шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 000 руб. /в зависимости от категории местаэкскурсия по территории Московского Кремля - 1 800 руб. /чел. экскурсия в Оружейную палату - 2 000 руб. /чел. билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 3 100 руб. /чел
- Посещение государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (входные билеты) - 750 руб. /чел., 450 руб. /шк
- Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 750 руб
- Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 000 руб. /в зависимости от категории места
- Экскурсия по территории Московского Кремля - 1 800 руб. /чел
- Экскурсия в Оружейную палату - 2 000 руб. /чел
- Билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 3 100 руб. /чел
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.
Как начинается программа в первый день заезда?
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Освобождение номеров в крайний день тура до 12:00.